2002 SIR তালিকায় নাম প্রদীপ করের, তাহলে কীসের আতঙ্ক ? নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি বিজেপির

2002 SIR তালিকায় নাম প্রদীপ করের, তাহলে কীসের আতঙ্ক ? নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি বিজেপির
প্রদীপ করের লেখা চিঠির ফরেন্সির পরীক্ষার দাবি বিজেপির ৷ 2002-এর এসআইআর তালিকায় নাম থাকার সঙ্গে NRC আতঙ্কের সম্পর্ক নেই, দাবি তৃণমূলের ৷
Published : October 29, 2025 at 5:23 PM IST
পানিহাটি, 29 অক্টোবর: পানিহাটিতে NRC আতঙ্কে প্রৌঢ়ের চরম পদক্ষেপের ঘটনায় এবার নয়া তথ্য উঠে এল ৷ জানা যাচ্ছে, 2002 সালের SIR বা সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে নিহত প্রদীপ করের ৷ নির্বাচন কমিশনের সাইটে থাকা সেই তালিকাকে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছে বিরোধী বিজেপি ৷ প্রশ্ন তোলা হয়েছে, 2002 সালে যাঁর নাম সংশোধিত তালিকায় ছিল, কীভাবে সেই ব্যক্তি NRC আতঙ্কে এমন পদক্ষেপ করতে পারেন ?
শুধু প্রশ্ন তোলাই নয়, এই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঙ্গলবারের পোস্ট তুলে ধরে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী ৷ তিনি দাবি করেছেন, নিহত প্রদীপ করের লেখা নোটের কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সংস্থাকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হোক ৷ সেই চিঠির হাতের লেখা যাচাই করা হোক ৷ অর্থাৎ, ঘুরিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রদীপ করের চরম পদক্ষেপকে এসআইআরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করার অভিযোগ তুলছে বিজেপি ৷
এই বিষয়ে বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি চণ্ডীচরণ রায় বলেন, "NRC নিয়ে আগেও এভাবে অপপ্রচার করে এসেছে তৃণমূলের সরকার ৷ নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতেই এই ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷ যদি কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে, 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই হবে, সেখানে ওঁর তো নাম রয়েছে ৷ আমি যতদূর জানি, উনি কিছুটা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ৷ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ওঁর সমস্যা হচ্ছিল বলেও শুনেছি ৷"
নিহত প্রদীপের হাতের লেখা নিয়েও এদিন ধন্দ প্রকাশ করেছেন তিনি ৷ ওই বিজেপি নেতার দাবি, "প্রদীপ করের ডান হাতের চারটে আঙুল ছিল না ৷ কোনও একটি দুর্ঘটনায় তাঁর আঙুল কাটা যায়, সেটি জানিয়েছেন তাঁরই পরিবারের সদস্য ৷ সেক্ষেত্রে উদ্ধার হওয়া নোটের হাতের লেখা যাচাই করে দেখা হোক ৷"
হাইকোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষ তদন্ত কিংবা সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা, এই ঘটনার তদন্ত করে সঠিক তথ্য সামনে আনুক, সেই দাবিও জানিয়েছেন বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলির সভাপতি ৷
শুধু চণ্ডীচরণ নয় ৷ প্রদীপ করের মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিজেপির আইনজীবী নেতা কৌস্তভ বাগচী ৷ এ নিয়ে বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ৷ পুলিশ কর্তারা যে 'সুইসাইড নোটে'র কথা বলছেন তার ফরেনসিক তদন্তের দাবি জানাচ্ছি ৷ যে কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনস্ত হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞকে দিয়ে এই 'সুইসাইড নোটে'র সত্যতা যাচাই করা হোক ৷"
যদিও পাল্টা প্রদীপ করের মৃত্যুর জন্য NRC আতঙ্ককেই দায়ী করেছেন পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ ৷ তাঁর দাবি, "বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতারা যেভাবে উত্তেজক কথাবার্তা বলছেন, তার জেরে আতঙ্ক বাড়ছে অনেক মানুষের মধ্যে ৷ আগরপাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ করও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন ৷ এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে বিজেপি নেতারা ৷ এর সঙ্গে 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা, বা না-থাকার প্রশ্ন আসছে কেন ? এসব ভুলভাল বিষয় তুলে বিজেপি বিষয়টিকে অন্য দিকে ঘোরাতে চাইছে ৷"
মঙ্গলবার পানিহাটির আগরপাড়ার মহাজাতি নগরের বছর সাতান্নর প্রৌঢ় প্রদীপ করের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় নিজের ঘর থেকে ৷ যা নিয়ে তুঙ্গে রাজ্য রাজনীতি ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, দেহের পাশ থেকে একটি নোট উদ্ধার হয়েছে ৷ সেখানে লেখা ছিল, "আমার মৃত্যুর জন্য NRC দায়ী ৷" এই খবর সামনে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কেন্দ্র ও কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ৷ সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্র ও কমিশনকে নিশানা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