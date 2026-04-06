মাঠে পচছে আলু! মোদির 'গ্যারান্টি' বনাম মমতার 'আশ্বাসে'র পরও চাষিদের চোখে জল
ভোটের মুখে উত্তরবঙ্গের আলু এখন রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত । চাষিদের প্রশ্ন একটাই, ফসলের ন্যায্য দাম কবে মিলবে? কোচবিহার থেকে লিখলেন অভিজিৎ বোস ৷
Published : April 6, 2026 at 9:23 PM IST
কোচবিহার, 6 এপ্রিল: উত্তরবঙ্গে এবারে আলুর ফলন ভালো পরিমাণে হয়েছে ! কিন্তু চাষির মুখে হাসি নেই । কারণ, মাঠে পচছে ফসল, বাজারে মিলছে না দাম ! আর এই বাস্তবতাকে ঘিরেই তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর ।
ভোট প্রচারে এসে রবিবার কোচবিহার থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদির গ্যারান্টি বিজেপি ক্ষমতায় এলে চাষিদের পরিস্থিতি বদলাবে, যার জবাবে জলপাইগুড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস, সমস্যা নেই, ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা পাবেন বিমার টাকা ৷ সবমিলিয়ে ভোটের মুখে উত্তরবঙ্গের আলুচাষিদের দুর্দশা ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর ।
রবিবার কোচবিহারের জনসভায় মোদির অভিযোগ, "উত্তরবঙ্গের কৃষকদের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে । আলুর দাম পাচ্ছেন না চাষিরা, পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ নেই । ফলে কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে, অনেক আলু পচে যাচ্ছে ।" একই সঙ্গে আশ্বাস, "4 মে-র পর বিজেপি সরকার এলে এই অন্যায়ের শেষ হবে, এটা মোদির গ্যারান্টি ।"
অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির সভা থেকে পালটা বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর দাবি, "আলুচাষিদের কোনও সমস্যা নেই । সরকার বিমার আওতায় এনেছে, সবাই টাকা পেয়ে যাবেন ।" পাশাপাশি তৃণমূলের পক্ষ থেকে আরও হিমঘর তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে ।
তবে মাটির চিত্র অন্য কথা বলছে । উত্তরবঙ্গে এ বছর আলুর ফলন ভালো হলেও লাগাতার বৃষ্টিতে মাঠেই পচে যাচ্ছে ফসল । হিমঘরের অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে । প্রায় 1 লক্ষ 40 হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হলেও উৎপাদন প্রায় 41 লক্ষ টন । অথচ 97টি হিমঘরের মোট মজুত ক্ষমতা মাত্র 16 লক্ষ টন ! ফলে বিপুল পরিমাণ আলু সংরক্ষণের সুযোগই নেই ।
রাজনৈতিক তরজার মধ্যে চাষিদের ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে । কোচবিহারের এক আলুচাষি মহম্মদ হাফিজুদ্দিনের কথায়, "বৃষ্টিতে আলু পচে শেষ । বিক্রি করতে পারছি না, না খেয়ে মরতে হবে ।" আর এক চাষি মনোয়ারা বিবি বলছেন, "শ্রমিকের টাকাও উঠছে না । তিন ভাগের এক ভাগও মিলবে না ।"
এদিকে, বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলির দাবি, আলুর সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি 1400 টাকা ঘোষণা করতে হবে । এই দাবিতে আন্দোলনও শুরু হয়েছে । প্রাক্তন সাংসদ জীতেন দাসের অভিযোগ, "950 টাকা দরে আলু কিনে চাষিদের ঠকানো হচ্ছে । ভিনরাজ্যে রফতানি ও পর্যাপ্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ।"
সব মিলিয়ে, ভোটের মুখে উত্তরবঙ্গের আলু এখন রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত । একদিকে মোদির 'গ্যারান্টি', অন্যদিকে মমতার 'বিমা', এই দ্বৈরথের মধ্যে পড়ে চাষিদের প্রশ্ন একটাই, ফসলের ন্যায্য দাম কবে মিলবে?
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজনৈতিক তরজা চলবে, প্রতিশ্রুতিও আসবে আরও । কিন্তু উত্তরবঙ্গের চাষিদের এখন একটাই দাবি, ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করা হোক । ভোটের আগে এই 'আলু-রাজনীতি' কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার ।
পাকিস্তান ইস্যুতে মোদি চুপ কেন? প্রশ্ন মমতার, বঙ্গে বিজেপিকে শূন্য করার ডাক
বঙ্গে ভোট প্রচারে মোদি-শাহ থেকে মিঠুন-লিয়েন্ডার, 40 'স্টার ক্যাম্পেনার' নামাচ্ছে বিজেপি