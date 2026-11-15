ধেয়ে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আখবান, জগদ্ধাত্রী পুজোয় বঙ্গে বৃষ্টির শঙ্কা
Cyclone Akhban: শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আখবানের পরোক্ষ প্রভাবে জগদ্ধাত্রী পুজোয় বৃষ্টির ভ্রূকুটি ৷ ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে 45 থেকে 50 কিলোমিটার ৷
Published : November 15, 2026 at 8:59 AM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: অশান্ত সমুদ্র। মেঘলা আকাশ। হেমন্তের হিমেল পরশের পাশে ফের দুর্যোগের ভ্রূকুটি ৷ আবারও বঙ্গোপসাগরে ঘনাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত ৷ তবে, বঙ্গীয় উপকূল থেকে দূরত্ব বেশি বেশি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব কম পড়বে বলেই মনে করছে আবহাওয়া দফতর।
শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আখবানের পরোক্ষ প্রভাবে জগদ্ধাত্রী পুজোয় বৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উৎসবের আমেজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, এমনটাি পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। সঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা। উপকূল এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সেখানে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে 45 থেকে 50 কিলোমিটারের কাছাকাছি।
বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হয়েছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ক্রমশঃ শক্তি বাড়াচ্ছে। ক্রমান্বয়ে নিম্নচাপ গভীর এবং অতি গভীর হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত প্রবল শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পর এটি ইরানের দেওয়া আখবান নামে চিহ্নিত হবে।
প্রাচীন পারস্যের উপন্যাসের এক দৈত্য এই আখবান। সেখানেই বলা হয়েছে, সেই দৈত্য ইচ্ছানুযায়ী ঝড়ে পরিণত হতে পারত ৷ সোমবার সন্ধ্যায় আখবানের জন্ম হবে। তখন এটি সাধারণ ঘূর্ণিঝড় থাকবে। এরপর সমুদ্রপৃষ্ঠে দীর্ঘ অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত শক্তি বাড়িয়ে সিভিয়ার সাইক্লোন ক্যাটাগরি 3 যা হারিকেনের সমতুল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে ৷
বঙ্গোপসাগরে 2026 সালে এটি তৃতীয় ঘূর্ণিঝড় ৷ আগের দু'টি অর্থাৎ অর্ণব এবং মুরাসুর-এর মতোই অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে যাবে বলে প্রাথমিক উপগ্রহ চিত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। এর সম্ভাব্য ল্যান্ডফল অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনম অথবা কাঁকিনাড়া উপকূল।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও আগামী বুধবার থেকে বৃষ্টি শুরু হবে দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ এবং বজ্রপাতের আধিক্য বাড়তে পারে।
বুধবার সকাল থেকেই উপকূলের সব জেলায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। সেদিন বৃষ্টি হবে দুই মেদিনীপুর এবং 24 পরগনায়। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয়ভাবে বাড়বে। 19 এবং 20 নভেম্বর দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির সম্ভাবনা।
উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা ও হাওড়া জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় উপকূল লাগোয়া এলাকায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।
19 এবং 20 তারিখ কয়েকটি জেলায় অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা এবং হাওড়া রয়েছে।
এই জেলাগুলিতে এই দুইদিন 30 থেকে 40 এবং কোথাও 50 কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। উত্তরবঙ্গে পার্বত্য জেলায় রবিবার রাত থেকে সোমবার বিকেল পর্যন্ত শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অবস্থান করবে। এর প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা ও মাঝারি বৃষ্ট হতে পারে। বাকি উত্তরবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও প্রভাব কার্যত নেই।
শনিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.6 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.6 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 96, সর্বনিম্ন 60 শতাংশ। রবিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 এবং 21 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।