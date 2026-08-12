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বসিরহাটে আড্ডার মাঝে গুলি ! ভাইয়ের হাতে যুবকের মৃত্যু

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ গোডাউন পাড়ায় ঘটনাটি ঘটে। মৃতের পরিবারের সদস্যরা কেউ সেখানে ছিলেন না বলে খবর।

killed by a pistol shot
ভাইয়ের পিস্তলেই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 2:38 PM IST

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বসিরহাট, 12 অগস্ট: রাজনৈতিক রেষারেষি নয়, নিছক গভীর রাতে আড্ডার মাঝেই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। উত্তর 24 পরগনা জেলার বসিরহাট থানার গোডাউন পাড়ায় সূর্য শীলের পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু হল ভাই প্রশান্ত শীলের (22)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় অভিযুক্ত সূর্যকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ গোডাউন পাড়ায় ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার সময় মৃতের পরিবারের সদস্যরা কেউ উপস্থিত ছিল না। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। মৃতের কাকার ছেলে বিশ্বজিৎ কর্মকার বলেন, “কোনও পুরোনো রাগ বা বিবাদ ছিল না ৷ ওরা তো আপন ভাই-কাকার ছেলে, জ্যাঠার ছেলে। আড্ডা দিতে দিতে খেলার ছলেই পিস্তল বের করে গুলি চালিয়ে দিয়েছে হয়তো।”

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রশান্তকে তড়িঘড়ি প্রথমে বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হলে চিকিৎসকেরা আরজি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন গুলিবিদ্ধ প্রশান্ত। মৃতের আত্মীয়দের দাবি, এই ঘটনার পিছনে কোনও রাজনৈতিক গোলমাল বা শত্রুতা নেই। তবে, সাধারণ এক যুবকের কাছে কীভাবে এমন বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এল, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বিশ্বজিৎবাবু বলেন, “ও যে এই ধরনের ছেলে, আমাদের জানাই ছিল না। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি ওকে ৷ সূর্যর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এসেছে, তা আমরা বুঝতে পারছি না।”

খবর পেয়েই অভিযুক্ত সূর্য শীলকে গ্রেফতার করে বসিরহাট থানার পুলিশ ৷ পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগও জানানো হয়েছে। বসিরহাট হাসপাতালের মর্গে দেহের ময়নাতদন্তের পর তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। বেআইনি অস্ত্রের উৎস সন্ধানে জোরদার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোটা ঘটনা নিয়েই ইতিমধ্যে বসিরহাট পুলিশের তরফ থেকে মামলা দায়ের হয়েছে এবং আসল রহস্য খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

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BASIRHAT PISTOL SHOT
BASIRHAT POLICE STATION KILLED
বসিরহাটে পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু
বসিরহাটে পিস্তলের গুলি
KILLED BY A PISTOL SHOT

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