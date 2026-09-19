সময়মতো শনাক্তকরণেই বদলাবে শিশুর ভবিষ্যৎ ! জয়নগরের সৌমিতাকে সামনে রেখে শ্রবণ স্ক্রিনিংয়ে জোর

সময়মতো শনাক্তকরণেই বদলাবে শিশুর ভবিষ্যৎ ! জয়নগরের সৌমিতাকে সামনে রেখে শ্রবণ স্ক্রিনিংয়ে জোর
প্রতি 1000 সদ্যোজাতর মধ্যে প্রায় ন'জনের শ্রবণশক্তিতে কোনও না কোনও সমস্যা থাকে ৷ শিশুর শ্রবণশক্তি পরীক্ষা নিয়ে চিকিৎসকরা কী বলছেন ? শুনলেন সৌমিতা ভট্টাচার্য ৷
Published : September 19, 2026 at 7:20 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: সময়মতো সমস্যা শনাক্ত করে চিকিৎসা শুরু করা গেলে শিশুর ভবিষ্যৎ বদলে দেওয়া সম্ভব । তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন জয়নগরের সৌমিতা প্রামাণিক ৷ তিনি ককলিয়ার ইমপ্লান্টের মাধ্যমে ফিরে পেয়েছেন শ্রবণশক্তি । আর আজ সৌমিতা সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষায় 2191 র্যাঙ্ক করে এসএসকেএম হাসপাতালে এমবিবিএস পড়ছেন । তাই সৌমিতাকে সামনে রেখেই শ্রবণ স্ক্রিনিংয়ে জোর দিচ্ছেন শহরের চিকিৎসকরা ৷
এই সচেতনতা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে স্ক্রিনিংকে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে নিউ আলিপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শুরু হয়েছে 'উজ্জ্বল শৈশব' কর্মসূচি । একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পে আগামী বছরের মধ্যে অন্তত পাঁচ হাজার শিশুর শ্রবণক্ষমতা পরীক্ষা করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সদ্যোজাতদের শ্রবণশক্তির স্ক্রিনিং করার পরিকল্পনাও রয়েছে ।
সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রাক্তন উপদেষ্টা তথা অধ্যাপক (নিওনেটোলজি বি সি রায় ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার) চিকিৎসক অরুণকুমার সিং, ওই হাসপাতালের চিকিৎসক এনভিকে মোহন-সহ আরও অনেকে ৷ পাশাপাশি হাজির ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ তিনি বলেন, "এই প্রকল্পে যদি রাজ্য সরকারের তরফে কোনওরকম সাহায্য দরকার পরে তা করা হবে ৷"
কী হয়েছিল সৌমিতার ?
ছ'মাস বয়সে মেয়ের আচরণে প্রথম সন্দেহ হয়েছিল পরিবারের । ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না, শব্দ শুনেও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই । চিকিৎসকের পরামর্শে একের পর এক পরীক্ষা করানোর পর জানা যায়, শ্রবণশক্তিতে সমস্যা রয়েছে সৌমিতার । শুরু হয় তাঁর চিকিৎসা । একাধিক জায়গায় ঘুরেছেন বাবা-মা, দিল্লিতেও নিয়ে গিয়েছেন মেয়েকে । শেষ পর্যন্ত 2012 সালে ককলিয়ার ইমপ্লান্টের মাধ্যমে সৌমিতা ফিরে পায় তাঁর শ্রবণশক্তি । ককলিয়ার ইমপ্লান্ট হল, ছোট ইলেকট্রনিক চিকিৎসা যন্ত্র, যেটি শোনার জন্য সাহায্য করে ৷
