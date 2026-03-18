তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পরদিনই সংঘর্ষ, ক্যানিংয়ে রক্তাক্ত 5 বিজেপি কর্মী

হামলা চালানোর কথা মানতে চায়নি তৃণমূল ৷ বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা বলে দাবি দলের নেতা শওকত মোল্লার ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 18, 2026 at 10:56 PM IST

কলকাতা, 18 মার্চ: বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার 72 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল ! ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই কেন্দ্রে এখনও প্রার্থী দেয়নি বিজেপি ৷ এখান থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন পরেশরাম দাস ৷ সবমিলিয়ে নির্বাচনী মহারণ শুরুর আগেই উত্তেজনা ক্যানিংয়ে ৷

বিজেপির দাবি, তাদের একটি সাংগঠনিক বৈঠকের ভিতরে ঢুকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। ঘটনায় 5 জন বিজেপি কর্মী-সমর্থক গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও হামলা চালানোর কথা মানতে চায়নি তৃণমূল ৷ শাসক শিবিরের দাবি, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে এলাকায় বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বাঁশড়া পঞ্চায়েতের সংগ্রামী নগর এলাকার বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলছিল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সেখানে দলীয় কৌশল নির্ধারণ করা হচ্ছিল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সম্পাদক সমীর মণ্ডল, প্রশান্ত বায়েন, কিঙ্কর মণ্ডল-সহ বেশ কয়েকজন নেতা ও কর্মী। পাশাপাশি ছত্তিশগড়ের বিজেপি বিধায়ক শ্যামলাল রামও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে তা নিয়েই চর্চা চলছিল ৷

অভিযোগ, বৈঠক চলাকালীন কয়েকজন সেখানে এসে ছবি তোলার চেষ্টা করে। তা নিয়ে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে তাদের বচসা বাধে। বিজেপির দাবি, প্রতিবাদ করতেই আচমকা চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা ৷ নির্বিচারে বেধড়ক মারধর করতে শুরু করে। হামলায় আহত হন শুভময় মান্না, বাচ্চু মান্না, সীমা মান্না, বিউটি সরদার-সহ আরও কয়েকজন বিজেপি কর্মী । এমনকী এক শিশুও এই হামলার শিকার হয়েছে বলে গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ।

আক্রান্ত শুভময় মান্নার দাবি, কোনও প্ররোচনা ছাড়াই তাঁদের উপর হামলা চালানো হয় ৷ দলীয় কার্যালযে ভাঙচুরও করা হয়। বিজেপি নেতা প্রশান্ত পাইক জানান, এটি পরিকল্পিত হামলা ৷ বিরোধীদের ভয় দেখাতেই তৃণমূলএই ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। দলের নেতা তথা ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শওকত মোল্লা বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কেউ যুক্ত নয় ৷ বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। তদন্ত মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসন সত্য ঘটনা প্রকাশ্যে নিয়ে আসুক। বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে বলে ভোটের আগে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য তৃণমূলের নাম জাড়াচ্ছে।"


কুশমন্ডিতে চরমে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! তাপস রায়কে না-সরালে গোঁজ প্রার্থী দেওয়ার হুঁশিয়ারি

