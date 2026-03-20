ETV Bharat / state

আরজি করে লিফটে কীভাবে মৃত্যু, প্রকাশ্যে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট

শুক্রবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের লিফটে আটকে মৃত্যু হয় অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের৷ বছর 40-এর ওই ব্যক্তি দমদমের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে৷

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 20, 2026 at 9:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 মার্চ: আরজি করের লিফট-কাণ্ডে সামনে এল ময়নাতদন্তের প্রাথমিক তথ্য। রিপোর্টে প্রাথমিক ভাবে জানানো হয়েছে, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে গুরুতর পলিট্রমার জেরে। অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন অংশে মারাত্মক আঘাতের ফলেই এই মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার জানান, ময়নাতদন্তে উঠে এসেছে বুকের দেওয়ালে প্রবল চাপ পড়ার কারণে হৃদযন্ত্র, ফুসফুস এবং যকৃতে মারাত্মক ক্ষতি হয়। পাশাপাশি মৃতের দুই পা, হাত এবং একাধিক পাঁজরের হাড় ভেঙে যাওয়ার চিহ্নও মিলেছে।

চিকিৎসকদের মতে, এই সমস্ত আঘাতই অ্যান্টে-মর্টেম বা মৃত্যুর আগেই লেগেছিল। হাসপাতালে এমএসভিপি সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় নিজেই এই ময়নাতদন্ত করেছেন।

প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বুকের ওপর তীব্র চাপ পড়ার ফলে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিতে মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং তার জেরেই মৃত্যু ঘটে। ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এখনও সামনে আসেনি। তবে চিকিৎসকদের এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ইতিমধ্যেই ঘটনাটিকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং কীভাবে এত গুরুতর আঘাত লাগল, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা। পূর্ণাঙ্গ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ভবন ইতিমধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে। সোমবারের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এদিনের ঘটনার পর আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাশীপুর-বেলগাছিয়ার প্রার্থী তথা কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। তিনি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য। তিনি বলেন, ‘‘প্রশাসনিক গাফিলতি আছে। খুব দুঃখজনক ঘটনা। লিফটে টেকনিক্যাল কি সমস্যা রয়েছে, যারা এখানে ডিউটি করেন, তারা ঠিক মতো তা করছেন কি না, সেটা সুপারভাইজ করা দরকার।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘গত দেড় বছরে রোগী কল্যাণ সমিতির মাত্র দু’টো মিটিং হয়েছে। আমি বলেছিলাম প্রিন্সিপালকে একটা বৈঠক ডাকার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সপ্তাহে উনি মিটিং ডাকবেন বলেছিলেন৷ কিন্তু এখনও আমি কোনও চিঠি পাইনি। রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং প্রতি সপ্তাহে একটা করে হওয়া উচিত। যারা যারা দোষী, তাদের শাস্তি দিতে হবে।’’

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত 3টে নাগাদ আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেকে। তাঁর ছেলের একটি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেই পরিবার পাঁচতলা থেকে দোতলায় নামছিল। পরিবার জানায়, আচমকাই লিফটটি নেমে যায় বেসমেন্টে।

জানা গিয়েছে, সেই সময় বেসমেন্টে থাকা কোলাপসিবল গেটটি কোনও এক সময়৷ তখনই লিফটের ভিতরে থাকা মহিলা ও তাঁর শিশুকে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। তবে ঠিক কখন এবং কীভাবে তাঁরা বেরিয়ে আসেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযোগ, ওই সময় লিফটের মধ্যেই আটকে পড়েন অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘক্ষণ লিফটটি বন্ধ অবস্থায় থাকার পর, তা খোলা হলে ভিতর থেকে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্ধার করা হয়। পরে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

TAGGED:

RG KAR HOSPITAL
DEATH
আরজি করে লিফটে মৃত্যু
ময়নাতদন্ত
RG KAR HOSPITAL LIFT ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.