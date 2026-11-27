কোর্টে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল প্রতাপ ! দাবি মা ও স্ত্রীর
Pratap wanted to surrender in court: শুক্রবার পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ার পর বর্তমানে আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রতাপ।
Published : November 27, 2026 at 7:36 PM IST
আসানসোল, 27 নভেম্বর: আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল প্রতাপ দাস! পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এমনটাই নাকি জানিয়েছিল সে। অন্তত এমনই দাবি প্রতাপের মা রঞ্জনা দাস ও স্ত্রী নীতু সিংয়ের। কিন্তু পরিবারের এই দাবি ঘিরে ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন।
কারণ, আত্মসমর্পণ করতে চাইলে কেন বন্দুক হাতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াল প্রতাপ ? কেনই বা শুক্রবার সকালে ফের আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ইসমাইল এলাকায় দাপিয়ে বেরাল সে ? পরিবারের দাবির সঙ্গে শুক্রবারের ঘটনাক্রম কার্যত মেলাতে পারছে না প্রশাসনের কর্তারাও ৷
শুক্রবার পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ার পর বর্তমানে আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রতাপ। গত দু’দিন ধরে তাকে ধরতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। অবশেষে শুক্রবার সকালে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা টানটান পুলিশি অভিযানের পর তার পায়ে গুলি করে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। সূত্রের খবর, শুক্রবারও পুলিশকে লক্ষ্য করে একাধিক গুলি চালিয়েছিল প্রতাপ।
দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনায় নাম জড়িয়েছে প্রতাপের। চুরি, ছিনতাই থেকে শুরু করে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে গুলি চালানোর মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। আসানসোলের একটি বড় মদের দোকানে চুরির ঘটনা-সহ একাধিক অপরাধের ঘটনায় তার নাম উঠে এসেছে। বারবার গ্রেফতার হলেও জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ফের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। যদিও পরিবারের দাবি, সম্প্রতি সে নিজেকে বদলে ভালো পথে ফেরার চেষ্টা করছিল।
গত বুধবার একটি সাইবার মামলায় প্রতাপকে গ্রেফতার করতে ইসমাইলের মাদার টেরিজা গলিতে তার বাড়িতে যায় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশ বাড়িতে পৌঁছতেই তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় প্রতাপ। এরপর সেখান থেকে পালিয়ে যায় সে। সেই ঘটনার পর থেকেই প্রতাপের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। বুধবার ও বৃহস্পতিবার দফায় দফায় অভিযান চালিয়েও তার সন্ধান মেলেনি।
এরপর শুক্রবার সকালে ফের ইসমাইল এলাকায় প্রতাপকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। খবর পেয়েই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। শুরু হয় তল্লাশি ও অভিযান। স্থানীয়দের দাবি, এদিনও বন্দুক হাতে এলাকায় ঘোরাফেরার পাশাপাশি কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় প্রতাপ। দীর্ঘক্ষণ অভিযান চালানোর পর তার পায়ে গুলি লাগে। এরপরই তাকে পাকড়াও করে পুলিশ। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে।
এদিকে, প্রতাপের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দাবি জানতে পেরেছে ইটিভি ভারত। প্রতাপের মা রঞ্জনা দাস ও স্ত্রী নীতু সিংয়ের দাবি, গত বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের মাধ্যমেই প্রতাপের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের ফোন পুলিশের কাছে ছিল এবং সেই ফোন থেকেই প্রতাপকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলানো হয়। তখনই নাকি প্রতাপ জানিয়েছিল, সে পুলিশের কাছে ধরা দিতে চায় না, সরাসরি আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চায়।
প্রতাপের মা রঞ্জনা দাসের দাবি, ‘‘তৃণমূল আমলে বারবার মামলা দিয়ে আমার ছেলেকে ক্রিমিনাল তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে আমার ছেলে ভালো হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। গতকাল পুলিশের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল। সে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ সকালে শুনলাম, রাস্তা থেকে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।’’ ছেলেকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও করেছেন তিনি। একইসঙ্গে উদ্বেগের সুরে তাঁর মন্তব্য, ‘‘জানি না বাঁচবে কি না, না মারা যাবে। যদি মরে যায়, তাহলে ভালো। এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে।’’
অন্যদিকে, প্রতাপের স্ত্রী নীতু সিংয়ের দাবি, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বোনের ফোনে মেসেজ পাঠিয়েছিল প্রতাপ। সেখানে সে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল।
নীতুর বক্তব্য, "প্রতাপ সরাসরি আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল। পুলিশের হাতে ধরা দিতে রাজি ছিল না সে।" পরিবারের আরও অভিযোগ, তাদের সমস্ত ফোন পুলিশ নিয়ে নিয়েছিল এবং পুলিশের মাধ্যমেই প্রতাপের সঙ্গে তাঁদের কথা বলানো হয়েছিল।
বর্তমানে পুলিশ তাঁদের বাড়ির মধ্যে আটকে রেখেছে বলেও দাবি করেছেন নীতু। তাঁর অভিযোগ, স্বামীকে দেখতে হাসপাতালে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে প্রতাপের শারীরিক অবস্থা নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।
পরিবারের এই আত্মসমর্পণের দাবির সঙ্গে শুক্রবার সকালের ঘটনাক্রমের যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এদিন সকালে প্রতাপকে ফের আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ইসমাইল এলাকায় দেখা যায় এবং গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অন্যদিকে, পুলিশের অভিযানে তার পায়ে গুলি লাগে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়।