সন্তান জন্মের দিনই SIR শুনানি ! বিডিও অফিসে হাজির অন্তঃসত্ত্বা
বধূর পরিবারের তরফে বিষয়টি আগে বিএলও-কে জানানোর কথা বলা হলেও বিএলও তা অস্বীকার করেছেন ৷ এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে বিএলও-সহ কমিশন ৷
Published : December 28, 2025 at 11:44 AM IST
চন্দ্রকোনা, 28 ডিসেম্বর: সন্তান প্রসবের দিনই এসআইআরের শুনানি । নথি হাতে বিডিও অফিসে হাজির গর্ভবতী । পরিস্থিতি বুঝে তড়িঘড়ি শুনানি শেষ করে ছেড়ে দেওয়া হল মহিলাকে ।
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা-2 ব্লকের ঘটনা ৷ শনিবার শুনানির প্রথম দিনে বিডিও অফিসের সভাকক্ষে এমনই ছবি ধরা পড়েছে ৷ ভিড়ে ঠাসা শুনানি কেন্দ্র ৷ উপস্থিত বিডিও-সহ ব্লকের 6 জন AERO, কমিশন নিযুক্ত 6 জন মাইক্রো অবজার্ভার, বিভিন্ন বুথের বিএলও'রা । ডাক পড়ায় বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এক চোখে দেখতে পান না এমন ভোটার থেকে শুরু করে সদ্য চোখের অপারেশন তথা ছানি কাটিয়ে কালো চশমা পরিহিত কয়েকজন বৃদ্ধাও হাজির তথ্য যাচাইয়ে ।
ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রথম পর্বে শুনানির জন্য 70 জনকে ডাকা হয়েছিল । তার মধ্যে একজন বছর 27-এর বন্দনা মণ্ডল ৷ শুনানি কেন্দ্রের নিচের তলায় তখন চেয়ারে বসে বন্দনা । তাঁকে বসিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে বিএলও'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন স্বামী শুভ্রপ্রকাশ ।
বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে জরুরি পরিস্থিতিতে বাড়িতে গিয়ে শুনানির নির্দেশিকা থাকলেও বিডিও অফিসে কেন এলেন গর্ভবতী ? খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কুঁয়াপুরে শ্বশুরবাড়ি হলেও বন্দনার বাপের বাড়ি চন্দ্রকোনার জয়ন্তীপুরে । সেখানকার 149 নম্বর বুথের বিএলও শুভাশিস গোস্বামী বন্দনার বাপের বাড়িতেই তাঁর এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে এসেছিলেন এবং 2002-এর বাবার তালিকা ধরেই ফর্ম পূরণ করেছিলেন ।
বিয়ের পরও ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনে ভোটার হিসাবে শুনানিতে ডাক পড়েছিল এই প্রসূতির । 22 ডিসেম্বর বাপের বাড়িতে নোটিশ দিয়ে আসেন বিএলও । সেখানে 27 ডিসেম্বর শুনানির দিন ধার্য হয়েছে দেখেই বন্দনা ও তাঁর স্বামী জানান, ওই দিন ডেলিভারির তারিখ রয়েছে ৷ কিন্তু এরপরেও বিএলও বিষয়টি প্রশাসনের কান পর্যন্ত না পৌঁছনোয় শুনানি কেন্দ্রে আসতে হয় অন্তঃসত্ত্বাকে ৷
বিডিও অবশ্য জানিয়েছেন, একথা তাঁদের জানানো হলে ওনার জন্য বাড়িতেই শুনানির ব্যবস্থা করা যেত । এদিকে এক অন্তঃসত্ত্বা শুনানি কেন্দ্রে আসার কথা শুনে বিডিও, AERO ও মাইক্রো অবজার্ভার নিচে নেমে এসে তড়িঘড়ি মহিলার শুনানি পর্ব মিটিয়ে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন । শুনানি কেন্দ্রে 15 মিনিট অপেক্ষা করে সমস্ত কাজ মিটিয়েই সুস্থ অবস্থায় স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যান শুভ্রপ্রকাশ ।
যদিও বিএলও জানিয়েছেন, বাড়িতে নোটিশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনও ডেলিভারি ডেটের কথা জানানো হয়নি তাঁকে । শারীরিক সুস্থতা দেখেই ভোটার তালিকায় নাম ঠিক করতে শুনানির জন্য স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন ওই প্রসূতি ৷
শুনানি পর্ব শেষে বাড়ি ফেরার মুখে বন্দনা জানান, তিনি সুস্থ আছেন ৷ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত দুশ্চিন্তাও কেটেছে । SIR-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ভোটারের দায়িত্ব পালন করেছেন ।
অন্যদিকে এই প্রসূতির স্বামী শুভ্রপ্রকাশ মণ্ডল বলেন,"আজকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল ৷ নাম ভুল ছিল ঠিক করার জন্য । কিন্তু আমার স্ত্রীর ডেলিভারি ডেটও ছিল । তাই আমরা এসেছিলাম অপেক্ষা করেছি । পুরো বিষয়টা বিএলও এবং কমিশনের লোকজনকে জানানো হয়েছে ।"
তবে এই বিষয়ে চন্দ্রকোনা-2 এর বিডিও উৎপল পাইক বলেন,"এই মহিলাকে আমরা আজ ডেকেছিলাম কারণ ম্যাপিংয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছিল ওনার নামের । উনি আসার পর আমরা নিচে নেমে এসে যত দ্রুত সম্ভব কাজ করে ওনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ।"