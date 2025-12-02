'আমি ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা, দ্রুত দেশে ফেরান', ভিডিয়োবার্তায় কাতর আর্জি সোনালির
কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সোনালি বিবিদের অবিলম্বে ভারতে ফেরাতে ৷ ওপার বাংলা থেকে দেশে ফেরানোর কাতর আর্জি অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবির ৷
Published : December 2, 2025 at 5:56 PM IST
বীরভূম, 2 ডিসেম্বর: 'পুশব্যাক' করে বাংলাদেশে পাঠানো বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা কবে দেশে ফিরবে, তা অনিশ্চিত ৷ ওপার বাংলা থেকে ভারত সরকারের কাছে দেশে ফেরানোর কাতর আর্জি জানাচ্ছেন অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ওরফে সোনালি খাতুন ৷ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামের নির্দেশে মুরারই পরিযায়ী শ্রমিক মঞ্চের সদস্য মফিজুল ইসলাম সোনালি খাতুন-সুইটি বিবিদের সঙ্গে বাংলাদেশে রয়েছেন ৷
ওপার বাংলা থেকে মফিজুল ইটিভি ভারতকে বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে ৷ বাংলাদেশের আদালত জামিন দিয়েছে ৷ এরপরেও ভারত সরকারের তরফে আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি ৷" এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সোনালি বিবি'র কাতর আবেদন, তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব ভারতে ফেরানো হোক ৷ তাঁর সন্তান যেন ভারতেই জন্মগ্রহণ করে ৷
বাংলাদেশ থেকে আইনি লড়াইয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন ৷ পাশাপাশি ভারত সরকারের কাছে দ্রুত দেশে ফেরানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷
বাংলাদেশ থেকে এই ভিডিয়োবার্তাটি ইটিভি ভারতকে পাঠিয়েছেন মুরারই পরিযায়ী শ্রমিক মঞ্চের সদস্য মফিজুল ইসলাম ৷ এই বার্তায় সোনালি খাতুন বলেন, "আমি গর্ভবতী ৷ আমাদের তাড়াতাড়ি দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করুন ৷ আমরা কী অপরাধ করেছি যে, আমাদের বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ ৷ ভারত সরকারকে হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, তাড়াতাড়ি আমাদের দেশে ফেরান ৷ আমি ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ৷"
প্রসঙ্গত, দিল্লিতে কাজ করতেন বীরভূমের পাইকরের সোনালি বিবি ও সুইটি বিবির পরিবার ৷ অভিযোগ, তাঁদের বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও গত 17 জুন তাঁদের গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ পরে ‘পুশব্যাক’ করে ছ'জনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল ৷ বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুলিশ তাঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আটক করে ও মামলা রুজু করে ৷ তখন থেকেই তাঁরা স্থানীয় সংশোধনাগারে বন্দি ৷
ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে ৷ এমনকী, বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালত 6 জনকেই শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন ৷ কিন্তু, অভিযোগ এখনও পর্যন্ত ভারত সরকারের তরফে 'পুশব্যাক' করা বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি ৷ তাই আদৌ কবে তাঁরা দেশে ফিরবেন তা অনিশ্চিত ৷
এর আগেও সোনালি খাতুন, আর্জি জানিয়েছিলেন তাঁর সন্তান যেন ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন ৷ এই মুহূর্তে তিনি 9 মাসের অন্তঃসত্ত্বা ৷ তাই তাঁর কাতর আর্জি পূরণ হবে কি না, তা বিশ বাঁও জলে ৷ বাংলাদেশ থেকে মফিজুল ইসলাম ইটিভি ভারতকে বলেন, "বাংলাদেশ কোর্ট বলেছে প্রতি 10 দিন অন্তর অন্তর হাজিরা দিতে হবে ৷ আর পুলিশ দেখে আসবে ৷ ভারত সরকারের তরফে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি ৷ কবে ফিরতে পারব জানি না ৷ সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে যে নির্দেশ দিয়েছে, বাংলা বিরোধী সরকার তা পালন করলে ভালো হয় ৷ এরা তো সাধারণ মানুষ ৷ আজও দেশে ফেরানোর আর্জি জানাল ।"
সোনালি খাতুনের বাবা ভাদু শেখ বলেন, "খুব খুশি মেয়ে জামিন পেয়েছে ৷ কত দিন দেখিনি মেয়েকে ৷ কবে ফিরবে এখন তারই অপেক্ষায় আছি ৷ ওদের কোনও দোষ ছিল না ৷" উল্লেখ্য, বীরভূমের এই পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রথম থেকেই আইনি লড়াই করছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম ৷ সোনালি খাতুনদের বাড়িতে এসআইআর-এর ফর্মও এসেছে ৷ অথচ তাঁরা বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত হয়ে ওপার বাংলায় বন্দি ৷ সামিরুল ইসলাম বলেন, "বাংলা বিরোধী সরকার চলছে ৷ তবে আইনের উপর ভরসা আছে ৷ আমাদের জয় হবেই ৷"