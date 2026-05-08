প্রধানমন্ত্রী মোদির 'আচ্ছে দিনে'র আশ্বাস, ভিন রাজ্যে-বিদেশে আলু রফতানি নিয়ে আশায় কৃষক-ব্যবসায়ীরা

প্রধানমন্ত্রী মোদির 'আচ্ছে দিনে'র আশ্বাস, ভিন রাজ্যে-বিদেশে আলু রফতানি নিয়ে আশায় কৃষক-ব্যবসায়ীরা
বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভালো দিন আসবে কৃষকদের, আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এখন কী বলছেন কৃষক-ব্যবসায়ীরা ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট ৷
Published : May 8, 2026 at 8:59 PM IST
সিঙ্গুর, 8 মে: প্রতি বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে 32-34 হাজার টাকা খরচ হয়ে যায় ৷ কিন্তু আলুর ফলন থেকে সেই খরচ ওঠে না ৷ 10-12 হাজার টাকা ক্ষতি হয় কৃষকদের ৷ কারণ মাঠের আলু মাঠেই পচে নষ্ট হয়ে যায় ৷ এদিকে আলু চাষের খরচ জোগাতে প্রান্তিক চাষিদের বাড়ির গয়না বন্ধক রাখতে হয়, বিপুল টাকা ঋণ নিতে হয় ৷ সেই ঋণ শোধ হয় না ৷ ফের আলু চাষের সময় এসে যায় ৷ আর এভাবে প্রতি বছর ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকে, আক্ষেপ করছিলেন কৃষক মইদুল ইসলাম ৷
এই দুর্দশার অন্যতম কারণ, প্রতিবেশী রাজ্য ও দেশগুলিতে আলু রফতানি বন্ধ করেছিল তৃণমূল সরকার ৷ এর ফলে রাজ্যে উৎপাদিত বিপুল আলু থেকে ফলনের দামটুকুও তুলতে পারতেন না কৃষকরা ৷
এপ্রিলের প্রথম দিকে হুগলির হরিপালে মালিয়ার জনসভা থেকে আলু কৃষকদের আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে আলুর সিন্ডিকেট রাজ খতম হবে ৷ অন্য একটি জনসভা থেকে তিনি বলেছিলেন, "আলুর দাম পাচ্ছেন না চাষিরা, পর্যাপ্ত হিমঘর নেই । ফলে কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে, অনেক আলু পচে যাচ্ছে ।" আলু চাষে কৃষকদের বিশেষ সুরক্ষার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি ৷
তৃণমূলের আমলে 2024 সালে আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে রাজ্যের বিভিন্ন সীমানা সিল করে দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৷ এই পরিস্থিতিতে কৃষক থেকে ব্যবসায়ী- সবাইকে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল ৷ এরপর আলু চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন আলু ব্যবসায়ীরা ৷ পূর্বতন সরকারের কাছে বারবার আবেদন-নিবেদন করা হয়েছিল, অন্য রাজ্যে আলু রফতানি না-করলে ক্ষতির মুখে পড়বে কৃষক, ব্যবসায়ীরা ৷ কিন্তু তাঁদের আবেদনে কোনও সুরাহা হয়নি ৷ বদলায়নি পরিস্থিতি ৷ তাই রাজ্যে নয়া বিজেপি সরকারের কাছে প্রত্যাশা কৃষক ও ব্যবসায়ীদের, যেন বাংলার আলু বিভিন্ন রাজ্য-সহ নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ডবল ইঞ্জিন সরকার ৷
পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর 120-140 লক্ষ টন আলু উৎপাদন হয় ৷ এবছর সেই উৎপাদনের মাত্রা অনেকটাই বেড়েছে ৷ রাজ্যে 500টিরও বেশি হিমঘরে প্রায় 80 লক্ষ টন আলু মজুত রয়েছে এবছর ৷ এই বিপুল পরিমাণে আলু বাংলাজুড়ে সরবরাহ করলেও তা শেষ হবে না ৷
প্রতি বছর রাজ্যে 70-75 লক্ষ টন আলু খরচ হয় ৷ কিন্তু প্রায় 50 লক্ষ টন আলু ভিন রাজ্য ও বিদেশে রফতানির উপর নির্ভরশীল থাকতে হয় ৷ হুগলি সহ গোটা রাজ্যের আলু বিভিন্ন রাজ্য-সহ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান-সহ বিভিন্ন দেশে যায় ৷ কৃষক থেকে ব্যবসায়ীদের দাবি, এবছর বাংলার আলু রফতানি করতে না-পারলে অন্যান্য বছরের মতো লোকসানের মুখেই পড়তে হবে তাঁদের ৷
নতুন বিজেপি সরকারের গঠনের আগে থেকেই বৈঠক করেছে রাজ্যের প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর অ্যাসোসিয়েশন ৷ একাধিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আবেদনও পাঠানো হবে নয়া সরকারকে ৷ হিমঘর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পতিত পাবন দে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "ওড়িশা, বিহার, অন্ধপ্রদেশ, অসম ও ঝাড়খণ্ড-সহ বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার আলু বাজারজাত করতে পারলে তবেই আমাদের আলুর সমতা থাকবে ৷ এছাড়া আরও যে সমস্ত জায়গায় আলু রফতানি করা যায়, সেগুলিও দেখতে হবে ৷ নতুন সরকারের কাছে এটাই আমাদের অনুরোধ ৷"
আলু প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্পের ব্যাপারে তিনি বলেন, "আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বাজারজাত করতে হবে ৷ যেমন আলু চিপস, ডাস্ট এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি করুক রাজ্য সরকার ৷ আলুর চাহিদা না-বাড়ালে অদূর ভবিষ্যতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ৷ আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সরকারকে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারেও চিন্তা ভাবনা করা উচিত ৷ প্রয়োজনে চিপস তৈরির বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে বাংলায় আহ্বান করতে হবে ৷ পটেটো চিপস বা পাউডারের মতো কারখানা হতে পারে বাংলায় ৷ তাহলে বাজারে আলুর সমতাও বজায় থাকবে, আলুর দাম বাড়বে ৷ উল্টোদিকে কর্মসংস্থানের দিক খুলবে রাজ্যে ৷"
প্রধানমন্ত্রী মোদি আলুর তৃণমূল সিন্ডিকেট রাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন হুগলি থেকে ৷ সেই সূত্র ধরেই হিমঘর মালিক পতিত পাবন দে আরও বলেন, "গ্রামবাংলায় আলুর দাম কিলোপ্রতি 5-6 টাকা হয়ে গিয়েছিল কদিন আগে ৷ বর্তমানে 8-9 টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে ৷ কিন্তু সেই আলু কলকাতা বাজারের 15-16 টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে ৷ পাইকারি বাজার ও খুচরো বাজারের দামের মধ্যে এই ফারাকের ব্যাপারটাও সরকারের দেখা উচিত ৷ পাইকারি বাজার থেকে খুচরো বাজারে কেজি প্রতি এক টাকা খরচে কলকাতায় চলে যাচ্ছে ৷ এছাড়া আরও কিছু খরচ রয়েছে ৷ কলকাতায় এই দামে আলু বিক্রি হওয়া উচিত নয় ৷ আলুর দাম যদি কমানো যায়, তাহলে নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য সুবিধার হয়, তাতে বাজারে আলুর চাহিদাও বাড়ে ।"
রাজ্যে আলু বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্র তৈরির ভাবনা করতে হবে নতুন সরকারকে ৷ পতিত পাবন দে বলেন, "পূর্বতন সরকার আলু বীজের জন্য চিন্তা ভাবনা করেছিল, কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয় ৷ আমাদের রাজ্যে সেন্ট্রাল পটেটো রিসার্চ সেন্টার খোলার বিষয়েও ভাবতে হবে ৷ পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে বীজ আলুর উৎপাদন কেন্দ্র থাকলে এই রাজ্যে থাকবে না কেন ৷ সরকারের কাছে আমদের আরও অনুরোধ, বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এই রাজ্যে ৷ আমাদের আলুর বীজ পুরোটাই পঞ্জাব নির্ভর হয়ে গিয়েছে ৷ বীজ আলুর দাম প্রতি বছরেই বাড়ে এবং বেশি দামে বিক্রি হয় ৷ বীজ আলুর দাম কম থাকলে আলু উৎপাদনের খরচ কমবে ৷"
ধনিয়াখালির এক কৃষক কালিপদ মাল বলেন, "পূর্বতন সরকার চাষিদের জন্য কিছু করেনি ৷ নতুন সরকার আসছে, এখন দেখা যাক এরা কী করে ৷ ভিন রাজ্যে এবং ভিন দেশে আলু রফতানি করতে না পারলে আলু পচবে ৷ কৃষকদের মরতে হবে ৷"
2024 সালে তৃণমূল সরকার বর্ডার সিল করে অন্য রাজ্যে আলু পাচার বন্ধ করে দিয়েছিল ৷ এতে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে দাবি হুগলির এক প্রান্তিক কৃষক মইদুল ইসলামের ৷ তিনি বলেন, "অন্য রাজ্যে আলু পাঠাতে পারলে কৃষকদের সুরাহা হয়, আলুর দাম বৃদ্ধি পায় ৷ আলুর বিঘা প্রতি 30 হাজার টাকা খরচ হচ্ছে ৷ প্রতি বছর লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে ৷ দাম পাওয়া যাচ্ছে না ৷"
তাঁর অভিযোগ, "পূর্বতন সরকার আলুর দাম নির্ধারণ করায় যেটুকু সুবিধে হয়েছিল, তা তৃণমূলের নেতারাই সব নিয়ে নিয়েছেন ৷ নতুন সরকার যদি আমাদের মতো প্রান্তিক কৃষকদের রক্ষা করে- এই আশাতেই আছি ৷" প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিগত সরকারের কাছে অনেক বার আবেদন জানিয়েও আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম ৷ তাই নতুন সরকারের কাছে আমাদের ফের আবেদন, রাজ্যের সীমানা যেন সিল করা না-হয় ৷ আলু রফতানি হলে, তবেই কৃষক তাঁর ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবে ৷"