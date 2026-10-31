50 কেজি আলুর দাম মাত্র 80 টাকা ! লোকসানের বোঝা, চাষিদের ক্ষোভের মুখে কৃষিমন্ত্রী
Potato farmers in Hooghly: খরচ করে ফসল ফলিয়েও মিলছে না ন্যায্য দাম। হিমঘরে রাখার মেয়াদ বৃদ্ধি ও বিনামূল্যে আলু বীজ দেওয়ার আশ্বাস মন্ত্রীর।
Published : October 31, 2026 at 12:01 PM IST
চুঁচুড়া, 31 অক্টোবর: এক সময়ে আলু ছিল হুগলির কৃষকদের আয়ের অন্যতম ভরসা । সেই আলুই এখন কার্যত গলার কাঁটা ! খরচ করে ফসল ফলিয়েও মিলছে না ন্যায্য দাম । হিমঘরে মজুত আলু বিক্রি হচ্ছে না । পরিস্থিতি এমনই, 50 কেজির এক বস্তা আলুর দাম নেমে এসেছে মাত্র 80 থেকে 100 টাকায় !
অথচ সেই আলু হিমঘর থেকে বের করতে দিতে হচ্ছে শ্রমিকের মজুরি, পরিবহণ-সহ নানা খরচ । ফলে বিক্রির টাকা দিয়ে উৎপাদন খরচ তো দূরের কথা, ঋণের বোঝা সামলানোই কঠিন হয়ে পড়েছে চাষিদের কাছে । এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে আলু চাষ আদৌ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে । শুক্রবার চুঁচুড়ায় প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে কৃষকদের ক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল ।
আলুর বাজার নিয়ে উদ্বেগের কথা সরাসরি মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন চাষিরা । তাঁদের বক্তব্য, হিমঘরে পরিমাণ আলু মজুত রয়েছে । অথচ বাজারে বিক্রি নেই । রফতানির ব্যবস্থা না হলে মজুত আলু মাঠে বা হিমঘরেই পড়ে থাকবে । আগামী মরসুমে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করাও কঠিন হয়ে পড়বে ।
দিগসুইয়ের কৃষক প্রশান্ত কুমার নিয়োগীর কথায়, "কত বার আলু চাষ করে আমরা ক্ষতির মুখে পড়েছি ! যে পরিমাণ লোকসান হয়েছে, আলুর ঋণ শোধ করব কী করে বুঝে উঠতে পারছি না । আলুর পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রীকে চিন্তা করার কথা বলেছি, যাতে কৃষকেরা বাঁচতে পারেন ।" তাঁর অভিযোগ, বিকল্প চাষের কথা বলা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু হুগলির মাটিতে কোন ফসল চাষ করলে লাভ হবে, তার স্পষ্ট দিশা দেওয়া হচ্ছে না ।
এলাকায় ডালশস্যের চাষও লাভজনক হবে না বলে দাবি । প্রশান্তের কথায়, "সরকার বলুক, আমরা কী চাষ করব। আগামী দিনে আলু রফতানি না হলে মাঠের পড়ে থাকবে । এ বার আলু উৎপাদনের খরচও উঠছে না ।" একই সুর অন্য আলুচাষিদের গলাতেও।
প্রবীর কুমার নিয়োগীর বক্তব্য, আলু চাষ করে তাঁরা সর্বস্বান্ত হওয়ার মুখে। হিমঘরে 50 কেজির বস্তা 80 থেকে 100 টাকায় বিক্রি হচ্ছে । সেই আলু বের করতে শ্রমিকের মজুরি এবং পরিবহণ খরচ যোগ করলে লাভ তো দূরের কথা, আরও লোকসানের আশঙ্কা । চন্দ্রমুখী ও জ্যোতি- দুই ধরনের আলুর বাজারদর তলানিতে । তাঁর কথায়, "আলুর বিকল্প চাষ কী হতে পারে, মন্ত্রীই বলুন । আলুর জমিতে অন্য ফসল ফলিয়েও লোকসান হয়েছে । সার থেকে বীজ- সবেতেই কালোবাজারির অভিযোগ রয়েছে । এবার বিনামূল্যে বীজ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । দেখা যাক, কী হয় !"
