আলুর মরশুমে হিমঘরে ‘চাষি কোটা', ফড়েদের রুখতে নবান্নের কড়া পদক্ষেপ

আলুর মরশুমে হিমঘরে ‘চাষি কোটা', ফড়েদের রুখতে নবান্নের কড়া পদক্ষেপ
বণ্টন হবে ‘আগে এলে আগে পাবেন’ ভিত্তিতে। অনিয়ম ঠেকাতে নজরদারিতে থাকবেন জেলাশাসক ও কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিকরা।
Published : February 15, 2026 at 9:36 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: আলুর মরশুমের মুখে চাষিদের জন্য বড় স্বস্তি। ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে এবং অভাবী বিক্রি বা 'ডিস্ট্রেস সেল' রুখতে হিমঘরে 30 শতাংশ জায়গা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য সংরক্ষণের নির্দেশ দিল নবান্ন।
কৃষি বিপণন দফতরের জারি করা গাইডলাইনে স্পষ্ট, প্রতিটি কোল্ড স্টোরেজে মোট ধারণক্ষমতার অন্তত 30 শতাংশ বরাদ্দ থাকবে চাষিদের জন্য। জেলাশাসকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলবে গোটা প্রক্রিয়া। মূলত চাষিরা যাতে ফসল তোলার পর, তা সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে পারেন এবং ফড়েদের হাতে কম দামে ফসল তুলে দিতে বাধ্য না হন, সেই লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
প্রতি বছর আলুর ‘বন্ড’ নিয়ে টানাপোড়েন, অভিযোগ ওঠে ব্যবসায়ীদের দখলদারি নিয়ে। সেই প্রেক্ষিতেই এই কড়া অবস্থান। নির্দেশিকা অনুযায়ী, 1 মার্চ, 2026 থেকে মজুত শুরু হবে এবং 20 মার্চ, 2026 পর্যন্ত এই ‘চাষি কোটা’ বলবৎ থাকবে অর্থাৎ মরশুমের পিক টাইমে চাষিরা যাতে অগ্রাধিকার পান, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। তবে এই সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য চাষিদের নির্দিষ্ট কিছু নথিপত্র থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
সরকারি সুবিধা পেতে কী লাগবে?
কৃষি দফতরের গাইডলাইন অনুযায়ী, সরকারি সুবিধা পেতে আবেদনকারীর কাছে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) থাকতে হবে। কেসিসি না থাকলে ‘কৃষক বন্ধু’ প্রকল্পের আইডি কার্ড থাকলেই আবেদন করা যাবে। চলতি বছরের ‘বাংলা শস্য বিমা যোজনা’-য় নাম নথিভুক্তির স্লিপ থাকলেও যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন চাষিরা। লক্ষ্য একটাই—প্রকৃত চাষির হাতে সুবিধা পৌঁছনো, ফড়েদের নয়।
চাষি পিছু কতটা আলু রাখা যাবে?
নবান্নের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, একজন কৃষক নিজের নামে সর্বোচ্চ 35 কুইন্টাল বা 70 ব্যাগ আলু রাখতে পারবেন সংরক্ষিত কোটায়। বণ্টন হবে ‘আগে এলে আগে পাবেন’ ভিত্তিতে। অনিয়ম ঠেকাতে নজরদারিতে থাকবেন জেলাশাসক ও কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিকরা।
হিমঘর মালিকদের জন্য রাজ্যের কী ভাবনা?
নির্দেশিকা অনুযায়ী, 20 মার্চ পর্যন্ত যদি সংরক্ষিত ওই 30 শতাংশ জায়গার কোনও অংশ অব্যবহৃত থেকে যায়, তবে কোল্ড স্টোরেজ মালিকরা সেই খালি জায়গায় সাধারণ নিয়ম মেনে অন্য আলু বা ব্যবসায়ীদের আলু মজুত করতে পারবেন। তবে অব্যবহৃত জায়গার জন্য সরকারের তরফে আলাদা ক্ষতিপূরণ মিলবে না। বাকি 70 শতাংশ জায়গায় আগের মতোই মজুত চলবে।
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং আলু চাষিরা সরাসরি উপকৃত হবেন।