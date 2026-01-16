ETV Bharat / state

অমর্ত্য সেনের 'ভারতরত্ন'র নথি লাগবে ? কমিশনকে প্রশ্ন প্রতীচী ট্রাস্টের

গত 7 জানুয়ারি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে এসআইআর শুনানির নোটিশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন । 16 জানুয়ারি তাঁকে উপযুক্ত তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছিল ৷

Nobel laureate Amartya Sen
অমর্ত্য সেনের 'ভারতরত্ন'র নথি লাগবে ? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 2:42 PM IST

বোলপুর, 16 জানুয়ারি: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের যাবতীয় নথি এদিন নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দিলেন প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্যরা ৷ 'ভারতরত্ন'- প্রাপ্তির নথি কি লাগবে ? কমিশনের আধিকারিকদের এই প্রশ্ন করেন প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্যরা ৷ যা নিয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি আধিকারিকেরা ৷

এদিন অধ্যাপক সেনের পাসপোর্ট, মায়ের মৃত্যুর শংসাপত্র, আধার কার্ড ও ভোটার তালিকার প্রতিলিপি দেওয়া হয় কমিশনকে ৷ স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (এসআইআর)-এ এদিন অধ্যাপক সেনের শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' বাড়িতে আসেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা । বিভ্রান্তিকর নোটিশ দেওয়ায় প্রতীচী ট্রাস্টের তরফে ধিক্কার জানানো হয় ৷

অমর্ত্য সেনের প্রশ্ন নিয়ে কমিশনকে প্রশ্ন প্রতীচী ট্রাস্টের (ইটিভি ভারত)

প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্য গীতিকন্ঠ মজুমদার বলেন, "আমরা অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যাবতীয় নথি কমিশনের হাতে তুলে দিয়েছি ৷ ভারতরত্ন পেয়েছিলেন, সেই তথ্য কি লাগবে, আমরা কমিশনের অফিসারদের জিজ্ঞাসা করেছি । কিন্তু, তাঁরা কিছু বলতে পারেননি ৷ আমরা পাসপোর্ট, তাঁর মায়ের ডেথ সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, ভোটার তালিকার জেরক্স জমা দিয়েছি । আর কিছু চাননি তাঁরা ৷ তবে আমরা প্রতীচী তরফে প্রতিবাদ জানাই, ভুল নোটিশ দেওয়ার জন্য ।"

রাজ্যজুড়ে চলছে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (এসআইআর)। যা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা রয়েছে । এই আবহে ভারতের প্রথম অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী তথা 'ভারতরত্ন' অমর্ত্য সেনকে 7 জানুয়ারি শুনানির নোটিশ দেয় নির্বাচন কমিশন ৷ এই মুহূর্তে অমর্ত্য সেন বিদেশে ৷ তাঁর মামাতো ভাই শান্তভানু সেন ও প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্য গীতিকন্ঠ মজুমদারের হাতে সেই নোটিশ ধরানো হয়েছিল । সম্ভবত, দেশে প্রথম কোনও ভারতরত্ন-কে এসআইআর শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়েছিল সেদিন । অধ্যাপক সেন 268 নম্বর বোলপুর বিধানসভার ভোটার ৷ বোলপুরে পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনিকেতন স্টাফ ক্লাবে তিনি ভোট দেন ৷

Nobel laureate Amartya Sen
কমিশনকে প্রশ্ন প্রতীচী ট্রাস্টের (ইটিভি ভারত)

এদিন, শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছিল ৷ সেই মত অমর্ত্য সেনের শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' বাড়িতে আসেন বোলপুরের এইআরও তানিয়া রায়, বিএলও সোমব্রত মুখোপাধ্যায়-সহ ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল ৷ তাঁদের হাতে অধ্যাপক সেনের পাসপোর্ট, মা অমিতা সেনের মৃত্যুর শংসাপত্র, আধার কার্ড ও 2002 সালের এসআইআর অনুযায়ী ভোটার তালিকার প্রতিলিপি কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি, কমিশনের সদস্যদের প্রতীচী-র তরফে প্রশ্ন করা হয় 1999 সালের তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রাপ্ত দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক নাগরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' প্রাপ্তির নথি কি লাগবে ? কমিশনের আধিকারিকরা এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেননি ৷ মাত্র 15 মিনিট 'প্রতীচী' বাড়িতে ছিলেন কমিশনের সদস্যরা ৷

Nobel laureate Amartya Sen
অমর্ত্য সেন এসআইআর শুনানি বিতর্ক (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, 2002 সালের এসআইআর অনুযায়ী অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেনের সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক সাড়ে 19 বছর। কিন্তু, কেন কমিশন নোটিশে 15 বছরের ফারাক লিখে নোটিশ দিয়েছিল- এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ৷ যদিও, এই বিভ্রান্তিকর নোটিশ নিয়ে এদিন কোনও আলোচনা হয়নি ৷ তবে প্রতীচী ট্রাস্টের তরফে নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হয় ৷ প্রসঙ্গত, রাজ্যে এসআইআর চলাকালীন বিশিষ্ট মানুষজনকে শুনানির নোটিশ দিয়ে হেনস্থার অভিযোগে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ শুধু নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে নয়, কবি জয় গোস্বামী, তৃণমূল-কংগ্রেসের সাংসদ তথা অভিনেতা দেব, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে ৷ তা নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন বাংলা একতা মঞ্চের সদস্যরা ৷ মঞ্চের তরফে এসেছিলেন তৃণমূল নেতা তন্ময় ঘোষ, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত সহ অন্যান্যরা।

