বচসার জেরে ধারালো অস্ত্রের কোপ ! মহিলার মৃত্যুতে গ্রেফতার 'প্রেমিক'
Andal Woman Murder Case: ঠিক কী কারণে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : October 15, 2026 at 10:29 AM IST
অণ্ডাল, 15 অক্টোবর: সামান্য বচসা থেকে চরম পরিণতি ! ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হল এক মহিলার । বুধবার গভীর রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল অন্ডালের উখড়ায় । মৃতার নাম চান্দা সিং (46)। এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেম মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রেমের সঙ্গে চান্দার প্রেমের সম্পর্ক ছিল । এই দু'জন একসঙ্গেই থাকতেন । তাদের একটি মাংসের দোকান রয়েছে । নিজেদের মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে চান্দার সঙ্গে প্রেমের বচসা শুরু হয় । কথা কাটাকাটি চলাকালীনই পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । অভিযোগ, সেই সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে চান্দার গলায় কোপ মারে প্রেম । গুরুতর জখম অবস্থায় ওই মহিলার মৃত্যু হয় । ঘটনার পর অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করে । তবে স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ । তৎপরতার সঙ্গে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত প্রেমকে গ্রেফতার করা হয় ।
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং বলেন,"দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে মৃতের ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার কারণে মৃত্যু হয়েছে । অভিযুক্তকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে । তাকে আজ পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে ৷"
স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, উখড়া বাজারে একটি মাংসের দোকান রয়েছে তাঁদের । তবে ঠিক কী কারণে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । এই নৃশংস ঘটনার নেপথ্যে কোনও বিবাদ, নাকি অন্য কোনও কারণ ছিল তা জানতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ । অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে ।