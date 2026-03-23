জলমগ্ন মাঠেও থামেনি প্রস্তুতি ! অভিষেকের সভা ঘিরে যুদ্ধকালীন তৎপরতা পাথরপ্রতিমায়
প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাকে ঘিরে তৎপরতা তুঙ্গে দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ।
Published : March 23, 2026 at 12:55 PM IST
পাথরপ্রতিমা, 23 মার্চ: আগামিকাল, অর্থাৎ মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমায় জনসভা করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার আগে টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে পাথরপ্রতিমার কলেজ মাঠ । ফলে নির্ধারিত জনসভা আদৌ করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা । তবে সেই আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠ প্রস্তুতির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রশাসন ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জলমগ্ন মাঠ থেকে দ্রুত জল বের করতে একাধিক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প বসানো হয়েছে । পাশাপাশি কাদামাটি ঢাকতে ট্রাকভর্তি সাদা বালি ফেলা হচ্ছে, যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই মাঠ জনসভা করার উপযোগী হয়ে ওঠে । রাতভর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কর্মী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা । লক্ষ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সভাস্থলকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা ।
মূলত সোমবার সকাল থেকেই এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে । আকাশপথে একাধিকবার হেলিকপ্টারের মহড়া চোখে পড়েছে । প্রশাসনের দাবি, নিরাপত্তা ও লজিস্টিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতেই এই মহড়া চালানো হচ্ছে ৷ সভাস্থল ও আশপাশের এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশবাহিনী ।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে । পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত । এই কেন্দ্রেরই তিনবারের বিধায়ক সমীরকুমার জানা ৷ এবার চতুর্থবারের জন্য নির্বাচনী ময়দানে তিনি । স্থানীয়দের কাছে 'ভূমিপুত্র' হিসেবেই পরিচিত তিনি । দীর্ঘদিনের সংগঠন ও জনসংযোগের জোরে এলাকায় নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন বলে দাবি দলের । স্থানীয়দের একাংশের মতে, এই কেন্দ্রে বিরোধীদের কার্যত খুঁজে পাওয়াই কঠিন ।
এদিকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের দাবি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও সভা ঘিরে মানুষের আগ্রহে কোনও ভাঁটা পড়েনি । স্থানীয় তৃণমূল কর্মী রজতকুমার মান্না বলেন, "বৃষ্টির কারণে মাঠ ভিজে থাকলেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে । আমরা আশা করছি, নির্ধারিত সময়ের আগেই সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে ।" তিনি দাবি করেন, গত কয়েক বছরে পাথরপ্রতিমায় উন্নয়নের যে ধারা বজায় রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস, তার ভিত্তিতেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে চতুর্থবারের জন্য জয়ের মুখ দেখবেন সমীরকুমার জানা ।
সবমিলিয়ে, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেই পাথরপ্রতিমায় জনসভা ঘিরে প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে । রাজনৈতিক মহলের নজর এখন 24 মার্চের সভার দিকে ৷ সেখানে কী বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার প্রভাব নির্বাচনী সমীকরণে কতটা পড়ে, সেটাই এখন দেখার ।