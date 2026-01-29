সুপ্রিম নির্দেশে জমি ফিরলেও চাষযোগ্য করা হয়নি, মমতার নীরবতায় আশাহত সিঙ্গুর আন্দোলনকারীরা

সুপ্রিম নির্দেশে জমি ফিরলেও চাষযোগ্য করা হয়নি, মমতার নীরবতায় আশাহত সিঙ্গুর আন্দোলনকারীরা
টাটাদের কারখানার জন্য নেওয়া জমি ফেরানো হলেও তা এখনও চাষযোগ্য করা হয়নি ৷ মমতার সভা থেকে সেই বিষয়ে বার্তা না পেয়ে আশাহত আন্দোলনকারী কৃষকরা ৷
Published : January 29, 2026 at 9:54 AM IST
সিঙ্গুর, 29 জানুয়ারি: জমি ফিরিয়ে দেওয়া হলেও তা এখনও চাষযোগ্য করা হয়নি সরকারের তরফে ৷ সুতরাং, জমি থাকলেও তাতে চাষ না হওয়ায় মাথায় হাত আন্দোলনকারী চাষীদের ৷ বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভামঞ্চ থেকে জমি চাষযোগ্য করার বিষয়ে কিছু কথা বলবেন এই আশা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন সিঙ্গুরের প্রথম সারির আন্দোলনকারী দুধ কুমার ধারা ও মহাদেব দাসের মতো নেতারা ।
তবে সেখানে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী একটাও কথা না বলায় কার্যত হতাশ তাঁরা ৷ তবে হাল ছাড়বেন না ৷ জমি ফেরতের মতো তা চাষযোগ্য করার লড়াইটাও আগামিদিনে চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারী কৃষকরা ৷ দরকার হলে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন বলে জানান ৷ তাঁদের সাফ বক্তব্য, যদি চাষ হয় তাহলে সেটাই হোক নাহলে বিকল্প ব্যবস্থা নিক সরকার ৷
2016 সালে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় টাটা কারখানার জমি কৃষকদের চাষ যোগ্য করে ফিরিয়ে দিতে হবে । রাজ্য সরকার ডিনামাইট দিয়ে টাটা কারখানা ভেঙে সেই জমি ফেরানো হয় । কিন্তু সিঙ্গুরের কৃষকদের অভিযোগ, ফিরিয়ে দেওয়া 70 শতাংশ জমি এখনও চাষ যোগ্য হয়নি ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা থেকেই সভায় গিয়েছিলেন দুধ কুমার ধারা ৷ তাঁর কথায়, "আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন একদিকে শিল্প হবে একদিকে কৃষি হবে । বাম জমানায় শাসকের বিরুদ্ধে সেই সময় আন্দোলন করেছিলাম ৷ আমরা এখনও জমি চাষ যোগ্য করতে পারছি না । এক বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীকে বিভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করছি । সিঙ্গুরের বন্ধ্যা জমিকে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য চেষ্টা করছি এখনও । আমরা মনে করি, চাষ যোগ্য করার জন্য যে সরকারি টাকা খরচ করা হয়েছে তার সঠিক ব্যবহার হয়নি । আগামীতেও জমি চাষ যোগ্য করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাব ।"
সিঙ্গুরের আরেক আন্দোলনকারী মহাদেব দাসের বক্তব্য, "দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি । আশ্বাস দিলেও কাজ হয়নি । জমি চাষ যোগ্য করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলেন কিনা সেই জন্য এসেছিলাম । কিন্তু তিনি কিছু বলেননি এই বিষয়ে । প্রোজেক্টের জমি দিয়ে নিকাশি করা হচ্ছে । বাকি কিছু হচ্ছে না । চাষ করার ব্যবস্থা করে দিক রাজ্য সরকার । নাহলে বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করুক ।"
অন্যদিকে, সিঙ্গুরে শিল্প নিয়ে মুখে কুলুপে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ । তিনি বলেন, "15 বছরে কত শিল্প এসেছে পশ্চিমবঙ্গে, কতজনের চাকরি হয়েছে ? দানের চাল খেয়ে মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে । 15 বছর সরকারের থাকার পরও শিল্পের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় । তাহলে কী করে চলবে ।"