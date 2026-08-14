NRS: ময়নাতদন্তে 'অতিরিক্ত ওষুধ'-এর ইঙ্গিত ! নার্সের মৃত্যু ঘিরে আরও ঘনীভূত রহস্য

NRS: ময়নাতদন্তে 'অতিরিক্ত ওষুধ'-এর ইঙ্গিত ! নার্সের মৃত্যু ঘিরে আরও ঘনীভূত রহস্য
হাসপাতাল সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কথা উল্লেখ রয়েছে । অক্সিজেনের অভাবে তাঁর চোখের সাদা অংশ, নখ, জিভের একাংশ নীলচে হয়ে গিয়েছিল৷
Published : August 14, 2026 at 4:38 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নার্সিং স্টাফ রুপালি বর্মনের রহস্যমৃত্যু ঘিরে তদন্তে নতুন মোড় । ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে । হাসপাতাল সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে । অক্সিজেনের অভাবে তাঁর চোখের সাদা অংশ, নখ এবং জিভের একাংশ নীলচে হয়ে গিয়েছিল বলেও প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে । তবে মৃত্যুর চূড়ান্ত কারণ এখনও নিশ্চিত নয় । ফরেন্সিক এবং প্যাথলজি পরীক্ষার রিপোর্টের অপেক্ষা করছেন তদন্তকারীরা ।
30 বছরের রুপালি বুধবার রাতে গাইনি বিভাগের এইচডিইউতে নাইট ডিউটিতে ছিলেন । রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার পর তিনি হাসপাতালের শৌচালয়ে যান । বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও নার্সিং স্টেশনে ফিরে না-আসায় সহকর্মীদের সন্দেহ হয় । খোঁজ শুরু করে দেখা যায়, শৌচালয়ের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ । পরে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে অচেতন অবস্থায় রুপালিকে উদ্ধার করা হয় । দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি ।
ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু ওষুধের ভায়াল এবং সিরিঞ্জ উদ্ধারের খবর মিলেছে । হাসপাতাল সূত্রের দাবি, ওই ওষুধগুলির মধ্যে অচেতন করার কাজে ব্যবহৃত ওষুধও ছিল । রুপালির হাতে ইঞ্জেকশন দেওয়ার চিহ্নও দেখা যায় । ফলে তদন্তের কেন্দ্রে উঠে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ওই ওষুধগুলি তাঁর কাছে এল কী ভাবে ? কে বা কারা সেগুলি সরবরাহ করেছিল ? এবং শেষ পর্যন্ত কী ভাবে ওষুধ তাঁর শরীরে প্রবেশ করল ?
এনআরএস-এর পরিবর্তে পরিবারের ইচ্ছায় বৃহস্পতিবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রুপালির ময়নাতদন্ত করা হয় । প্রাথমিক রিপোর্টে অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগের সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিললেও সেটিই মৃত্যুর চূড়ান্ত কারণ কি না, তা এখনও বলা যাচ্ছে না । ফরেন্সিক পরীক্ষায় সংগৃহীত নমুনার রিপোর্ট হাতে এলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে বলে তদন্তকারীদের ধারণা ।
রহস্য আরও বাড়িয়েছে ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি । রুপালিকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন শৌচালয়ের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল । তাঁর শরীরে দৃশ্যমান কোনও আঘাতের চিহ্নও মেলেনি বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর । কোনও চিঠি বা নোটও উদ্ধার হয়নি । ফলে এটি আত্মহত্যা, দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও ঘটনা রয়েছে, তা নিয়ে একাধিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
ইতিমধ্যেই ওষুধের উৎস খুঁজতে শুরু হয়েছে তদন্ত । সংশ্লিষ্ট ভায়ালগুলি হাসপাতালের কোথা থেকে এসেছিল, ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, ওই ওষুধের হিসাব-নিকাশে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না- সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি ওই রাতে গাইনি বিভাগের সংশ্লিষ্ট অংশে কারা উপস্থিত ছিলেন, রুপালির সঙ্গে কারা কথা বলেছিলেন এবং তিনি ডিউটির সময়ে কখন কোথায় গিয়েছিলেন, সেই তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে ।
তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ । ডিউটিতে যোগ দেওয়া থেকে শৌচালয়ে যাওয়ার সময় এবং তার পরের সময়ের ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । রুপালির গতিবিধির পাশাপাশি ওই সময়ে আশপাশে কারা ছিলেন, তাঁদের গতিবিধিও নজরে রয়েছে ।
ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে । পাশাপাশি কলকাতা পুলিশও অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা ধরে তদন্ত চালাচ্ছে । ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া ওষুধ, সিরিঞ্জ এবং অন্যান্য সামগ্রী তদন্তকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ।
ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে 'অতিরিক্ত ওষুধ'-এর সম্ভাবনা সামনে আসায় তদন্তে নতুন প্রশ্নের জন্ম হয়েছে । তবে সেই ওষুধ স্বেচ্ছায়, ভুলবশত নাকি অন্য কারও মাধ্যমে রুপালির শরীরে প্রবেশ করেছিল, এই উত্তরই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । ফরেন্সিক রিপোর্ট এবং সিসিটিভি ফুটেজের তথ্য মিলিয়ে সেই রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।