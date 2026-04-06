মাঠে পচছে আলু! মোদির 'গ্যারান্টি' বনাম মমতার 'আশ্বাসে'র পরও চাষিদের চোখে জল

ভোটের মুখে উত্তরবঙ্গের আলু এখন রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত । চাষিদের প্রশ্ন একটাই, ফসলের ন্যায্য দাম কবে মিলবে? কোচবিহার থেকে লিখলেন অভিজিৎ বোস ৷

potato
নরেন্দ্র মোদি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলু চাষি (নিজস্ব চিত্র)
Published : April 6, 2026 at 9:23 PM IST

কোচবিহার, 6 এপ্রিল: উত্তরবঙ্গে এবারে আলুর ফলন ভালো পরিমাণে হয়েছে ! কিন্তু চাষির মুখে হাসি নেই । কারণ, মাঠে পচছে ফসল, বাজারে মিলছে না দাম ! আর এই বাস্তবতাকে ঘিরেই তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর ।

ভোট প্রচারে এসে রবিবার কোচবিহার থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদির গ্যারান্টি বিজেপি ক্ষমতায় এলে চাষিদের পরিস্থিতি বদলাবে, যার জবাবে জলপাইগুড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস, সমস্যা নেই, ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা পাবেন বিমার টাকা ৷ সবমিলিয়ে ভোটের মুখে উত্তরবঙ্গের আলুচাষিদের দুর্দশা ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর ।

potato
প্রচুর ফলনের জের, মাঠেই পড়ে আলু (নিজস্ব চিত্র)

রবিবার কোচবিহারের জনসভায় মোদির অভিযোগ, "উত্তরবঙ্গের কৃষকদের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে । আলুর দাম পাচ্ছেন না চাষিরা, পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ নেই । ফলে কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে, অনেক আলু পচে যাচ্ছে ।" একই সঙ্গে আশ্বাস, "4 মে-র পর বিজেপি সরকার এলে এই অন্যায়ের শেষ হবে, এটা মোদির গ্যারান্টি ।"

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির সভা থেকে পালটা বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর দাবি, "আলুচাষিদের কোনও সমস্যা নেই । সরকার বিমার আওতায় এনেছে, সবাই টাকা পেয়ে যাবেন ।" পাশাপাশি তৃণমূলের পক্ষ থেকে আরও হিমঘর তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে ।

potato
মাঠের আলু খাচ্ছে গরু (নিজস্ব চিত্র)

তবে মাটির চিত্র অন্য কথা বলছে । উত্তরবঙ্গে এ বছর আলুর ফলন ভালো হলেও লাগাতার বৃষ্টিতে মাঠেই পচে যাচ্ছে ফসল । হিমঘরের অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে । প্রায় 1 লক্ষ 40 হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হলেও উৎপাদন প্রায় 41 লক্ষ টন । অথচ 97টি হিমঘরের মোট মজুত ক্ষমতা মাত্র 16 লক্ষ টন ! ফলে বিপুল পরিমাণ আলু সংরক্ষণের সুযোগই নেই ।

রাজনৈতিক তরজার মধ্যে চাষিদের ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে । কোচবিহারের এক আলুচাষি মহম্মদ হাফিজুদ্দিনের কথায়, "বৃষ্টিতে আলু পচে শেষ । বিক্রি করতে পারছি না, না খেয়ে মরতে হবে ।" আর এক চাষি মনোয়ারা বিবি বলছেন, "শ্রমিকের টাকাও উঠছে না । তিন ভাগের এক ভাগও মিলবে না ।"

north bengal
মাঠে পচছে ফসল (নিজস্ব চিত্র)

এদিকে, বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলির দাবি, আলুর সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি 1400 টাকা ঘোষণা করতে হবে । এই দাবিতে আন্দোলনও শুরু হয়েছে । প্রাক্তন সাংসদ জীতেন দাসের অভিযোগ, "950 টাকা দরে আলু কিনে চাষিদের ঠকানো হচ্ছে । ভিনরাজ্যে রফতানি ও পর্যাপ্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ।"

সব মিলিয়ে, ভোটের মুখে উত্তরবঙ্গের আলু এখন রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত । একদিকে মোদির 'গ্যারান্টি', অন্যদিকে মমতার 'বিমা', এই দ্বৈরথের মধ্যে পড়ে চাষিদের প্রশ্ন একটাই, ফসলের ন্যায্য দাম কবে মিলবে?

Potatoes
মাঠেই পড়ে রয়েছে আলু (নিজস্ব চিত্র)

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজনৈতিক তরজা চলবে, প্রতিশ্রুতিও আসবে আরও । কিন্তু উত্তরবঙ্গের চাষিদের এখন একটাই দাবি, ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করা হোক । ভোটের আগে এই 'আলু-রাজনীতি' কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার ।

