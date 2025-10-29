ETV Bharat / state

নেই রোদ-বৃষ্টি, তবুও ছাতা মাথায় ডাকঘরে পোস্টমাস্টার-গ্রাহক !

চাকরিতে যোগদানের পর থেকে ছাতা মাথায় দিয়ে বামুনপুকুর পোস্ট অফিসে বসছেন পোস্টমাস্টার ৷

Dilapidated Post Office
ছাতা মাথায় ডাকঘরে পোস্টমাস্টার ও গ্রাহকরা ৷ (ইটিভি ভারত)
Published : October 29, 2025 at 8:12 PM IST

মিনাখাঁ, (উত্তর 24 পরগনা) 29 অক্টোবর: রোদ বা বৃষ্টি কিছুই নেই ৷ তবুও পোস্ট অফিসের ভিতরে পোস্টমাস্টার ও গ্রাহকদের ছাতা মাথায় দিয়ে থাকতে হয় ৷ ভাবছেন তা আবার হয় নাকি ? আদতে জরাজীর্ণ পোস্ট অফিসের ভিতরে ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ছে বলে অভিযোগ ৷ তাই প্রাণ বাঁচাতে সকলেই ছাতা মাথায় দিয়ে থাকেন ৷ এমনই ছবি উঠে এল উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁ ব্লকের বামুনপুকুর ডাকঘরে ৷

রবি ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' গল্পে কলকাতা শহরের যুবক সদ্য চাকরি পেয়ে উলাপুর গ্রামের ডাকঘরের পোস্টমাস্টার হয়েছিলেন ৷ অন্ধকার আটচালা একটি ঘরে দিনভর তাঁকে কাজ করতে হতো ৷ গল্পে শহুরে যুবক পোস্টমাস্টারের চাকরি করতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন ৷ মিনাখাঁর বামুনপুকুরের ডাকঘরের পোস্টমাস্টার সম্রাট মণ্ডলকেও সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে ৷ বহুকাল আগের একটি জরাজীর্ণ ঘরে ওই পোস্ট অফিস চলছে ৷ প্রতিমুহূর্তে ছাদের উপর থেকে চাঙড় ভেঙে পড়ছে বলে অভিযোগ ৷ বিপদের আঁচ পেয়ে পোস্টমাস্টার সম্রাট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বার কয়েক চিঠিও লিখেছেন ৷ তবে, মৌখিক আশ্বাস ছাড়া তেমন কিছুই পাননি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷

ছাতা মাথায় ডাকঘরে পোস্টমাস্টার সম্রাট মণ্ডল ৷ (ইটিভি ভারত)

আশপাশের চার-পাঁচটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের ভরসা বামনপুকুরের এই পোস্ট অফিস ৷ এখান থেকে অ্যাকাউন্ট মারফত বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা পেয়ে থাকেন গ্রাহকরা ৷ এমনকি সরকারি বিভিন্ন চিঠিপত্রও বিলি করা হয় এই ডাকঘরের মাধ্যমে ৷ স্বভাবতই এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ডাকঘর দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ অভিযোগ, বর্ষাকালে অবস্থা তো আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ে ৷ তখন পোস্ট অফিসের ভিতরে বৃষ্টির জল থইথই করে ৷ সেই সঙ্গে প্রতিনিয়ত ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়া ৷

Dilapidated Post Office
ছাতা মাথা দিয়ে পোস্ট অফিসে কাজ করছেন পোস্টমাস্টার সম্রাট মণ্ডল ৷ (ইটিভি ভারত)

পোস্ট অফিসের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন গ্রাহক প্রদীপকুমার দাস ৷ তিনি বলেন, "পোস্ট অফিসটি অনেক পুরনো ৷ যা পরিস্থিতি তাতে যখন তখন চাঙড় ভেঙে পড়তে পারে ৷ এই অবস্থায় পোস্ট অফিসের কর্মীরা কীভাবে কাজ করছেন সেটা ভেবেই ভয় লাগছে ৷ যে কোনও মুহূর্তে বড় কোনও বিপদের আশঙ্কা রয়েছে ৷ অথচ বিষয়টিতে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না ৷ অবিলম্বে পোস্ট অফিসের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন ৷ এটুকুই বলতে পারি ৷"

Dilapidated Post Office
ভেঙে পড়েছে পোস্ট অফিসের পলেস্তেরা-সহ ঢালাই ৷ (ইটিভি ভারত)

বামনপুকুর পোস্ট অফিসে মনোয়ারা বিবি নামে এক মহিলা ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছেন ৷ তিনি বলেন, "মাথায় ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ার ভয়ে পোস্ট অফিসের ভিতরে ছাতা মাথায় দিয়ে এসেছি ৷" স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করছেন, পোস্ট অফিসের ভবনটি সংস্কার করা না-গেলে, অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক ৷ না-হলে যে কোনও দিন বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয়রা ৷

Dilapidated Post Office
এভাবেই ভেঙে পড়েছে পোস্ট অফিসের দেওয়ালের একটি অংশ ৷ (ইটিভি ভারত)

বিষয়টি নিয়ে পোস্টমাস্টার সম্রাট মণ্ডল বলেন, "কী করব বলুন ? ছাদের চাঙড় ভেঙে যখন-তখন দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পোস্ট অফিসের দেওয়ালের পলেস্তরাও খসে পড়ছে ৷ যবে থেকে এই পোস্ট অফিসের দায়িত্বে এসেছি, তবে থেকেই দেখছি এই অবস্থা ৷ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটাই দাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পোস্ট অফিসের মেরামত করা হোক ৷ যতদিন না-ঠিক হচ্ছে ততদিন এভাবেই ছাতা মাথায় দিয়ে বসে কাজ করতে হবে আমাদের ৷ গ্রাহকদেরও বলেছি, পোস্ট অফিসে ছাতা মাথায় দিয়ে থাকতে ৷"

Dilapidated Post Office
ঝুলছে বামুনপুকুর ডাকঘরের ব্যানার ৷ (ইটিভি ভারত)

