পদ্মাসনে অনুব্রত গড় বীরভূম; দিকে দিকে অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুর, কাউন্সিলরদের মার

পদ্মাসনে অনুব্রত গড় বীরভূম; দিকে দিকে অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুর, কাউন্সিলরদের মার
সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপট ৷ বিজেপির বাংলা জয়ের পরই বীরভূমের একাধিক এলাকায় তৃণমূল ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর করল গেরুয়া বাহিনী ৷
Published : May 5, 2026 at 7:39 AM IST
বীরভূম, 5 মে: গেরুয়া ঝড়ে কার্যত উঠে গেল অনুব্রত মণ্ডলের গড় বীরভূম । দিকে দিকে ফুটল পদ্মফুল ৷ জেলার 11টি আসনের মধ্যে 6টিতে জয়ী বিজেপি প্রার্থীরা ৷ হেরে গিয়েছেন পাঁচবারের বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে দলের অন্য দুই জয়ী প্রার্থী ৷ আর এরপরেই দিকে দিকে শুরু হয়ে গিয়েছে ভোটের ফল প্রকাশ পরবর্তী হিংসা ।
সোমবার ফলাফলে গেরুয়া দাপট শুরু হতেই বোলপুরে গণনা কেন্দ্রের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনেই তৃণমূলের ক্যাম্প অফিস ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয় ৷ মারধর করা হয় তৃণমূল কাউন্সিলরদের । কীর্ণাহারে তৃণমূল কর্মীদের দোকান ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷ দিকে দিকে উত্তেজনা খবর সামনে আসে ৷ অনুব্রত মণ্ডলের নীচুপট্টীর বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় ।
একসময়ের বামদুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল লালমাটির জেলা বীরভূম । নানুরে সূচপুর গণহত্যার পর এই জেলায় পায়ের তলায় মাটি পেয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । পরে অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে লাল গড় পরিণত হয় সবুজ দুর্গে ৷ 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর পঞ্চায়েত, পুরসভা নির্বাচনে দিকে দিকে জোড়া ফুল ফুটেছিল ৷ দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনুব্রতর গড়ে দাঁত ফোটানোই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল গেরুয়া শিবিরের ৷
2022 সালে গরুপাচার ও আর্থিক তছরূপ মামলায় অনুব্রত মণ্ডলের তিহার যাত্রার পরেও অটুট ছিল এই গড় ৷
কিন্তু, এবার রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূম জেলায় রীতিমতো গেরুয়া ঝড় ৷ জেলার 11টি বিধানসভার মধ্যে বোলপুর, নানুর, হাসন, মুরারই, নলহাটি বিধানসভায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল । বাকি সিউড়ি, রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর, দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, লাভপুর বিধানসভার সম্মানজনক ব্যবধানে পদ্ম ফুটেছে ৷ দিকে দিকে গেরুয়া আবির, জয় শ্রীরাম লেখা পতাকায় ছয়লাপ ।
এরপরেই শুরু হয় ভোট পরবর্তী হিংসা ৷ নানুর বিধানসভার কীর্ণাহারে তৃণমূল কর্মীর দোকানে আগুন লাগানোর খবর সামনে আসে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নানুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । অন্যদিকে, বোলপুর কলেজে গণনা কেন্দ্রের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে ভাঙচুর চালায় বিজেপি কর্মীরা ৷ শতাধিক চেয়ার ভেঙে দেওয়া হয় ৷ মারধর করা হয় তৃণমূল কাউন্সিলরদেরও ৷
এদিকে দুপুর থেকে বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল । বিকেলের পর কার্যালয় ছেড়ে বাড়ি চলে যান তিনি ৷ তাঁর নীচুপট্টীর বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় ।
তাছাড়াও, দুবরাজপুর বিধানসভার লোবায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির ঘর ভাঙচুর করা হয় ৷ সিউড়িতে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের কার্যালয়ে ভেঙে দেওয়া হয় ৷ লাভপুরে তৃণমূলের কার্যালয় দখল করে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে ।
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "আগেই গড় ভেঙে দিয়েছি ৷ কেউ ঔদ্ধত্য করে গড় বলতেই পারেন ৷ একবার বীরভূমের বাঘকে খাঁচায় ভরেছিলাম, বেশি বাড়াবাড়ি করলে আবার খাঁচায় ভরব ৷ মানুষ দুর্নীতি ও অন্যায়ের জবাব দিয়েছে ৷ এই জেলায় কম তো অত্যাচার করা হয়নি ৷ এবার সুশাসন ফিরল ।"
বোলপুর বিধানসভার জয়ী তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, "ভুল ছিল নিশ্চই, তাই এই ফল ৷ দলীয়ভাবে সেগুলো পর্যালোচনা করতে হবে ৷ তবে বিধায়ক হিসাবে মানুষের জন্য কাজ করে যাব ।"
লাভপুর বিধানসভার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ বলেন, "জানি না কেন এত উন্নয়ন করা সত্ত্বেও মানুষ আমাদের সঙ্গে থাকল না ৷ সব নিয়েই চিন্তা করতে হবে ।"
অন্যদিকে, দলের নেতাই হারিয়ে দিয়েছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন দুবরাজপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউরি ৷ তাঁর কথায়, তৃণমূলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ আমাকে হারিয়ে দিয়েছে ৷" এই বিধানসভায় জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার সাহা ৷
প্রসঙ্গত, এই সুদীপ্ত ঘোষ হলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষের স্বামী । পাশাপাশি অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসাবেও পরিচিত । তিনি দুবরাজপুর বিধানসভা এলাকার সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন ৷ দলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এই পরাজয় বলে দাবি তৃণমূল প্রার্থীর ৷