ETV Bharat / state

ফলতার পুর্নর্নিবাচন হতে পারে গণনার পরও ! নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেবে কি কমিশন ?

আজ পুর্নর্নিবাচন চলছে ডায়মন্ড হারবার ও মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ আগামী 4 তারিখের আগে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রেও হতে পারে পুর্নর্নিবাচন ৷

ফলতার ভোটের দিনের ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 2, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ফলতা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 2 মে: ফলতা নিয়ে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে নির্বাচন কমিশন ৷ আজ (শনিবার) দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার দুই বিধানসভা কেন্দ্রের 15টি বুথে চলছে পুর্নর্নিবাচন ৷ এই কেন্দ্রগুলি তথা পুরো দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় ভোট হয়েছিল গত 29 এপ্রিল ৷ তবে এখনও অধরা ফলতার পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ৷ এই নিয়ে এখনও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। তবে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কমিশনের ৷ যা সব দিক থেকেই নজিরবিহীন হতে পারে ৷

ফলতার পুনর্নিবাচন হতে পারে গণনার পরেও। আইন অনুযায়ী গণনার পরেও পুনর্নির্বাচন করাতে পারে নির্বাচন কমিশন। সেই আইন প্র‍য়োগের ক্ষমতা রয়েছে কমিশনের। ফলতায় ফের ভোট হতে পারে গণনার আগের দিন অর্থাৎ আগামিকাল, রবিবারও ৷ ফলতা নিয়ে গতকাল রিপোর্ট পাঠানো হলেও এখন কোনও সিদ্ধান্ত না-হওয়ায় শেষে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে কমিশন, বলে সম্ভাবনা রয়েছে ৷

উল্লেখ্য, দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতায় একাধিক বুথে গোলমালের অভিযোগ উঠেছে ৷ স্ক্রুটিনির জন্য সেখানে গিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ৷ অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তবে ফলতায় পুনর্নির্বাচন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক আজ মগরাহাট পশ্চিম ও ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের 15টি বুথে পুর্নর্নিবাচন চলছে ৷ সকাল 7টা থেকে শুরু হচ্ছে ভোটগ্রহণ। এর মধ্যেই বেশ ক'য়েকবার উত্তপ্ত হয়েছে ফলতা কেন্দ্র ৷ যেমনটা জানা গিয়েছে, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটাররা পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ৷

কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই কেন্দ্রের কমবেশি 30টি বুথে সমস্যার অভিযোগ জমা পড়েছিল ৷ তাই এই সংখ্যাটি যেহেতু বেশি তাই ওই কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়ে বেশ কিছুটা সময় লাগছে ৷ তবে আজ সন্ধ্যের মধ্যেই সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ গত 29 এপ্রিল শেষ দফার নির্বাচনের দিন ফলতা, বজবজ, ডায়মন্ড হারবার এবং মগরাহাট পশ্চিম মিলিয়ে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ ওঠে ৷ অভিযোগ করা হয়, ইভিএম-এর নির্দিষ্ট বোতামে ব্ল্যাক বা সাদা টেপ এবং আতর লাগানো হয়েছে ৷ এর ফলে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ ওঠে ৷

আজ কোথায় কোথায় ভোট ?

মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের 11টি বুথ এবং ডায়মন্ড হারবারের 4টি বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ ভোট হচ্ছে মগরাহাট পশ্চিমের 46, 1260, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231, 232 এবং ডায়মন্ড হারবারের 117, 179, 194, 243 নম্বর বুথে।

TAGGED:

ফলতার পুনর্নিবাচন
WEST BENGAL POLLS 2026
FALTA CONSTITUENCY REPOLL
ELECTION RESULT 2026
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.