যদিও শ্রবণশক্তির সমস্যা থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনায় তিনি পিছিয়ে থাকেননি ৷ নিটে সাফল্যের পর ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার পথে সৌমিতা প্রামাণিক ৷ তাঁর মা টগরী প্রামাণিক বলেন, "ছ'মাস বয়সে বুঝতে পারি, ও শুনতে পাচ্ছে না । বারবার বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েছি । তাঁরা পরীক্ষা করতে বলেছিলেন । সেই পরীক্ষার পরেই জানতে পারি ওর সমস্যা রয়েছে । অনেক জায়গায় ঘুরেছি, দু-চার জায়গায় এমনকী দিল্লিতেও গিয়েছি । পরে চিকিৎসা শুরু হয় । এখন আমার মেয়ে সম্পূর্ণ শুনতে পারে, বলতেও পারে । পড়াশোনাও করতে পারে । সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে ।"
সদ্যোজাত শিশুর শ্রবণশক্তিতে সমস্যা
সৌমিতার এই গল্পের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আরও বড় একটি প্রশ্ন-সদ্যোজাত শিশুর শ্রবণশক্তির সমস্যা যদি এত দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হয়, তাহলে জন্মের পরপরই কেন প্রতিটি শিশুর শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করা হবে না? চিকিৎসকদের বক্তব্য, বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রতি এক হাজার সদ্যোজাতর মধ্যে প্রায় ন'জনের শ্রবণশক্তিতে কোনও না কোনও সমস্যা থাকে । তাঁদের মধ্যে প্রায় চার জনের ক্ষেত্রে সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর বা গভীর হতে পারে । শুধু সাধারণ সদ্যোজাত নয়, সময়ের আগে জন্মানো, জন্মের সময় ওজন খুব কম থাকা অথবা অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা নিয়ে জন্মানো শিশুদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরও বেশি ।
চিকিৎসকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ধরনের উচ্চঝুঁকির প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে প্রায় 50 জনের শ্রবণশক্তির সমস্যা থাকতে পারে । ফলে জন্মের পর থেকেই নির্দিষ্ট স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে এই শিশুদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন বলেই মত চিকিৎসকদের । চিকিৎসক কে মোহন বলেন, "একটি সদ্যোজাত শিশুর কানে একটি যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজেই বোঝা সম্ভব, তার শ্রবণশক্তিতে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না । যত তাড়াতাড়ি আমরা সমস্যাটি শনাক্ত করতে পারব, তত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে । আর যত দ্রুত চিকিৎসা শুরু হবে, ততই শিশুটি অন্য পাঁচটি শিশুর মতো স্বাভাবিকভাবে পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে ।"
'ওয়ান-থ্রি-সিক্স' মডেলে চিকিৎসা
চিকিৎসকদের মতে, শ্রবণশক্তির সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমানে 'ওয়ান-থ্রি-সিক্স' নীতির উপর জোর দেওয়া হয় ৷ যেটা হল-জন্মের এক মাসের মধ্যে শ্রবণশক্তির স্ক্রিনিং, তিন মাসের মধ্যে সমস্যার নির্দিষ্ট কারণ ও মাত্রা নির্ণয় এবং ছ'মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু । বিশ্বের কিছু জায়গায় আরও দ্রুত 'ওয়ান-টু-থ্রি' মডেলের দিকে এগোনোর চেষ্টা হচ্ছে ৷ এক মাসের মধ্যে স্ক্রিনিং, দু’মাসের মধ্যে রোগ নির্ণয় এবং তিন মাসের মধ্যে চিকিৎসা শুরু ।
তাড়াতাড়ি চিকিৎসা প্রয়োজন কেন ?
