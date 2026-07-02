লোকসানে আলু চাষ ! আশা সরকারের নতুন উদ্যোগে, বাংলার কৃষিতেও কি বদলের সূচনা
বর্তমান বিজেপি সরকার কৃষকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন বাজেটে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ৷ এমনটাই জানান রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ৷
Published : July 2, 2026 at 6:58 PM IST
বর্ধমান, 2 জুলাই: পশ্চিমবঙ্গে আলু শুধু একটি কৃষিপণ্য নয়, লক্ষাধিক কৃষক পরিবারের জীবিকার প্রধান ভরসা । হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ জমিতে আলুর চাষ হয় । কিন্তু উৎপাদন বাড়লেও ন্যায্য দাম, উন্নত বীজ, বাজার ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের সমস্যায় বারবার বিপাকে পড়েছেন চাষিরা । ফলে লাভের বদলে ক্ষতির হিসাবই অনেকের কাছে হয়ে উঠেছে নিয়মিত বাস্তবতা ।
বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ আলু বীজ ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য কমিটির বৈঠকেও এই সংকটের নানা দিক উঠে আসে । সমিতির প্রতিনিধিদের মতে, গত কয়েক বছরে আলু চাষ ও বীজ ব্যবসার ক্ষেত্রে একাধিক জটিলতা তৈরি হয়েছে । অনেক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন, অর্থ প্রদান করার পরও সময়মতো বীজ পাননি কিংবা নিম্নমানের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে । এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে উৎপাদন ও আর্থিক অবস্থার উপর ।
আলুকে ঘিরে আরও শিল্পের দাবি
সভায় রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র পূর্বতন তৃণমূল সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে জানান, অতীতে আলুচাষিদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর উদ্যোগের অভাব ছিল । তাঁর দাবি, বহু কৃষক লোকসানের মুখে পড়ে চরম আর্থিক সংকটে ভুগেছেন । বর্তমান সরকার কৃষকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন বাজেটে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলেও তিনি জানান । আলু উৎপাদনের পাশাপাশি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তুলতে পারলে কর্মসংস্থান যেমন বাড়বে, তেমনই রাজ্যের অর্থনীতিও উপকৃত হবে । মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের কথায়, "আলুকে ঘিরে আরও শিল্প গড়ে উঠুক, সেটাই আমাদের লক্ষ্য ।"
আলুর বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনা
সরকারের ঘোষিত পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্র-সহায়তাপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা কার্যকর করা, যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা উৎপাদন ক্ষতির ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে । পাশাপাশি ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের সহযোগিতায় রাজ্যের মধ্যেই উন্নত ও রোগমুক্ত আলুর বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে । সেই প্রকল্প সম্পূর্ণ চালু না-হওয়া পর্যন্ত কৃষকদের বিনামূল্যে আলুবীজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এই খাতে বাজেটে 100 কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়েছে ।
আলু বীজ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দেবেশ ঘোষের মতে, বাংলার কৃষকরা এখনও বহুলাংশে পঞ্জাবের বীজের উপর নির্ভরশীল । তিনি বলেন, "উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম হলেও সেই বীজ অত্যন্ত বেশি দামে বিক্রি করা হয় । অনেক সময় বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ কিংবা নিম্নমানের বীজ পাঠানোর ঘটনাও ঘটে ।"
ক্ষতির মুখে আলুচাষিরা
দেবেশ ঘোষের অভিযোগ, 2011 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত আলুচাষিদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি । বিশেষ করে 2024 সালকে তিনি 'আলুচাষের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায়' বলে উল্লেখ করেন । তাঁর দাবি, সে সময় অসম, ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খণ্ড-সহ একাধিক রাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চাষিরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েন । তাই রাজ্যের মধ্যেই উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের পরিকাঠামো গড়ে তোলাই এখন সময়ের দাবি ।
সমিতির সম্পাদক প্রবীর কুমার দে বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে নতুন করে ক্ষতিপূরণের উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে । একই সঙ্গে বীজের মূল্য কৃষকদের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে ।"
আলুচাষিদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা
এদিকে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও আলুচাষিদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, কৃষিপণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে আর অযথা প্রশাসনিক হয়রানি বরদাস্ত করা হবে না । আন্তঃরাজ্য সীমান্তে আলু, ফল, সবজি কিংবা অন্যান্য কৃষিপণ্য নিয়ে যাওয়ার সময় কোনও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অকারণে কৃষক বা ব্যবসায়ীদের বাধা দিতে পারবে না বলে তিনি স্পষ্ট করেছেন ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আলুর ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, উন্নত বীজের সহজলভ্যতা, সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণ-এই চারটি ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলার আলুচাষ নতুন দিশা পেতে পারে । কারণ কৃষক বাঁচলে তবেই কৃষি বাঁচবে, আর কৃষি শক্তিশালী হলে রাজ্যের অর্থনীতিও আরও মজবুত ভিত্তি পাবে ।