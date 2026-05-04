ভোট পরবর্তী হিংসা বনগাঁয়, বিজেপি কর্মীকে মারধর; কাঠগড়ায় তৃণমূল
আজই জানা যাবে বাংলার সরকার কে গড়বে ৷ এদিকে তার আগে বনগাঁয় অশান্তির খবর সামনে এল ৷ অভিযোগ, বিজেপি কর্মীকে মারধর করেছে তৃণমূল ৷
Published : May 4, 2026 at 7:43 AM IST
বনগাঁ, 3 মে: ভোটের ফল ঘোষণার আগেই শুরু রাজনৈতিক হিংসা। বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয়। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর পরিবারের তরফে বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে বনগাঁ পুরসভার 20 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলর গীতার দাসের ছেলে শেখর দাস তৃণমূলের একটি কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অভিযোগ, ঠিক সে সময় ওই ওয়ার্ডের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা নারায়ণ ঘোষ ও তাঁর দলবল ওই যুবকের উপর চড়াও হন। শেখরকে তাঁরা বেধড়ক মারধর করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলর গীতা দাস বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, "ভোট শুরু হওয়ার সময় তৃণমূলের পক্ষ থেকে আমাকে ওদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। আমি রাজি হইনি। তাই আমার উপর তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের রাগ রয়েছে। আমার ছেলে শেখর তৃণমূলের কার্যালয়ের সামনে একা দাঁড়িয়ে ছিল। আমার উপর রাগ মেটাতে গিয়ে তৃণমূল নেতা নারায়ণ ঘোষ ও তাঁর দলবল তাঁকে বেধড়ক মারধর করেছে।"
তিনি আরও বলেন, "পরাজয়ের আশঙ্কা থেকে তৃণমূল আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। আমার ছেলে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে এখন চিকিৎসাধীন। আমি বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।" যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। দলের নেতা প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, "ভোট গণনার জন্য আমাদের একটি দলীয় সভা ছিল। আমরা সকলেই সেখানে ছিলাম। নারায়ণ ঘোষও সেখানেই ছিলেন ৷ আমাদের পার্টি অফিসের সামনে মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখব।"
উল্লেখ্য, গত 23 এপ্রিল রাজ্যের 16টি জেলার 152টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। তার পরে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হয় দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলার 142টি আসনে। 294টি আসনের ভোটগ্রহণ হয়ে গেলেও সোমবার ভোটগণনা হচ্ছে 293টি কেন্দ্রের। কারণ, দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা আসনে নির্বাচনে 'অনিয়মের অভিযোগে' পুরো ভোটই বাতিল বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী 21 মে ফলতায় নতুন করে ভোটগ্রহণ হবে। 24 মে হবে সেই ভোটের গণনা। যখন সেই ভোট হবে, তখন পশ্চিমবঙ্গ পরিচালনা করবে নির্বাচিত নতুন সরকার।