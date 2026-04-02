ইউনিয়ন বাজি করে চটকল তুলে শিল্পের মরা কান্না, প্রতীক উরের নিশানায় সিপিএম

রাজ্যে বন্ধ শিল্প খোলার দাবিতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সোচার হয়েছে সিপিএম । আর বন্ধ শিল্পের জন্য সিপিএমকেই দায়ী করলেন প্রতীক উর রহমান ।

শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচারে প্রতীক উর রহমান (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 2, 2026 at 8:38 AM IST

উত্তরপাড়া, 2 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনে এবার বামেদের হাতিয়ার রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থান । উত্তরপাড়া বিধানসভায় একাধিক কল কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বলে দাবি বিরোধীদের । সেই বন্ধ শিল্প খোলার দাবিতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সোচার হয়েছে সিপিএম । যার পাল্টা রাজ্যে বন্ধ শিল্পের জন্য সিপিএমই দায়ী বলে আক্রমণ শানালেন একদা বাম নেতা প্রতীক উর রহমান ।

বুধবার উত্তরপাড়া পৌরসভার 15 নং ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচারে আসেন প্রতীক উর রহমান । সিপিএমের যুব নেতা থাকাকালীন তৃণমূলের বিরুদ্ধে বারবার আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ এবার রাজ্যে বন্ধ শিল্পের প্রসঙ্গ টেনে সেই বামেদেরকেই আক্রমণ করলেন প্রতীক উর । তাঁর দাবি, ইউনিয়ন করে চটকল বন্ধ করে দিয়ে মরা কান্না কেঁদে লাভ নেই । তৃণমূলে এসে তাঁর বোধোদয় হয়েছে বলেও দাবি করেছেন প্রতীক উর ৷

বুধবার বিকেলে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঢাক বাজিয়ে ফুল ছড়িয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে তথা উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে ভোট প্রচার করেন প্রতীক উর । সেই সময় তিনি বলেন, "হুগলি নদীর ধারে যে চটকলগুলি আছে ইউনিয়ন করে সবগুলো তুলে দিয়েছে । এখন শিল্প হয়নি, শিল্প হয়নি, বলে সিপিএম মরা কান্না কাঁদলে হবে ?" সিপিএমে থাকাকালীন সমর্থন থাকলেও এখন তৃণমূলে এসে সেই সিপিএমের বিরুদ্ধে বলছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রতীক উরের জবাব, "ছোটবেলায় আধো আধো গলায় আমরা বাবা ডাকতাম । বড় হয়ে স্পষ্ট বাবা বলছি । তাই মানুষ বড় হলে মানুষের বোধোদয় হয় । সিপিএম শূন্য পাওয়া তিন নম্বর দল । আগে প্রাসঙ্গিক হোক তারপর দেখব ।"

এদিন নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল নেতা প্রতীক উর রহমান । তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি ভয় পাচ্ছে, এই নির্বাচনে গোহারা হারবে । 60 লক্ষ মানুষের নাম কেটেও হয়নি । বিজেপি বস্তায় করে ফর্ম নিয়ে যাচ্ছে । আর রাহুল গান্ধি প্রমাণ করে দিয়েছে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানায় কীভাবে বিজেপি ভোট করেছে । পশ্চিমবঙ্গেও ভোট চুরি করতে আসছে । এখানে ভোট চুরি করা যাবে না ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন । মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে প্রকল্প করেছে, মানুষ বুঝে গিয়েছে কে কার পাশে আছে ।"

