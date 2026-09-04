জন্মাষ্টমীতে রীতি মেনে বেলুড় মঠে কাঠামো পুজো, শুরু দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি
রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, এবছর বেলুড় মঠে দুর্গাপুজো হবে 18, 19 এবং 20 অক্টোবর। তিনদিন ধরে সপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমীর পুজো হবে।
Published : September 4, 2026 at 5:29 PM IST
বেলুড়, 4 সেপ্টেম্বর: দুর্গা পুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও কয়েক সপ্তাহ বাকি। তার আগেই শুক্রবার জন্মষ্টমীতে প্রথা মেনে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হল দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো পুজো । মঠের দীর্ঘদিনের রীতি মেনেই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হল এ বছরের দুর্গোৎসবের পরবর্তী প্রস্তুতি।
শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিবিজড়িত বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর আলাদা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে । তাই প্রতিমা নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ের এই পুজোও ভক্তদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে । কাঠামো পুজোর পরেই প্রতিমা তৈরির কাজ এগিয়ে যাবে পরবর্তী ধাপে । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত কর্মসূচি অনুযায়ী, এবছর বেলুড় মঠে দুর্গাপুজো হবে 18, 19 এবং 20 অক্টোবর । বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী তিনদিন ধরে সপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমীর পুজো হবে ।
দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানসূচিতে বলা হয়েছে, 18 অক্টোবর, রবিবার সপ্তমীর পুজো শুরু হবে ভোর সাড়ে পাঁচটায় । 19 অক্টোবর, সোমবার মহাষ্টমীর পুজোও শুরু হবে একই সময়ে । ওইদিন সকাল ন'টায় কুমারী পুজো এবং সকাল সাড়ে 10টা থেকে 11টা পর্যন্ত সন্ধিপুজো হবে । এরপর 20 অক্টোবর, মঙ্গলবার মহানবমীর পুজো শুরু হবে ফের ভোর সাড়ে পাঁচটায় । সেদিনই দেবীর ভোগারতির পর অনুষ্ঠিত হবে হোম । প্রতিদিন দেবীর ভোগারতির পর পুষ্পাঞ্জলির ব্যবস্থা থাকবে। সন্ধ্যায় শ্রীঠাকুরের আরতির পর হবে সন্ধ্যারতি ।
মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ বছরের দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বেলুড় মঠের ইউটিউব চ্যানেলে । দূরদর্শনের বাংলা চ্যানেলে পুজোর সম্প্রচারের সময়সূচি পরে জানানো হবে । বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, রামকৃষ্ণ ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক আয়োজন । প্রতি বছরই পুজোর দিনগুলিতে মঠে বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম হয় । ফলে কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া প্রস্তুতির গুরুত্ব কেবল প্রতিমা নির্মাণেই সীমাবদ্ধ নয়; আগামী কয়েক সপ্তাহে মঠ চত্বরে পুজোকে ঘিরে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাও ধাপে ধাপে চূড়ান্ত হবে ।
বেলুড় মঠের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজোর বিস্তারিত কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হবে । ফলে কাঠামো পুজোর সঙ্গে সঙ্গেই বেলুড় মঠে এ বছরের দুর্গোৎসবের কাউন্টডাউনও কার্যত শুরু হয়ে গেল ।