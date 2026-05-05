ভোট-পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত দক্ষিণ 24 পরগনা, বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ

ভোট-পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত দক্ষিণ 24 পরগনা, বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ
বিজেপি জয়ের পরই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে অশান্তির ঘটনার খবর আসছে ৷ হিংসার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দক্ষিণ 24 পরগনা ৷
Published : May 5, 2026 at 4:43 PM IST
ফলতা, 5 মে: রাজ্যের পালাবদলের পর রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে দক্ষিণ 24 পরগনার একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ ফলতা, বজবজ এবং মেটিয়াবুরুজ—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই সংঘর্ষ, দখল এবং ভাঙচুরের একাধিক অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে ৷ অভিযোগের তির বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷ পাল্টা অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবিরও ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ফল ঘোষণার পরপরই একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালানো হয় ৷ ভাঙচুরের পাশাপাশি কয়েকটি কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ ৷ এলাকাবাসীদের একাংশের দাবি, হঠাৎ কয়েকশো বিজেপি সমর্থক মিছিল করে এসে তৃণমূলের পার্টি অফিসগুলি দখল করে নেয় ৷ অনেক জায়গায় দলীয় পতাকা নামিয়ে গেরুয়া পতাকা তোলার ঘটনাও সামনে এসেছে ৷
এক তৃণমূল কর্মীর অভিযোগ, “ভোটের ফল বেরনোর পর থেকেই আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল ৷ এরপর হঠাৎ দলীয় অফিসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে দখল নিয়ে নেয় বিজেপি সমর্থকেরা ৷” একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, ঘটনায় পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
অন্যদিকে বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রেও একই ধরনের চিত্র দেখা গিয়েছে ৷ একাধিক তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে ৷ স্থানীয়দের বক্তব্য, রাতের অন্ধকারে কয়েকটি এলাকায় হামলা চালানো হয় এবং দলীয় কার্যালয়গুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করা হয় ৷ কোথাও কোথাও আসবাবপত্র ভাঙচুর, পোস্টার ছেঁড়া এবং দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷
মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্রেও উত্তেজনা ছড়ায় ৷ যদিও এখানে বড় আকারের অগ্নিসংযোগের ঘটনা কম, তবুও দখল এবং ভাঙচুরের অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ বেশ কয়েকটি তৃণমূলের কার্যালয় বিজেপি সমর্থকেরা দখল করে নিয়েছে বলে দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের ৷
এই সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছে বিজেপি ৷ গেরুয়া শিবিরের দাবি, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং বিজেপির উপর দোষ চাপানো হচ্ছে ৷ এক বিজেপি নেতা বলেন, “মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের প্রতিফলনই দেখা যাচ্ছে ৷ কোথাও কোনও দখল বা ভাঙচুরের সঙ্গে আমাদের দলের কোনও সম্পর্ক নেই ৷”
ঘটনার জেরে এলাকাগুলিতে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে একাধিক জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ এলাকায় টহলদারি বাড়ানো হয়েছে এবং সংবেদনশীল এলাকায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষমতার পালাবদলের পর এই ধরনের সংঘর্ষ নতুন নয়, তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ জরুরি ৷ এখন দেখার, পরিস্থিতি কত দ্রুত স্বাভাবিক হয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয় ৷