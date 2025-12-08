ETV Bharat / state

পথ দুর্ঘটনায় অশনি সংকেত, 'উল্টো' চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচল 22 বছরের যুবকের

পথ দুর্ঘটনায় জখম ৷ কিন্তু এমনটা হল বলেই যুবক জানতেই পারলেন তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে জটিল রোগ ৷ শেষমেশ সুস্থ হলেন 'উল্টো' চিকিৎসায়' ৷

YOUTH SURVIVED BY RAREST TREATMENT
'উল্টো' চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচল 22-এর যুবকের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: শাপে বর হল পথদুর্ঘটনা ! মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা 22 বছরের তারিক জানতেন না তাঁর শরীরে দানা বেঁধেছে জটিল রোগ ৷ দুর্ঘটনার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷ শেষমেশ বিরল পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ করলেন চিকিৎসকরা ৷ সাধারণ চিকিৎসার থেকে উল্টো পথে হেঁটেই মিলল সাফল্য ৷

কিছুদিন আগে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি বাইক ও লরির রেষারেষির জেরে আহত হন তারিক ৷ তৎক্ষণাৎ রাস্তায় পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে জ্ঞান ফিরে এলেও বুকের যন্ত্রণায় ভুগতে থাকেন। সেখান থেকে রেফার করা হয় সাগরদিঘির একটি হাসপাতালে। তখন বেড়ে যায় তাঁর শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ব্যথা। এখান থেকেই রোগের সূত্রপাত ৷

তারিক বলেন, "সেখানেই প্রথম আমার হৃদযন্ত্রের সমস্যা ধরা পড়ে। সেখান থেকে বহরমপুর হাসপাতালে আমায় রেফার করা হয়। তখন শ্বাসকষ্ট এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে ঠিকভাবে কথাও বলতে পারছিলাম না। এর আগেও একবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছিল।" তখন হাসপাতাল থেকে তাঁকে ভালো হৃদরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয়। সেই মতো একাধিক হাসপাতাল ঘুরে ওই ব্যক্তি আসেন আলিপুরের হার্টের এক বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসক আমানুল হকের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় চিকিৎসা।

চিকিৎসক বলেন, "প্রথমে এঞ্জিও করে দেখা হয়। মনে হচ্ছিল কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষায় সময় ওনার ব্লকেজ ধরা না-পড়লেও একটা সমস্যা দেখা যায়। তখন আরও উন্নত পরীক্ষার পর নিশ্চিত হই, তাঁর করোনারি আর্টারিতে কোনও ব্লকেজ নেই। পরে ফের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখতে পাওয়া যায় ওনার ভালভে সমস্যা রয়েছে। সেই কারণেই বারবার হার্ট ফেল করছে। হার্টের কার্যক্ষমতা কমে 20 শতাংশ হয়ে যাচ্ছিল।"

চিকিৎসকের কথায়, "ট্রাইকাসটিক ভালভের তিনটি পাতা থাকে। সেগুলিকে বলা হয় কর্ডি। ওইগুলি যুক্ত থাকে ভেন্টিকুলার দেওয়ালের সঙ্গে ৷ আমি অস্ত্রোপচারের সময় দেখতে পাই সেই জায়গাটা মাংস-সহ উঠে গিয়েছে। দেখতে হয়েছে অনেকটা প্যারাসুটের ছিঁড়ে যাওয়া দড়ির মতো। সেই কারণেই তিনি হার্টফেল করে । তখন ওটাকে আমরা ঠিক করার চেষ্টা করি। কিন্তু তা ঠিক করলে আবার একই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ৷ তাই আমরা তখন তা বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।"

চিকিৎসক বলেন, "এটি বিরলতম ঘটনা। ট্রমা বা আতঙ্ক থেকে ওই রোগীর এমনটা হয়েছে। এটাকে বলা হয় পোস্ট ট্রমাটিক ভালভ ইনজুরি। বয়স 22 বছর। এক্ষেত্রে সাধারণত মেকানিক্যাল ভালভ দেওয়া হয়। কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে আমরা উল্টো করছি। 60 বছর বয়সিদের যে ভালভ অর্থাৎ টিস্যু ভালভ দেওয়া হয় সেটাই দিয়েছি তারিককে । যে ভালভটি ক্ষতি হয়েছে তা ট্রাইকাসটিক ভালভ। সেখানে যদি আমরা মেকানিক্যাল ভালভ দিতাম তাহলে উনি সাময়িক সময়ের জন্য সুস্থ হতেন ৷ পরে আবার অসুস্থ হওয়ার ভয় থাকত ৷ তাছাড়া তারিকের ক্ষেত্রে ওই ভালভ ব্যবহার করলে অন্য ক্ষতি হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল ৷"

আমানুলের আরও সংযোজন, "টিস্যু ভালভ 10 বছর পর বদল করতে হয়। কিন্তু আমরা যেটা লাগিয়েছি সেটা অত্যাধুনিক। ফলে 20-25 বছর ভালভ বদলের চিন্তা করতে হবে না। এখন রোগী ভালো আছেন। দু'মাস হয়ে গিয়েছে ৷ উনি মাঝে মাঝে চেক-আপ করাতে আসেন । অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। আসতে আসতে তারিক স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন।"

TAGGED:

POST TRAUMATIC VALVE INJURY
উল্টো চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচে যুবকের
RAREST TREATMENT
CARDIO SERGEANT IN ALIPORE
YOUTH SURVIVED BY RAREST TREATMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.