ব্যাখ্যা দিয়েছেন শিশুরোগ চিকিৎসক অরুণকুমার সিং । তাঁর কথায়, "ব্রেন লার্নস বাই এক্সপেরিয়েন্স । শিশুর মস্তিষ্ক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখে । গর্ভাবস্থাতেই শিশু শুনতে পায় । মা যখন শিশুকে ডাকেন, কথা বলেন, গান বা কবিতা শোনান, তখন সেই শব্দের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মস্তিষ্কের নিউরোনগুলির মধ্যে সংযোগ তৈরি হয় । শিশুর মস্তিষ্কে জন্মের সময় বিপুল সংখ্যক নিউরোন থাকলেও তাদের মধ্যে সমস্ত সংযোগ তৈরি হয়ে থাকে না । চারপাশের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে সেই সংযোগ তৈরি হয় । শ্রবণশক্তি সেই প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।"
তিনি আরও বলেন, "একটি শিশু যদি শুনতে না পায়, তাহলে মস্তিষ্কের কাছে শব্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ জানলা বন্ধ হয়ে যায় । সেই ব্রেনকে পরে কীভাবে শব্দ শেখাব? তাই ব্রেন যখন তৈরি হচ্ছে, সেই ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডের মধ্যেই বিষয়টি ধরতে হবে । তিন বছর বয়সের মধ্যে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের একটা বড় অংশ হয়ে যায় । পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে আরও অনেকটা বিকাশ হয়ে যায় । তাই তিন বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করে চিকিৎসা শুরু করা ঠিক নয় ।"
তাঁর বক্তব্য, শ্রবণযন্ত্র বা ককলিয়ার ইমপ্লান্ট প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু শুধু যন্ত্র বসিয়ে দিলেই কাজ শেষ নয় । শিশুর মস্তিষ্ককে শব্দের সঙ্গে পরিচিত করার জন্যও সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যত আগে শ্রবণশক্তির ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা যায়, তত বেশি উপকার পাওয়া সম্ভব ।
শ্রবণশক্তির সমস্যা মানেই বধিরতা নয়
অরুণকুমার সিং আরও জানান, শ্রবণশক্তির সমস্যা মানেই সবসময় সম্পূর্ণ বধিরতা নয় । কোনও কোনও শিশুর শ্রবণক্ষমতা আংশিকভাবে কমে যেতে পারে । তাই প্রথমেই স্ক্রিনিং করে সমস্যার মাত্রা বোঝা জরুরি । তাঁর বক্তব্য, "আমি যদি আগে বিষয়টায় নজর করি, তাহলে হয়তো ওর হিয়ারিং এইডও কালকে লাগবে । পথটা একবার পরিষ্কার হয়ে গেলে ব্রেনও চেষ্টা করে সেই ঘাটতি পূরণ করতে ।"
নবজাতকদের শ্রবণশক্তি পরীক্ষাকে আরও ব্যাপক করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন চিকিৎসক এন ভি কে মোহনও । তিনি বলেন, "আগে অনেক ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ই হত না । এখন বিভিন্ন জায়গায় হিয়ারিং স্ক্রিনিং হচ্ছে । সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন জায়গাতেও এই পরীক্ষা হচ্ছে । আমাদের যত বেশি এবং যত বিস্তারিতভাবে এই পরীক্ষাগুলি করতে পারব, তত দ্রুত আরও বেশি শিশুকে শনাক্ত করে চিকিৎসার আওতায় আনা সম্ভব হবে ।"
তাঁর মতে, টিকাকরণের মতোই নবজাতকের শ্রবণশক্তির পরীক্ষাকেও নিয়মিত ব্যবস্থার মধ্যে আনা প্রয়োজন । তিনি বলেন, "টিকাদানের সঙ্গে এই পরীক্ষাটিও একযোগে চালানো গেলে কত শিশু জন্মগতভাবে শ্রবণশক্তির সমস্যায় ভুগছে, তার একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করা সম্ভব । প্রথমেই রোগ চিহ্নিত হয়ে সময়ে চিকিৎসা হলে ওই শিশুও পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারে ৷"
চিকিৎসার মাধ্যমেই মিলবে সুরাহা
চিকিৎসকদের মতে, 'উজ্জ্বল শৈশব' কর্মসূচির মূল লক্ষ্য শুধু কয়েক হাজার শিশুর পরীক্ষা করা নয়, বরং বাবা-মায়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা তৈরি করা ৷ শিশু শুনতে পাচ্ছে কি না, তা বোঝার জন্য অপেক্ষা করা যাবে না । কারণ প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে প্রায় ন'জনের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে, তার অনেকটাই সময়মতো ধরা পড়লে চিকিৎসার মাধ্যমে মোকাবিলা করা সম্ভব । সৌমিতা প্রামাণিকের সাফল্যের গল্পই আসলে নবজাতকের শ্রবণ স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজনীয়তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ । জন্মের পর দ্রুত পরীক্ষা, সমস্যা ধরা পড়লে দ্রুত চিকিৎসা-এই দুই ধাপই একটি শিশুর ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে ।