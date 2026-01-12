ETV Bharat / state

কোটি কোটি টাকার ক্ষতি ! 'আলু নীতি'র দাবিতে সরব কৃষক ও ব্যবসায়ীরা

ব্যবসায়ী থেকে কৃষক সকলেই বর্তমানে অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছেন ৷ সমস্যার সমাধানে দ্রুত সরকারি তরফে পদক্ষেপ করার দাবি উঠেছে ৷

POTATO FARMERS
'আলু নীতি'র দাবিতে সরব হুগলির চাষী ও ব্যবসায়ীরা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 12, 2026 at 10:11 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

পোলবা, 12 জানুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মিথ্যাশ্রী' পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের এক নেতা ৷ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয় ৷ প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, শুধু কি নিজেদের মুনাফার জন্য এ কথা বলেছেন তিনি ? না কি এর পিছনে তাঁর কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে ? উত্তর এখনও অধরা ৷ এরই মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে পৃথক 'আলু নীতি'র দাবিতে সরব হলেন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ৷

দেশে আলু উৎপাদনের দিক থেকে অন্যতম প্রধান রাজ্য বাংলা । আর রাজ্যের মধ্যে হুগলির স্থান উপরের দিকে ৷ কিন্তু সার, ওষুধ এবং আলুর উর্ধ্বমুখী দামের জেরে ব্যবসায়ী থেকে কৃষক- সকলেই বর্তমানে অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছেন! বছরের পর বছর লোকসানের মুখে পড়েছেন কৃষকরা । ভিন্ন রাজ্যে আলু রফতানির ব্যাপারে সরকারি বাধা থাকায় সমস্যা আরও বেড়েছে বলে দাবি আলু ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশের । ফলে, বছর শেষে বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকছে লক্ষ লক্ষ বস্তা আলু ।

ক্ষতির সমাধানে সরকারের কাছে আর্জি চাষীদের (ইটিভি ভারত)

সমস্যার শুরু কোথায় ?

গত কয়েকটি বছরের তুলনায় চলতি বছরে আলুর ফলন 3 থেকে 4 শতাংশ বেশি হয়েছে ৷ আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও বাড়বে আলুর ফলন । এই আবহে ফের আলু নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন সকলে । কৃষক ও ব্যবসায়ীক সংগঠনের দাবি, সমস্যার সমাধানে ভিন্ন রাজ্যে আলু রফতানি করতে হবে । পাশাপাশি, আলুর জন্য আলাদা নীতি করতে হবে রাজ্য সরকারকে । এছাড়াও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আলু নিয়ে কী কী করা যায় তাও ভেবে দেখতে হবে রাজ্যকে ৷

রাজ্যের হিমঘরগুলি ডিসেম্বরের শেষে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল । কিন্তু, এখন চালু রয়েছে । হিমঘরের ভিতর ও বাইরে প্রায় 70 লক্ষ বস্তা আলু মজুত রয়েছে । বর্তমানে বস্তা প্রতি দাম গড়ে 200 টাকা ৷ সরকারি দামের অর্ধেকেরও কম ৷ ফলে, লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না কৃষকরা ৷ নতুন করে চাষ করতে গিয়েও ঋণের ফাঁদেও জড়িয়ে পড়ছেন তাঁরা। একই অবস্থা ব্যবসায়ীদেরও ৷ লাভের মুখে দেখতে পারছেন না তাঁরা। এই সমস্যার সমাধানে সরকার ব্যবস্থা নিক, এমনটাই চাইছেন কৃষক থেকে শুকু করে ব্যবসায়ীরা ৷

কৃষক থেকে ব্যবসায়ী- কে কী বলছেন ?

পোলবার আলু চাষী শেখ শাহজাহান জানান, এখনও হিমঘরে তাঁর 35 বস্তা আলু পড়ে রয়েছে ৷ প্রতি বস্তায় 120 টাকা করে দাম ধার্য করেছেন ৷ তাঁর কথায়, "বাধ্য হয়ে আমরা আর হিমঘরে আলু নিতে যাচ্ছি না । শুধুমাত্র ভিন্ন রাজ্যে আলু না-যেতে দেওয়ায় আমরা সমস্যায় পড়েছি । সরকারি তরফে কৃষক বন্ধুর টাকা দেওয়া হলেও সেটা পর্যাপ্ত নয় । সেটা দিয়ে সারা বছর সংসার চালানো সম্ভব নয় । সরকারের এই রকম নীতির কারণে আমরা সমস্যায় পড়ছি । সরকার বদল ছাড়া আমাদের কোনও উপায় নেই ।"

POTATO FARMERS
কোটি কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন চাষীরা (ইটিভি ভারত)

আরও এক কৃষক বাপি মুন্সি বলেন, "গত বছর আমার 35 হাজার টাকা লোকসান হয়েছে । বিকল্প কিছু কাজ নেই । তাই বাধ্য হয়ে আলু চাষ করতে হয় সংসার চালানোর জন্য । কৃষক বন্ধুর জন্য প্রতি একরে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয় । তাতে এই বাজারে কী হয় ? আলু চাষে বিঘা প্রতি 30 থেকে 35 হাজার টাকা খরচ। কোনও সরকার কৃষকদের কথা ভাবে না । 2 হাজার 200 টাকা খরচে সার ও ওষুধ কিনতে হচ্ছে । আর 400 টাকার উপর আলুর দাম হয়ে গেলেই নেতারা প্রতিবাদ করতে ময়দানে নেমে পড়ছেন । অথচ আমাদের যখন বেশি দামে সার বা ওষুধ কিনতে হয় তখন কোনও নেতার দেখা পাওয়া যায় না ৷"

POTATO FARMERS
কোটি কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন চাষীরা (ইটিভি ভারত)

হিমঘর মালিক সংগঠনের নেতা পতিত পাবন দে বলেন, "হিমঘরের এখনও 70 লক্ষ বস্তা আলু পড়ে রয়েছে। সরকারি দামের তুলনায় এই দাম অনেকটাই কম ৷ ফলে, ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে সকলকে । বস্তা প্রতি লোকসানের পরিমাণ 200 থেকে 250 টাকা ৷ তবু বিকল্প কিছু না-থাকায় আলু চাষ করতে বাধ্য হচ্ছেন ।"

তিনি আরও বলেন, "সরকারি সাহায্যে বিপণন নীতি ঠিক করতে হবে । উত্তরপ্রদেশের ব্যবসায়ীরা বাজার দখল করতে ওড়িশায় হাজির হচ্ছেন । আর আমরা তেমন কিছুই করতে পারছি না ৷ শুধু রাজ্যে বিক্রি হবে এই আশা নিয়ে বসে থাকলে আমাদের চলবে না ৷ রফতানি ছাড়া কোনও পথ নেই। কিংবা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য সরকারি স্তরে চেষ্টা করতে হবে । "

আলু ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সম্পাদক বরুন পণ্ডিত বলেন, "গত বছর সীমানা আটকানোর সিদ্ধান্তটা সরকারের ভুল ছিল । সেটা না-করা হলে এ বছর লোকসানের মুখে পড়তে হতো না । জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি হয়ে গিয়েছে, এখনও হিমঘরে 3 শতাংশ আলু রয়েছে । এদিকে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার বাজার উত্তরপ্রদেশ একাই দখল করে নিচ্ছে ৷ রাজ্য সরকারের খামখেয়ালি আচরণে জন্যই সমস্যায় পড়েছেন কৃষক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সকলেই ৷ কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের চাষীরা এই সমস্যার কথা বোঝাতে পারছেন না । আলু নিয়ে নীতি তৈরি করা উচিত । প্রাকৃতিক কারণে আলু বেশি হয় বা কম হলে কীভাবে সামাল দিতে হবে তা নিয়েও নির্দিষ্ট নিয়ম করা উচিত । আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলে সাহায্য করব ।"

POTATO FARMERS
নতুন আলুর চাষ (ইটিভি ভারত)

প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, "প্রতি বছর আলু উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে । কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচিত আলু নিয়ে নতুন কিছু চিন্তাভাবনা করা । রাজ্যের আলু বা উত্তরপ্রদেশের আলু সারাদেশে বাজারজাত হলেও সমস্যার সমাধান হবে না । অন্য রাষ্ট্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে । অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে অর্থকরী ফসলকে নিয়ে ভাবার সময় এসেছে ।"

পড়ুন: মমতাকে 'মিথ্যাশ্রী' দেওয়ার দাবি আলু সংগঠনের নেতার, মারমুখী তৃণমূল

TAGGED:

POTATO FARMING IN BENGAL
POTATO FARMERS FACE LOSSES
ক্ষতির সম্মুখীন আলু চাষীরা
আলু নীতির দাবি চাষীদের
POTATO FARMERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.