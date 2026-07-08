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বারুইপুরে নাবালিকার যৌন নির্যাতন-খুন ! পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু অভিযুক্তর

পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত হঠাৎই তাদের হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ৷ তাকে থামতে বলা হলেও সে থামেনি ৷ এরপর গুলি চালায় পুলিশ ৷

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পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু অভিযুক্তর (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 8, 2026 at 9:19 AM IST

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বারুইপুর, 8 জুলাই: বারুইপুরে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় নয়া মোড়। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হল এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ (রেকনস্ট্রাকশন) করা হচ্ছিল। সেই সময় বারুইপুরের সূর্যপুর এলাকা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ প্রভাসকে আটকাতে গুলি চালায়।

পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত হঠাৎই তাদের হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রথমে সতর্ক করা হলেও সে না থামায় বাধ্য হয়ে গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বারুইপুরে 12 বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের পর খুনের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তদন্তে একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রভাস মণ্ডল সেই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিল। তদন্তের স্বার্থে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্যই তাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

TAGGED:

BARUIPUR SEXUAL ASSAULT AND MURDER
BARUIPUR MINOR SEXUAL ASSAULT
ACCUSED DIES IN POLICE ENCOUNTER
এনকাউন্টারে মৃত্যু অভিযুক্তর
BARUIPUR POLICE ENCOUNTER

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