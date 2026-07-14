প্রামাণিক বাড়ির বধূদের হাত ধরে নয়া রূপে 50 বছরের পারিবারিক রথের ব্যবসা

প্রামাণিক বাড়ির বধূদের হাত ধরে নয়া রূপে 50 বছরের পারিবারিক রথের ব্যবসা
21 বছর ধরে রথের ব্যবসা সামলাচ্ছেন প্রামাণিক বাড়ির মহিলারা ৷ তৈরি ও বিক্রি হচ্ছে পাঁচশো থেকে বারোশো টাকার রথ ৷
Published : July 14, 2026 at 5:09 PM IST
ঘাটাল, 14 জুলাই: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের আড়গোড়া গ্রাম ৷ এখানকার প্রামাণিক পরিবারকে এক নামে চেনে এলাকা তথা আশেপাশের বহু অঞ্চলের মানুষ ৷ কারণ, প্রতিবছর এই প্রামাণিক পরিবারের উপর বর্তায় রথ তৈরির দায় ৷ 50 বছরের পুরনো রথের ব্যবসা প্রামাণিকদের ৷ একটা সময়ে তা বন্ধ হতে বসেছিল ৷ তবে, পারিবারিক এই রথের ব্যবসাকে ফের গতি দিয়েছেন প্রামাণিক বাড়ির গৃহবধূরা ৷
50 বছর আগে ঘাটালের বাসিন্দা দিবাকর প্রামাণিকের হাত ধরে এই রথের ব্যবসা শুরু হয়েছিল ৷ ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা রথযাত্রার দিন, কাঠের রথ টেনে উৎসব পালন করে ৷ সেই রকম ছোট একতলা, দোতলা, তিন, চার বা পাঁচতলা রথ তৈরি করে এই প্রামাণিক পরিবার ৷ তবে, বর্তমানে এই রথের ব্যবসা চালাচ্ছেন মূলত বাড়ির বউরা ৷ 23 বছর আগে রথের ব্যবসার প্রধান উদ্যোক্তা দিবাকর প্রামাণিক অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ সেই সময় দুই বছর বন্ধ ছিল রথ তৈরি ৷ কিন্তু, যে সকল ব্যবসায়ীরা প্রামাণিকদের বাড়ি থেকে রথ কিনে নিয়ে যেতেন, তাঁরা চাপ দিতে থাকেন ৷
সেই সময় বাড়ির বউরা মিলে আসরে নামেন ৷ 21 বছর আগে প্রভাকর প্রামাণিক, তাঁর স্ত্রী এবং বাকিরা মিলে রথ তৈরির কাজ ফের শুরু করেন ৷ মূলত, বাড়ি মহিলারাই রথ তৈরি থেকে রং, সবটাই করেন ৷ প্রামাণিকদের তৈরি রথের চাহিদা শুধু ঘাটালে সীমাবদ্ধ নেই ৷ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পাশাপাশি, হাওড়া, হুগলি এমনকি কলকাতায় পাড়ি দেয় প্রামাণিক বাড়ির মহিলাদের হাতে তৈরি কাঠের ছোট-বড় রথ ৷
আর এবছর রথযাত্রার আর দু’দিন বাকি রয়েছে ৷ তাই নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত এক করে রথ তৈরি ও রংয়ের কাজ করছেন সকলে ৷ এবছর এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে 150টি রথ তৈরি করেছেন গীতা প্রামাণিক, ছন্দা প্রামাণিকরা ৷ বাড়ি থেকেই রথ বিক্রি হয় তাঁদের ৷ ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি, আশেপাশের লোকজনও কম দামে রথ কিনতে আসে ৷
এ বছর 500 টাকা থেকে শুরু করে 1200 টাকা পর্যন্ত দামের রথ তৈরি করেছেন প্রামাণিক বাড়ির সদস্যরা ৷ 500, 600, 750, 1000 ও 1200 টাকার রথ বিক্রি করছেন প্রামাণিকরা ৷ এ নিয়ে পরিবারের বড় বউ গীতা প্রামাণিক বলেন, "আমার শ্বশুরের আমল থেকে এই রথ তৈরির ব্যবসা ৷ এখন আমরা করছি ৷ তাঁর তৈরি ব্যবসাই আমরা টিকিয়ে রেখেছি ৷ প্রতিবছর কাঠ, রং-তুলি নিয়ে আমরা বসে যাই রথ তৈরি করতে ৷"
বাড়ির ছোট বউ ছন্দা প্রামাণিক বলেন, "আমি বিয়ে হয়ে আসা থেকেই এই রথ তৈরি করছি ৷ 21 বছর হয়ে গেল ৷ প্রথমে ছোটখাটো কাজ করতাম ৷ তারপর ধীরে ধীরে সবটা শিখে গেছি ৷ কাজ, পিচবোর্ড দিয়ে রথ তৈরি করা হয় ৷ রথের নকশা করতে পিচবোর্ড লাগে ৷ তারপর রং করতে হয় ৷ তবে, এবারে বৃষ্টির জন্য সেভাবে রোদ উঠছে না ৷ ফলে রং শুকোতে সময় লাগছে ৷ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করছি ৷ এখনও পর্যন্ত 150টার মতো রথ তৈরি করেছি ৷"
দিবাকর প্রামাণিকের ছেলে প্রভাকর প্রামাণিক বলেন, "বাবার ব্যবসা ৷ আমি 25 বছর ধরে করছি ৷ আগে আমি আর বাবা করতাম ৷ পরে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় বন্ধ ছিল ৷ এখন বাড়ির বউরা হাত লাগানোয় আবার কাজ শুরু করেছি ৷ আমরা কাঠের রথ বানাই ৷ বাবার সময়ে প্লাই দিয়ে তৈরি হতো ৷ 500, 600, 750, 1000 ও 1200 টাকার রথ রয়েছে ৷ সাইজের উপর নির্ভর করে দাম ৷"
রথ কিনতে আসা দীপঙ্কর কোলের বক্তব্য, "ভাইপোর জেদাজেদিতে রথ কিনতে আসা ৷ গত বছর চেয়েছিল, তখন বানিয়ে দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু, সেটা ভালো হয়নি ৷ এ বছর আবার বায়না করেছে, তার বায়নার জোরেই চলে এসেছি রথ কিনতে ৷ আর এখানে এসে খোঁজ করতে প্রামাণিকদের বাড়ি দেখিয়ে দেয় লোকজন ৷ কাঠের রথ পেয়ে খুশি ভাইপো ৷ তবে, জিনিসপত্রের সঙ্গে রথের দামও বেড়েছে ৷"