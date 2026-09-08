রাজ্যেই তৈরি হবে আলুর বীজ ! সিপিআরআইয়ের সঙ্গে মউ, সেপ্টেম্বরেই প্রশিক্ষণ

রাজ্যেই তৈরি হবে আলুর বীজ ! সিপিআরআইয়ের সঙ্গে মউ, সেপ্টেম্বরেই প্রশিক্ষণ
রাজ্যে প্রয়োজনীয় বীজের একটা বড় অংশ যদি এখানেই উৎপাদন করা যায়, তা হলে পরিবহণ খরচ কমার পাশাপাশি অন্য রাজ্যের বাজারদর ও সরবরাহের উপর নির্ভরতাও কমবে।
Published : September 8, 2026 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: আলু উৎপাদনে দেশের প্রথম সারিতে বাংলা । কিন্তু সেই আলুর চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজের একটা বড় অংশের জন্য এত দিন তাকিয়ে থাকতে হয়েছে অন্য রাজ্যের দিকে । বিশেষ করে পঞ্জাবের জলন্ধর-কাপুরথালা অঞ্চলের উপর নির্ভরতা তৈরি হয়েছে । এ বার সেই নির্ভরতার ছবিই বদলাতে চাইছে রাজ্য । বাংলার মাটিতেই উন্নত মানের, রোগমুক্ত আলুর বীজ তৈরির লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে হাত মেলাল আইসিএআর-এর সেন্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিপিআরআই) । সেপ্টেম্বর থেকেই শুরু হচ্ছে প্রশিক্ষণ ।
বীজের জন্য অন্য রাজ্যের দিকে তাকাতে হবে না
সিপিআরআইয়ের ডিরেক্টর ডা. ব্রজেশ সিংহ জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর আলু বীজ উৎপাদন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ নিয়ে মউ চুক্তি হয়েছে । লক্ষ্য, রাজ্যের চাষিদের প্রয়োজনীয় বীজের একটি বড় অংশ বাংলাতেই উৎপাদন করা । তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম প্রধান আলু উৎপাদক হলেও উন্নত মানের বীজের ক্ষেত্রে এখনও বাইরের রাজ্যের উপর নির্ভরতা রয়েছে । সেই ব্যবস্থাই বদলাতে চাইছে সিপিআরআই ও রাজ্য সরকার ।
পঞ্জাব থেকে আসে বিপুল বীজ
পঞ্জাবের কাপুরথালা, জলন্ধর-সহ কয়েকটি এলাকা দেশের গুরুত্বপূর্ণ বীজ আলু উৎপাদন অঞ্চল । পঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যেও দেখা যাচ্ছে, কাপুরথালার আলু চাষের প্রায় 80 শতাংশই বীজ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই বীজ পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে যায় । ফলে বাংলার আলু চাষের মরসুমে বীজের জোগানের সঙ্গে পঞ্জাবের উৎপাদন ও বাজারদরের সরাসরি যোগ তৈরি হয় ।
উত্তরবঙ্গে 'বাংলার বীজ'?
সিপিআরআইয়ের বক্তব্য, বাংলার উত্তরাঞ্চলের জলবায়ু ও তাপমাত্রার কিছু এলাকা উন্নত বীজ উৎপাদনের জন্য সম্ভাবনাময় হতে পারে । সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কোথায়, কী ভাবে এবং কোন প্রযুক্তিতে বীজ উৎপাদন বাড়ানো যায়, তা নিয়েই প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজ হবে । সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর জুড়ে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে ।
লক্ষ্য রোগমুক্ত চারা
আলুর ক্ষেত্রে ভাল ফলনের অন্যতম ভিত্তি হল মানসম্পন্ন ও রোগমুক্ত রোপণ উপকরণ । সিপিআরআই ইতিমধ্যেই টিস্যু কালচার, হাই-টেক সিড উৎপাদন এবং অ্যারোপনিক্সের মতো প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে । কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, মাটিহীন অ্যারোপনিক পদ্ধতিতে প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় বহু গুণ বেশি বীজ আলু বা ‘মিনিটিউবার’ তৈরি করা সম্ভব ।
এক লাফে বাড়বে উৎপাদন
অ্যারোপনিক্সে মাটির বদলে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গাছের শিকড়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছে দেওয়া হয় । এই প্রযুক্তিতে ভাইরাসমুক্ত 'মাদার প্ল্যান্ট' থেকে দ্রুত বিপুল সংখ্যায় ক্ষুদ্র বীজ আলু তৈরি করা সম্ভব । সিপিআরআইয়ের প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে । সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে একাধিক সংস্থাকে লাইসেন্সও দেওয়া হয়েছে ।
বড় চ্যালেঞ্জ
বাংলায় বছরে বিপুল পরিমাণ আলু উৎপাদন হয় । সাম্প্রতিক সরকারি তথ্যেও রাজ্যকে দেশের অন্যতম বৃহৎ আলু উৎপাদক হিসাবে দেখা যাচ্ছে । 2025-26 অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে আলু উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 133.9 লক্ষ টন বলে কৃষি-তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানে উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু এত বড় উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানসম্পন্ন বীজের জোগান নিশ্চিত করাই এখন মূল প্রশ্ন ।
আইসিএআর এর 2025 সালের প্রকাশিত প্রযুক্তিগত নথিতেও পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রায় 3.5 লক্ষ টন বীজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে । সেখানে দেখা যাচ্ছে, দেশের ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের একটা বড় অংশ এখনও পঞ্জাব ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বাজার থেকে বীজ কেনেন ।
বাংলার 'বীজ-স্বাধীনতা'
রাজ্যে প্রয়োজনীয় বীজের একটা বড় অংশ যদি এখানেই উৎপাদন করা যায়, তা হলে পরিবহণ খরচ কমার পাশাপাশি অন্য রাজ্যের বাজারদর ও সরবরাহের উপর নির্ভরতাও কমবে । একই সঙ্গে বাংলার আবহাওয়ার উপযোগী জাত বেছে নিয়ে রোগমুক্ত বীজ তৈরির সুযোগ বাড়বে ।
ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের হাই-টেক আলু বীজ প্রকল্পে 'বঙ্গশ্রী' নামে বীজ বাজারজাত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং অ্যাপিক্যাল রুটেড কাটিং প্রযুক্তি ব্যবহারের কথাও সরকারি নথিতে রয়েছে । অর্থাৎ লক্ষ্য শুধু আলু উৎপাদনে বাংলাকে এগিয়ে রাখা নয়, আলুর বীজের ক্ষেত্রেও বাংলাকে আত্মনির্ভর করে তোলা । সেপ্টেম্বরের প্রশিক্ষণ সেই বড় পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বলেই মনে করা হচ্ছে ।