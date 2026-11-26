আসানসোলে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো প্রতাপ অধরা ! চলছে চিরুনি তল্লাশি
Asansol-Durgapur Police Commissionerate: রঞ্জনা দাসের প্রশ্ন, "প্রতাপ যদি সত্যিই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে থাকে, তাহলে পুলিশ পালটা গুলি চালাল না কেন ?"
Published : November 26, 2026 at 10:37 PM IST
আসানসোল, 26 নভেম্বর: পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাওয়া প্রতাপ দাসকে ধরতে কার্যত মরিয়া আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট । ঘটনার পর থেকেই গোটা আসানসোল জুড়ে চলছে তল্লাশি অভিযান । আসানসোল দক্ষিণ থানার পাশাপাশি হীরাপুর থানার পুলিশও প্রতাপের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঘটনার পর থেকে শহরজুড়ে নাকাবন্দি ও কড়া নজরদারির কারণে এখনও আসানসোলের বাইরে বেরোতে পারেনি প্রতাপ । শহরের কোনও এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে সে । সেই সূত্র ধরেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ইসমাইল, হটন রোড, সহ বিভিন্ন এলাকায় চলছে পুলিশি খানাতল্লাশি । পাশাপাশি প্রতাপের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকেও আটক করেছে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে ।
তবে পুলিশের এই সমস্ত অভিযোগের বিরোধিতা করেছেন প্রতাপের মা রঞ্জনা দাস । তাঁর দাবি, অতীতে ছেলের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকলেও সেগুলি বর্তমানে মিটে গিয়েছে । তাঁর ছেলে এখন ভালো হয়ে গিয়েছিল । বুধবারের ঘটনায় প্রতাপ গুলি চালিয়েছে বলেও মানতে নারাজ তিনি। বরং ছেলেকে পুলিশ এনকাউন্টার করে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রঞ্জনা দাস। তাঁর অভিযোগ, সেই ঘটনা আড়াল করতেই ছেলের বিরুদ্ধে পুলিশ গুলি চালানোর অভিযোগ আনছে । রঞ্জনা দাসের প্রশ্ন, "প্রতাপ যদি সত্যিই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে থাকে, তাহলে পুলিশের কাছেও তো আগ্নেয়াস্ত্র ছিল । পুলিশ পালটা গুলি চালাল না কেন ?"
এদিকে, আগামিকাল দুর্গাপুরে আসার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । তার ঠিক আগে পুলিশের উপর গুলি চালানোর এই ঘটনা এবং অভিযুক্তের অধরা থাকা পুলিশ প্রশাসনের কাছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । যদিও প্রতাপের খোঁজে চলা অভিযান নিয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলেনি পুলিশ । তদন্তের স্বার্থে গোটা বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কর্তারা নীরব রয়েছেন ।
বৃহস্পতিবার বিকেলের পর আসানসোল ইসমাইল ও হটন রোড সংলগ্ন একটি এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। সেখানে একটি বাড়ি ঘিরে সন্দেহ বাড়ছে পুলিশ । স্থানীয় একটি পুকুড়ের পাড়ে একটি বাড়িকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ বলে সূত্রের খবর । যদিও ওই স্থানে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না । টানটান উত্তেজনাতে এলাকাবাসীরাও । এখন দেখার সেখান থেকে আদৌ প্রতাপকে পাওয়া যায় কিনা ।