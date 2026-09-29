নন্দনকানন থেকে আনা সাড়ে 4 বছরের অন্তঃসত্ত্বা সিংহীর মৃত্যু আলিপুর চিড়িয়াখানায়
Pregnant lioness dies: সঙ্গীকে হারিয়ে চিড়িয়াখানার পুরুষ সিংহটিও মনমরা হয়ে পড়েছে বলে খবর ৷ আলিপুর চিড়িয়াখানায় সিংহের সংখ্যা কমে দাঁড়াল চারটিতে—একটি পুরুষ এবং তিনটি স্ত্রী।
Published : September 29, 2026 at 12:24 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: আবারও শোকের ছায়া আলিপুর চিড়িয়াখানায় । এবার অকালে মৃত্যু হল একটি তরতাজা সিংহীর । মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অবশ্য় এখনও জানা যায়নি ৷
সোমবার সকালে চিড়িয়াখানার উল্টো দিকের পশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। মাত্র সাড়ে 4 বছর বয়স হয়েছিল সিংহীটির । সূত্রের খবর, সে অন্তঃসত্ত্বা ছিল ।
প্রায় দু’বছর আগে ওড়িশার নন্দনকানন থেকে সিংহীটিকে আলিপুর চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছিল । চিড়িয়াখানা সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন ধরেই সিংহীটির পায়ে সংক্রমণ ছিল । সংক্রমিত অংশ থেকে লোম ও চামড়া উঠে যাচ্ছিল। খাঁচাতেই তার চিকিৎসা চলছিল ।
কিন্তু রবিবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তড়িঘড়ি অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাকে চিড়িয়াখানার উল্টো দিকের পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি । সোমবার সকালে তার মৃত্যু হয় ।
ময়নাতদন্তের পর সোমবারই হাওড়ার গড়চুমুকে সিংহীটির দেহ সৎকার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রে বলা হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে । তবে সরকারি ভাবে আধিকারিকরা এবিষয়ে কিছু জানাতে নারাজ ৷
তবে, সিংহীর আচমকা এই মৃত্যু ঘিরে চিড়িয়াখানার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । অল্পবয়সি সিংহীটির অসুস্থতা দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসকদের পরামর্শে সুশ্রূষা করা হলে হয়তো পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
আলিপুর চিড়িয়াখানায় সিংহের বংশবৃদ্ধির চেষ্টা দীর্ঘদিনের । হায়দরাবাদ চিড়িয়াখানা থেকে আসা সিংহ-দম্পতি, শ্রুতি ও বিশ্বাস 2019 সালে তিনটি শাবকের জন্ম দিয়েছিল । এরপর আর নতুন করে শাবকের জন্ম হয়নি । 2024 সালের অগস্টে নন্দনকানন থেকে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী সিংহীকে আলিপুরে আনা হয়েছিল । নতুন জুটিকে ঘিরে প্রজননের আশা দেখেছিল চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ।
কিন্তু গত বছর জুলাইয়ে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় মৃত্যু হয় পুরুষ সিংহ, বিশ্বাসের । এবার মৃত্যু হল নতুন আনা স্ত্রী সিংহটিরও । ফলে আলিপুর চিড়িয়াখানায় সিংহের সংখ্যা কমে দাঁড়াল চারটিতে—একটি পুরুষ এবং তিনটি স্ত্রী । তিন সিংহীর মধ্যে রয়েছে শ্রুতি ও তার দুই কন্যা । বয়সের কারণে তাদের দিয়ে প্রজননের সম্ভাবনাও কার্যত নেই বলেই জানা যাচ্ছে । ফলে বাইরে থেকে নতুন সিংহ-সিংহী এনে প্রজননের উদ্যোগ ফের বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল ।
এদিকে সঙ্গীকে হারিয়ে চিড়িয়াখানার পুরুষ সিংহটিও মনমরা হয়ে পড়েছে বলে সূত্রের খবর । তার খাওয়াদাওয়াও কমে গিয়েছে । সিংহীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ও পশুপ্রেমীরা।