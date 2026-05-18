অনুব্রতর এ কী অবস্থা ! একদিকের চুল-গোঁফ কামানো কেষ্টর পোস্টার, ঢাক বাজালেন ভাই
দোর্দণ্ডপ্রতাপের একদিকের চুল-গোঁফ কামানো ! তিনি বলেছিলেন, বিজেপি 200টা আসন পেলে আমি একদিকের চুল-গোঁফ কামিয়ে ঘুরব ৷ তাই টোটোয় দেখা গেল তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক পোস্টার ৷
Published : May 18, 2026 at 1:06 PM IST
বোলপুর, 18 মে: বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডলের একদিকের চুল ও গোঁফ কামানো ব্যাঙ্গাত্মক ছবি দিয়ে ব্যানার। সেই ব্যানার নিজের টোটোর পিছনে সাঁটিয়ে ঘুরছেন সুকেশ চক্রবর্তী নামে এক বিজেপি কর্মী ৷ অন্যদিকে, অন্য অনুব্রত নীচুপট্টীর বাড়ির সামনে 'চড়াম-চড়াম' ঢাক বাজল। ঢাকে কাঠি দিলেন কেষ্টর দুঃসম্পর্কের ভাই সুমিত মণ্ডলও ৷ অর্থাৎ, রাজ্যে পালা বদলের পর একদা কেষ্ট গড়ে কেষ্ট নিজেই হাসির খোরাক ৷
সুমিত মণ্ডল বলেন, "আজ দেখতে পাচ্ছেন 22 নম্বর ওয়ার্ডে মানুষের ঢল ৷ বিজেপি মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে ৷ তাই আমরা বিজয় মিছিল বের করেছি, তাতে ঢাকও বেজেছে ।"
2011 সালে লাল দুর্গ বীরভূম জেলা, দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে সবুজ গড়ে পরিণত হয়েছিল ৷ দিকে দিকে ফুটেছিল জোড়াফুল। একটা সময় ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে একদা প্রিয় কেষ্টর কথায় বীরভূমে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত ৷ কিন্তু, সময়ের সঙ্গে বদলেছে প্রেক্ষাপট ৷ বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত ভরা ডুবি তৃণমূল-কংগ্রেসের ৷ বোলপুর পুরসভা এলাকায় 16 হাজারেরও বেশি ভোটে লিড পেয়েছে বিজেপি ৷ শুধু তাই নয়, অনুব্রত মণ্ডলের নিজের 22 নম্বর ওয়ার্ডেও বিজেপির লিড রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এলাকা এখন কেষ্ট দাপটমুক্ত ৷
এদিন বোলপুর স্টেশন রোডে দেখা গেল একটি টোটোর পিছনে ব্যাঙ্গাত্মক ব্যানার লাগানো ৷ তাতে সম্ভবত এআই দিয়ে তৈরি অনুব্রত মণ্ডলের একটি ছবি ৷ একদিকের চুল ও গোঁফ কামানো কেষ্টর ব্যাঙ্গাত্মক ছবি। ছবির নীচে লেখ, "সাংবাদিকদের তুমি বলেছিলে বিজেপি ক্ষমতায় এলে আমি একদিকের মাথার চুল ও গোঁফ কামিয়ে দেব ৷ সাধারণ মানুষ অপেক্ষায় আছে এই দৃশ্য দেখব কবে ৷"
প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল বলেছিলেন, "বিজেপি 200টা আসন পেয়ে গেলে আমি একদিকের চুল ও গোঁফ কামিয়ে ঘুরব।" সেই কথার রেশ ধরে বোলপুরে বাসিন্দা, পেশায় টোটো চালক সুকেশ চক্রবর্তী এহেন ব্যাঙ্গাত্মক ব্যানার লাগিয়ে কেষ্ট গড়ে ঘুরছেন ৷ এই সুকেশ চক্রবর্তী বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচিত। প্রায় সময় তিনি তৃণমূল-কংগ্রেসের নানা দুর্নীতি তুলে ধরে এই ধরনের ব্যানার বানিয়ে আগেও প্রতিবাদ করেছেন ৷
অন্যদিকে, বোলপুর পুরসভার 22 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির বিজয় মিছিল বেরিয়েছিল ৷ মিছিল অনুব্রতর নীচুপট্টীর বাড়ির সামনে আসতেই শুরু হয় বিজেপি কর্মীদের 'চড়াম-চড়াম' ঢাক বাজানো ৷ ঢাকে কাঠি দিতে দেখা যায় খোদ অনুব্রতর দুঃসম্পর্কের ভাই সুমিত মণ্ডলকে ৷
উল্লেখ্য, 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনে সময় অনুব্রত মণ্ডলের প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল 'চড়াম-চড়াম' ঢাক বাজবে ও বিরোধীদের গুড়, বাতাসা, নকুলদানা দেওয়া হবে ৷ যা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের নজরবন্দিতে থাকতে হয়েছিল অনুব্রতকে ৷ এবার তাঁর বাড়ির সামনেই বাজল 'চড়াম-চড়াম' ঢাক ৷