মধ্যমগ্রামের পর বসিরহাট, বিজেপি কর্মীকে লক্ষ্য করে শুট আউট
উত্তর 24 পরগনা জেলায় পরপর গুলি ৷ শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ককে গুলি করার পর এবার ফের বিজেপি কর্মীকে লক্ষ্য করে শুট আউট ৷
Published : May 7, 2026 at 9:25 AM IST
বসিরহাট, 7 মে: ভোট মিটতেই একের পর এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ৷ রাজনৈতিক সংঘর্ষের আবহে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটে ফের রক্ত ঝরল ৷ বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার গোডাউন পাড়া এলাকায় রোহিত রায় নামের এক বিজেপি কর্মীকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । ঘটনার জেরে এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে । রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে রোহিতকে প্রথমে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দ্রুত কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ।
বর্তমানে তিনি সেখানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন । হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতেই চাঞ্চল্যকর জবানবন্দি দিয়েছেন আহত রোহিত রায় । অক্সিজেন মাস্ক মুখে থাকা অবস্থাতেই তিনি জানিয়েছেন, এলাকায় দলীয় পতাকা লাগানোর অপরাধেই তাঁর উপর এই প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে ।
রোহিতের কথায়, "আমরা পাড়ায় বিজেপির ঝান্ডা লাগাচ্ছিলাম । সেই সময় দেখি 10-12 জনের একটা গ্যাং আমাদের দিকে আসছে । আমি পালানোর চেষ্টা করতেই ওরা পিছন থেকে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ।"
তিনি সরাসরি এলাকার বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীর নাম উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে 'বড়', 'জাইনুল', 'সন্টু', 'উজ্জ্বল' ও 'ভোলা'র নাম উঠে এসেছে । রোহিতের দাবি, অভিযুক্তরা তৃণমূল আশ্রিত এবং পরিকল্পিতভাবেই তাঁকে খুনের উদ্দেশ্যে এই হামলা চালানো হয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ।
স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, বসিরহাট এলাকায় বিজেপির সংগঠন শক্তিশালী হতে দেখেই শাসকদলের মদতে দুষ্কৃতীরা সন্ত্রাস শুরু করেছে । বিজেপি কর্মীদের মনোবল ভাঙতেই এই 'শুট আউট'।
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে । তাদের দাবি, এটি কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয়, বরং ব্যক্তিগত বিবাদের জেরে এই আক্রমণ ঘটে থাকতে পারে ।
ঘটনার তদন্তে নেমেছে বসিরহাট থানার পুলিশ । আহত কর্মীর দেওয়া জবানবন্দি অনুযায়ী অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে । এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । নতুন করে যাতে কোনও অশান্তি না-ঘটে, তার জন্য গোডাউন পাড়া এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । রাজনৈতিক পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে এই ধরনের হামলার ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
উল্লেখ্য, বুধবার রাতেেই শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে খুন করা হয় মধ্যমগ্রামে ৷ তাঁর বুকে পিঠে এবং মাথায় গুলি লাগে । সাদা রংয়ের স্করপিও গাড়ি নিয়ে মধ্যমগ্রামের একটি ব্যস্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন চন্দ্রনাথ । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে একটি ছোট চারচাকা গাড়ি চন্দ্রনাথের চারচাকার পথ আটকায় । পরে হঠাৎই একটি মোটরবাইকে করে কয়েকজন যুবক দ্রুত গতিতে সেখানে এসে থামে । মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যায় ।