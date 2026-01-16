অমর্ত্য সেনের 'ভারতরত্ন'র নথি লাগবে ? কমিশনকে প্রশ্ন প্রতীচী ট্রাস্টের
গত 7 জানুয়ারি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে এসআইআর শুনানির নোটিশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন । 16 জানুয়ারি তাঁকে উপযুক্ত তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছিল ৷
Published : January 16, 2026 at 2:42 PM IST
বোলপুর, 16 জানুয়ারি: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের যাবতীয় নথি এদিন নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দিলেন প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্যরা ৷ 'ভারতরত্ন'- প্রাপ্তির নথি কি লাগবে ? কমিশনের আধিকারিকদের এই প্রশ্ন করেন প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্যরা ৷ যা নিয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি আধিকারিকেরা ৷
এদিন অধ্যাপক সেনের পাসপোর্ট, মায়ের মৃত্যুর শংসাপত্র, আধার কার্ড ও ভোটার তালিকার প্রতিলিপি দেওয়া হয় কমিশনকে ৷ স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (এসআইআর)-এ এদিন অধ্যাপক সেনের শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' বাড়িতে আসেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা । বিভ্রান্তিকর নোটিশ দেওয়ায় প্রতীচী ট্রাস্টের তরফে ধিক্কার জানানো হয় ৷
প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্য গীতিকন্ঠ মজুমদার বলেন, "আমরা অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যাবতীয় নথি কমিশনের হাতে তুলে দিয়েছি ৷ ভারতরত্ন পেয়েছিলেন, সেই তথ্য কি লাগবে, আমরা কমিশনের অফিসারদের জিজ্ঞাসা করেছি । কিন্তু, তাঁরা কিছু বলতে পারেননি ৷ আমরা পাসপোর্ট, তাঁর মায়ের ডেথ সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, ভোটার তালিকার জেরক্স জমা দিয়েছি । আর কিছু চাননি তাঁরা ৷ তবে আমরা প্রতীচী তরফে প্রতিবাদ জানাই, ভুল নোটিশ দেওয়ার জন্য ।"
রাজ্যজুড়ে চলছে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (এসআইআর)। যা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা রয়েছে । এই আবহে ভারতের প্রথম অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী তথা 'ভারতরত্ন' অমর্ত্য সেনকে 7 জানুয়ারি শুনানির নোটিশ দেয় নির্বাচন কমিশন ৷ এই মুহূর্তে অমর্ত্য সেন বিদেশে ৷ তাঁর মামাতো ভাই শান্তভানু সেন ও প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্য গীতিকন্ঠ মজুমদারের হাতে সেই নোটিশ ধরানো হয়েছিল । সম্ভবত, দেশে প্রথম কোনও ভারতরত্ন-কে এসআইআর শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়েছিল সেদিন । অধ্যাপক সেন 268 নম্বর বোলপুর বিধানসভার ভোটার ৷ বোলপুরে পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনিকেতন স্টাফ ক্লাবে তিনি ভোট দেন ৷
এদিন, শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছিল ৷ সেই মত অমর্ত্য সেনের শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' বাড়িতে আসেন বোলপুরের এইআরও তানিয়া রায়, বিএলও সোমব্রত মুখোপাধ্যায়-সহ ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল ৷ তাঁদের হাতে অধ্যাপক সেনের পাসপোর্ট, মা অমিতা সেনের মৃত্যুর শংসাপত্র, আধার কার্ড ও 2002 সালের এসআইআর অনুযায়ী ভোটার তালিকার প্রতিলিপি কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি, কমিশনের সদস্যদের প্রতীচী-র তরফে প্রশ্ন করা হয় 1999 সালের তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রাপ্ত দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক নাগরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' প্রাপ্তির নথি কি লাগবে ? কমিশনের আধিকারিকরা এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেননি ৷ মাত্র 15 মিনিট 'প্রতীচী' বাড়িতে ছিলেন কমিশনের সদস্যরা ৷
উল্লেখ্য, 2002 সালের এসআইআর অনুযায়ী অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেনের সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক সাড়ে 19 বছর। কিন্তু, কেন কমিশন নোটিশে 15 বছরের ফারাক লিখে নোটিশ দিয়েছিল- এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ৷ যদিও, এই বিভ্রান্তিকর নোটিশ নিয়ে এদিন কোনও আলোচনা হয়নি ৷ তবে প্রতীচী ট্রাস্টের তরফে নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হয় ৷ প্রসঙ্গত, রাজ্যে এসআইআর চলাকালীন বিশিষ্ট মানুষজনকে শুনানির নোটিশ দিয়ে হেনস্থার অভিযোগে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ শুধু নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে নয়, কবি জয় গোস্বামী, তৃণমূল-কংগ্রেসের সাংসদ তথা অভিনেতা দেব, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে ৷ তা নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন বাংলা একতা মঞ্চের সদস্যরা ৷ মঞ্চের তরফে এসেছিলেন তৃণমূল নেতা তন্ময় ঘোষ, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত সহ অন্যান্যরা।