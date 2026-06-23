গঙ্গারামপুরে পুর চেয়ারম্যানের পদত্যাগ, তারকেশ্বরে জুতোর মালা পরিয়ে ওঠবস তৃণমূল নেতাকে
গঙ্গারামপুর পুর চেয়ারম্যান তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ভাই ৷ নতুন সরকারকে কাজ করার সুযোগ করে দিতেই তাঁর পদক্ষেপ বলে দাবি প্রশান্ত মিত্রের ৷
Published : June 23, 2026 at 6:30 PM IST
গঙ্গারামপুর/তারকেশ্বর, 23 জুন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রশান্ত মিত্র । সোমবার বিকেলে তিনি ই-মেইলের মাধ্যমে গঙ্গারামপুর মহকুমাশাসকের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠান ৷ পাশাপাশি ফোন করে বিষয়টি জানান তিনি । অন্যদিকে হুগলির তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সামন্তকে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরালেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । তাঁকে ছোড়া হয় ডিম, করানো হয় কান ধরে ওঠবস ।
বিপ্লব মিত্রের ভাইয়ের পদত্যাগ
সম্প্রতি রাজ্যে ক্ষমতায় পালাবদলের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড ভেঙে যাচ্ছে । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তিনটি পুরসভা রয়েছে ৷ তার মধ্যে বুনিয়াদপুর পুরসভায় দীর্ঘদিন নির্বাচন হয়নি ৷ প্রশাসক দিয়ে কাজকর্ম চলছিল । সেখানে প্রশাসক পদে পরিবর্তন হয়েছে । আর গঙ্গারামপুর পুরসভায় ভাঙন শুরু হয় গত 16 জুন ।
ওই দিন গঙ্গারামপুর পুরসভার 10 জন কাউন্সিলর একযোগে পদত্যাগ করেন । এরপর পর্যায়ক্রমে আরও কয়েকজন কাউন্সিলরও পদ ছাড়েন । একের পর এক কাউন্সিলরের ইস্তফার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল যে, চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্রও কি পদত্যাগ করতে চলেছেন । সোমবার তাঁর ইস্তফার মধ্যে দিয়ে সেই জল্পনার অবসান ঘটল । তিনি তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী ও জেলার নেতা বিপ্লব মিত্রের ভাই ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "তৃণমূলের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করিনি, শহরের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করেছি । এই বিষয়ে মেজদা অর্থাৎ বিপ্লব মিত্রের অনুমতি নিয়েছিলাম ৷ তিনি আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে জানিয়েছেন । এরপরই সোমবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুর মহকুমার এসডিওর অভিষেক শুক্লার কাছে মেইল করে আমার পদত্যাগ পাঠিয়েছি এবং ফোন করেও বিষয়টি জানিয়েছি । তবে পরবর্তীতে পুরসভার চেয়ারম্যান পদে যে বসুক না কেন আমাকে যদি প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই আমি সাহায্য করব ।"
পদত্যাগের কারণ
পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রশান্ত মিত্র বলেন, "অধিকাংশ কাউন্সিলর পদত্যাগ করার পর নতুন সরকারকে কাজ করার সুযোগ করে দিতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।" দল পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "বর্তমানে এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা নেই । ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।"
বিজেপির তোপ
তবে এই বিষয়ে বিজেপির গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডলের সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, "বেশ কয়েকদিন আগে যে সকল ছাপ্পায় জেতা কাউন্সিলর ছিল তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পুরসভাতে এসে পদত্যাগপত্র জমা করে এবং সেই সময় সংখ্যা ছিল মোট 11 ৷ পরবর্তীতে আরও দু'জন কাউন্সিলর পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে যায় পুরসভাতে । সেইদিনই পুরসভার বোর্ড ভেঙে যায় । পরবর্তীতে পুরসভার যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি বিষয়টি বুঝতে পেরে চেয়ারম্যান পদ থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে ইস্তফা দেন । নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য তিনি সোমবার বিকেলে পদত্যাগ করেন ।"
গঙ্গারামপুর পুরসভায় মোট 18টি আসন রয়েছে । তবে তার মধ্যে একটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীর্ঘদিন আগে মারা যান । মোট কাউন্সিলর ছিলেন 17 জন । তাঁদের মধ্যে 13 জন কাউন্সিলর ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন । সোমবার প্রশান্তর এই পদক্ষেপের পর এবার গঙ্গারামপুর পুর বোর্ড ভেঙে যাওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে ।
তৃণমূল নেতাকে জুতোর মালা-ওঠবস
এদিকে তারকেশ্বরে ধরা পড়ল অন্য ছবি ৷ তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সামন্তর বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছে ৷ আর এর জেরে তাঁকে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে তারকেশ্বরের পদ্মপুকুর এলাকায় ঘোরালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা । জুতোর মালা পরিয়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে উদ্দেশ করে ছোড়া হয় ডিম । রাস্তার মাঝে কান ধরে করানো হয় ওঠবসও । এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তথা বর্তমানে আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা দেখে ভিড় জমে যায় এলাকায় । চারিদিকে চোর চোর স্লোগান ওঠে ।
প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের পুলিশি হেফাজত
অন্যদিকে রবিবার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায়কে কর্ণাটকের সাহাপুর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ । তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে রবিবার রাতে নিয়ে আসা হয় ধনিয়াখালি থানায় । সকালে থানা থেকে আদালতে আনার সময় ডিম ছোড়া হয় তাঁর উপর ।
ত্রাণ সামগ্রী চুরি
গত 11 জুন ধানিয়াখালির কোটালপুর এলাকায় তাঁর বাড়ি লাগোয়া বিবেকানন্দ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (প্রাক্তন বিধায়কের মালিকানাধীন) থেকে সরকারি লোগো দেওয়া ত্রিপল, কম্বল, ডাস্টবিন-সহ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয় । ঘটনায় নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ বেআইনিভাবে ত্রাণ সামগ্রী মজুত রাখা, হুমকি-সহ একাধিক ধারায় তারকেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় এবং আরও একাধিক ব্যক্তির নামে মামলা রুজু করে ।
পাশাপাশি অস্ত্র আইনেও মামলা রুজু করে পুলিশ । ঘটনায় হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ টিম গঠন করে তদন্ত শুরু করেন আধিকারিকরা । অবশেষে কর্ণাটক থেকে প্রাক্তন বিধায়ককে গ্ৰেফতার করা হয় । সোমবার তাঁকে চুঁচুড়া আদালতে হয় । 10 দিনের পুলিশ হেফাজত দেন বিচারক ৷ পাশাপাশি দিবেন্দু বেরা নামে এই ঘটনায় আরেকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