সালিশি সভায় অন্তঃসত্ত্বাকে মারধর, কাঠগড়ায় বিজেপি নেতা ও তাঁর দলবল

সালিশি সভায় অন্তঃসত্ত্বাকে মারধর, কাঠগড়ায় বিজেপি নেতা ও তাঁর দলবল
Pregnant Woman Beaten: বেশ ক'য়েকজনের নামে অভিযোগ দায়ের হলেও গ্রেফতার হয়নি কেউই ৷ এদিকে পুরো ঘটনা অস্বীকার করেছেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ৷
Published : November 7, 2026 at 9:07 AM IST
কোচবিহার, 7 নভেম্বর: সালিশি সভায় 4 মাসের অন্তঃসত্ত্বাকে মারধরের অভিযোগ বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে দিনহাটা থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের ঘটনা।
এনিয়ে কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। আক্রান্ত মহিলার সঙ্গে কথা হয়েছে। সবটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"
আক্রান্ত মহিলা বর্তমানে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আক্রান্ত মহিলার অভিযোগ, "স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বীণা বর্মনের স্বামী ভবসিন্ধু বর্মন ও তাঁর দলবল আমার স্বামীকে মারধর করেছিলেন। আমি বাঁচাতে গেলে তাঁরা আমাকেও মারধর করেন। এরপর রাতের দিকে আমাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুপুরে USG করা হয়েছে। রাতে ডাক্তার রিপোর্ট দেখবে।"
যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে সিতাই বিধানসভার বিজেপির 4 নম্বর মণ্ডল সভাপতি শঙ্কু সরকার। তিনি বলেন, "যতদূর শুনেছি পরকীয়ার ঘটনায় ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে সালিশি সভা ছিল। সেখানে বিজেপির আরও দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হাজির ছিলেন। আলোচনা হয়েছে। তবে মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি। ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।" এদিকে শুক্রবার বিকেলে আক্রান্ত মহিলার পরিবারের তরফে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য-সহ বেশ ক'য়েকজনের নামে দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
সপ্তাহখানেক আগে দিনহাটার বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের কুচনি গ্রামে বিজেপির নেতা, কর্মীদের হামলায় আক্রান্ত হন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের দেওর ও তাঁর 8 মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। পরবর্তীতে ওই মহিলা দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে মৃত সন্তান প্রসব করেন। সেই ঘটনায় হইচই পড়ে যায়। 8 জনের নামে অভিযোগ দায়ের হলেও 2 জনকে গ্রেফতার করে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। বাকিরা পলাতক। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই দিনহাটার ঘটনা ফের একবার শোরগোল ফেলে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।