কোটি কোটি টাকার ক্ষতি ! 'আলু নীতি'র দাবিতে সরব কৃষক ও ব্যবসায়ীরা

কোটি কোটি টাকার ক্ষতি ! 'আলু নীতি'র দাবিতে সরব কৃষক ও ব্যবসায়ীরা
ব্যবসায়ী থেকে কৃষক সকলেই বর্তমানে অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছেন ৷ সমস্যার সমাধানে দ্রুত সরকারি তরফে পদক্ষেপ করার দাবি উঠেছে ৷
Published : January 12, 2026 at 10:11 PM IST
পোলবা, 12 জানুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মিথ্যাশ্রী' পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের এক নেতা ৷ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয় ৷ প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, শুধু কি নিজেদের মুনাফার জন্য এ কথা বলেছেন তিনি ? না কি এর পিছনে তাঁর কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে ? উত্তর এখনও অধরা ৷ এরই মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে পৃথক 'আলু নীতি'র দাবিতে সরব হলেন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ৷
দেশে আলু উৎপাদনের দিক থেকে অন্যতম প্রধান রাজ্য বাংলা । আর রাজ্যের মধ্যে হুগলির স্থান উপরের দিকে ৷ কিন্তু সার, ওষুধ এবং আলুর উর্ধ্বমুখী দামের জেরে ব্যবসায়ী থেকে কৃষক- সকলেই বর্তমানে অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছেন! বছরের পর বছর লোকসানের মুখে পড়েছেন কৃষকরা । ভিন্ন রাজ্যে আলু রফতানির ব্যাপারে সরকারি বাধা থাকায় সমস্যা আরও বেড়েছে বলে দাবি আলু ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশের । ফলে, বছর শেষে বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকছে লক্ষ লক্ষ বস্তা আলু ।
সমস্যার শুরু কোথায় ?
গত কয়েকটি বছরের তুলনায় চলতি বছরে আলুর ফলন 3 থেকে 4 শতাংশ বেশি হয়েছে ৷ আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও বাড়বে আলুর ফলন । এই আবহে ফের আলু নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন সকলে । কৃষক ও ব্যবসায়ীক সংগঠনের দাবি, সমস্যার সমাধানে ভিন্ন রাজ্যে আলু রফতানি করতে হবে । পাশাপাশি, আলুর জন্য আলাদা নীতি করতে হবে রাজ্য সরকারকে । এছাড়াও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আলু নিয়ে কী কী করা যায় তাও ভেবে দেখতে হবে রাজ্যকে ৷
রাজ্যের হিমঘরগুলি ডিসেম্বরের শেষে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল । কিন্তু, এখন চালু রয়েছে । হিমঘরের ভিতর ও বাইরে প্রায় 70 লক্ষ বস্তা আলু মজুত রয়েছে । বর্তমানে বস্তা প্রতি দাম গড়ে 200 টাকা ৷ সরকারি দামের অর্ধেকেরও কম ৷ ফলে, লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না কৃষকরা ৷ নতুন করে চাষ করতে গিয়েও ঋণের ফাঁদেও জড়িয়ে পড়ছেন তাঁরা। একই অবস্থা ব্যবসায়ীদেরও ৷ লাভের মুখে দেখতে পারছেন না তাঁরা। এই সমস্যার সমাধানে সরকার ব্যবস্থা নিক, এমনটাই চাইছেন কৃষক থেকে শুকু করে ব্যবসায়ীরা ৷
কৃষক থেকে ব্যবসায়ী- কে কী বলছেন ?
পোলবার আলু চাষী শেখ শাহজাহান জানান, এখনও হিমঘরে তাঁর 35 বস্তা আলু পড়ে রয়েছে ৷ প্রতি বস্তায় 120 টাকা করে দাম ধার্য করেছেন ৷ তাঁর কথায়, "বাধ্য হয়ে আমরা আর হিমঘরে আলু নিতে যাচ্ছি না । শুধুমাত্র ভিন্ন রাজ্যে আলু না-যেতে দেওয়ায় আমরা সমস্যায় পড়েছি । সরকারি তরফে কৃষক বন্ধুর টাকা দেওয়া হলেও সেটা পর্যাপ্ত নয় । সেটা দিয়ে সারা বছর সংসার চালানো সম্ভব নয় । সরকারের এই রকম নীতির কারণে আমরা সমস্যায় পড়ছি । সরকার বদল ছাড়া আমাদের কোনও উপায় নেই ।"
আরও এক কৃষক বাপি মুন্সি বলেন, "গত বছর আমার 35 হাজার টাকা লোকসান হয়েছে । বিকল্প কিছু কাজ নেই । তাই বাধ্য হয়ে আলু চাষ করতে হয় সংসার চালানোর জন্য । কৃষক বন্ধুর জন্য প্রতি একরে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয় । তাতে এই বাজারে কী হয় ? আলু চাষে বিঘা প্রতি 30 থেকে 35 হাজার টাকা খরচ। কোনও সরকার কৃষকদের কথা ভাবে না । 2 হাজার 200 টাকা খরচে সার ও ওষুধ কিনতে হচ্ছে । আর 400 টাকার উপর আলুর দাম হয়ে গেলেই নেতারা প্রতিবাদ করতে ময়দানে নেমে পড়ছেন । অথচ আমাদের যখন বেশি দামে সার বা ওষুধ কিনতে হয় তখন কোনও নেতার দেখা পাওয়া যায় না ৷"
হিমঘর মালিক সংগঠনের নেতা পতিত পাবন দে বলেন, "হিমঘরের এখনও 70 লক্ষ বস্তা আলু পড়ে রয়েছে। সরকারি দামের তুলনায় এই দাম অনেকটাই কম ৷ ফলে, ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে সকলকে । বস্তা প্রতি লোকসানের পরিমাণ 200 থেকে 250 টাকা ৷ তবু বিকল্প কিছু না-থাকায় আলু চাষ করতে বাধ্য হচ্ছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "সরকারি সাহায্যে বিপণন নীতি ঠিক করতে হবে । উত্তরপ্রদেশের ব্যবসায়ীরা বাজার দখল করতে ওড়িশায় হাজির হচ্ছেন । আর আমরা তেমন কিছুই করতে পারছি না ৷ শুধু রাজ্যে বিক্রি হবে এই আশা নিয়ে বসে থাকলে আমাদের চলবে না ৷ রফতানি ছাড়া কোনও পথ নেই। কিংবা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য সরকারি স্তরে চেষ্টা করতে হবে । "
আলু ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সম্পাদক বরুন পণ্ডিত বলেন, "গত বছর সীমানা আটকানোর সিদ্ধান্তটা সরকারের ভুল ছিল । সেটা না-করা হলে এ বছর লোকসানের মুখে পড়তে হতো না । জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি হয়ে গিয়েছে, এখনও হিমঘরে 3 শতাংশ আলু রয়েছে । এদিকে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার বাজার উত্তরপ্রদেশ একাই দখল করে নিচ্ছে ৷ রাজ্য সরকারের খামখেয়ালি আচরণে জন্যই সমস্যায় পড়েছেন কৃষক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সকলেই ৷ কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের চাষীরা এই সমস্যার কথা বোঝাতে পারছেন না । আলু নিয়ে নীতি তৈরি করা উচিত । প্রাকৃতিক কারণে আলু বেশি হয় বা কম হলে কীভাবে সামাল দিতে হবে তা নিয়েও নির্দিষ্ট নিয়ম করা উচিত । আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলে সাহায্য করব ।"
প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, "প্রতি বছর আলু উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে । কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচিত আলু নিয়ে নতুন কিছু চিন্তাভাবনা করা । রাজ্যের আলু বা উত্তরপ্রদেশের আলু সারাদেশে বাজারজাত হলেও সমস্যার সমাধান হবে না । অন্য রাষ্ট্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে । অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে অর্থকরী ফসলকে নিয়ে ভাবার সময় এসেছে ।"