আগামী মরসুমে পুরো জমিতে আলু চাষ করার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না অনেকে । অল্প জমিতে চাষ করে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়ার কথা ভাবছেন তাঁরা । সার, বীজ, কীটনাশক এবং শ্রমিকের মজুরি- সব কিছুর দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ ক্রমশ বাড়ছে । অথচ বাজারে ফসলের দাম মিলছে না । কৃষকদের আশঙ্কা, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে হুগলিতে আলু চাষের পরিমাণও কমতে পারে ।
কৃষকদের উদ্বেগের জবাবে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ বার আলুর বন্ডের দাম কম । অতীতে আলু রফতানির ক্ষেত্রে নানা বাধার মুখে পড়তে হত । তবে, আগামী দিনে আলু নিয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে । সেই জট কাটলে আলু রফতানির পথ খুলবে এবং কৃষকেরা লাভের মুখ দেখতে পারবেন । একই সঙ্গে তাঁর পরামর্শ, আলুর উৎপাদন বেশি হওয়ায় চাষের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে বিকল্প ফসলের দিকে নজর দিতে হবে ।
সারের কালোবাজারি নিয়েও সরব হন কৃষিমন্ত্রী । তাঁর দাবি, আগের সরকারের আমলে কৃষকদের ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার কিনতে হত । সেই কালোবাজারি অনেকটাই বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে । তবে, তা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে । পাশাপাশি, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহারে জমির স্বাভাবিক উৎপাদনক্ষমতা কমে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি । কৃষকদের জৈব সার ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার পরামর্শও দেন ।
মন্ত্রী আরও জানান, কৃষি ঋণ-সহ যে কোনও সমস্যায় কৃষকদের পাশে রয়েছে সরকার । পরবর্তী মরসুমে আলু চাষের জন্য বিনামূল্যে বীজ এবং ঋণের ব্যবস্থা করার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি । কৃষকদের একাংশের প্রশ্ন, শুধু আশ্বাসে কি চলতি মরসুমের বিপুল লোকসান সামাল দেওয়া সম্ভব ? মজুত আলু বিক্রির ব্যবস্থা না হলে এবং বাজারে ন্যায্য দাম না মিললে আগামী মরসুমে চাষের খরচ জোগাড় করবেন কীভাবে ?
এ দিন চুঁচুড়ার হুগলি কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হয় । গুজরাত থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের 9 কোটি 34 লক্ষ কৃষকের জন্য মোট 18 হাজার 680 কোটি টাকার অনুদান প্রদান কর্মসূচির সূচনা করেন । সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী , চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ এবং রাজ্য ও জেলার কৃষি দফতরের আধিকারিকেরা । হুগলি জেলার প্রায় 2 হাজার কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অনুদানের টাকা পৌঁছেছে বলে জানানো হয় । যাঁরা এখনও টাকা পাননি, তাঁদের অ্যাকাউন্টেও দ্রুত অর্থ পৌঁছে যাবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে । অনুষ্ঠানে প্রায় 120 জন কৃষক অংশ নেন ।
কৃষকদের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী দাবি করেন, বর্তমান সরকার কৃষকদের স্বার্থে কাজ করছে । এদিকে, চাষিদের মূল দাবি- আলুর ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা, হিমঘরে মজুত ফসল বিক্রির ব্যবস্থা এবং আগামী মরসুমে চাষের খরচ জোগাতে কার্যকর সহায়তা দেওয়া । কারণ, আলুর বাজারে এই ধস কাটানো না গেলে হুগলির বহু কৃষকের জীবিকাই অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে ।