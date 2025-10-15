সকালে ব্লু লাইন আর বিকেলে গ্রিন লাইনে ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা; নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা
দিনের ব্যস্ত সময়ে মেট্রো বিভ্রাট যেন তিলোত্তমার নিত্য়সঙ্গী ৷ সকালে ব্লু লাইন আর বিকেলে গ্রিন লাইনে ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা ৷ নাজেহাল যাত্রীরা ৷
কলকাতা, 15 অক্টোবর: দিনের ব্যস্ত সময়ে ফের মেট্রো বিভ্রাট ! সকাল ও বিকেল অফিসে যাওয়া-আসায় নাকাল মেট্রো যাত্রীরা ৷ বুধবার সকালে লাইনে ফাটলে দেখা দেওয়ার কারণে ব্যাহত হয় ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম) মেট্রো পরিষেবা ৷ আর বিকেলে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর গ্রিন লাইনে (সেক্টর ফাইভ-হাওড়া ময়দান) থার্ড রেলে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ব্যাহত হয় পরিষেবা ৷
এদিন সকালে মহাত্মা গান্ধি রোড স্টেশনের আপ লাইনে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে ৷ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দমদম থেকে ময়দানের মধ্যে প্রায় দেড় ঘণ্টা বন্ধ থাকল মেট্রো চলাচল ৷ বেলা 12টা 50 মিনিট থেকে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় বলে মেট্রো রেল সূত্রে খবর ৷ যার জেরে মাঝপথে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় যাত্রীদের ৷ কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং ময়দান থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া হয় ৷
আর সারাদিনের কাজ শেষে বাড়ি ফেরত পথে আবারও ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা ৷ বিকেল সন্ধ্যা 6টা 45 নাগাদ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর গ্রিন লাইনে থার্ড রেলে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ এই কারণে এই লাইনে সেক্টর ফাইভ-হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মেট্রো চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ ইঞ্জিনিয়াররা জায়গাটি ভালো করে পরিদর্শন করে তা সমস্যা খুঁজে বের করেন ৷ তবে 30 মিনিটের মধ্যেই পরিষেবা স্বাভাবিক হয় বল জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷
তবে এই সময়ের মধ্যে যারা টিকিট কেটে ছিলেন, তাঁদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য টিকিটের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাউন্টার থেকে ৷ এদিন যাঁরা টাকা ফেরত নিতে পারছেন না, তাঁদের টাকা পরে ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে বলেই বারবার কর্তৃপক্ষের তরফে ঘোষণা করা হয় ৷ তবে দিনের ব্যস্ত সময়ে মেট্রো বিভ্রাট যেন তিলোত্তমার নিত্য়সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ প্রতিদিনই কোনও না কোনও লাইনে ব্যাহত হচ্ছে মেট্রো পরিষেবা ৷