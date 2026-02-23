পোর্টালের সমস্যায় শুরুতেই ধাক্কা, তবু ‘কাজ চলছে’, বললেন সিইও মনোজ, বিচারকদের কাঁধে SIR যাচাইয়ের ভার

পোর্টালের সমস্যায় শুরুতেই ধাক্কা, তবু ‘কাজ চলছে’, বললেন সিইও মনোজ, বিচারকদের কাঁধে SIR যাচাইয়ের ভার
Published : February 23, 2026 at 9:47 PM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: এসআইআর ঘিরে জটিলতার আবহে সামনে এল প্রযুক্তিগত সমস্যার প্রশ্ন । রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল সোমবার বললেন, "অনেক জায়গায় পোর্টাল চালু হয়ে গেছে । প্রথম দিন কিছু সমস্যা হয়েছিল, বিশেষ করে লগ-ইন আইডি নিয়ে। পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। বিচারকদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পোর্টালেই দেওয়া আছে ।" তবে ঠিক কোন কোন জেলায় যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ পুরোপুরি শুরু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখে জানাতে পারবেন বলেও জানান তিনি ।
সূত্রের খবর, আপাতত 190 জন কর্মরত এবং 50 জন সদ্য প্রাক্তন বিচারককে এসআইআর-সংক্রান্ত কাজে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে । যদিও 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে সমস্ত অভিযোগ যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ শেষ করা যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে সংশয় রয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক সুব্রত গুপ্ত সন্ধ্যায় জানান, লগ-ইন আইডি না থাকায় শুরুতে কাজে বিঘ্ন ঘটছিল । ইতিমধ্যেই প্রায় 200টি লগ-ইন আইডি ইস্যু করা হয়েছে এবং সোমবার থেকেই বিচারকেরা কাজ শুরু করেছেন ।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আইজি সিআরপিএফ সঞ্জয় যাদব জানান, এ দিন ছিল প্রাথমিক বৈঠক—কত বাহিনী থাকবে, কোথায় মোতায়েন হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি । একই সুর শোনা যায় রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি পীযূষ পাণ্ডের কথাতেও। তাঁর বক্তব্য, আলোচনা হয়েছে ঠিকই, তবে এখনই কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত জানানো সম্ভব নয় ।
বাংলার ভোটার তালিকার তথ্যগত অসঙ্গতির নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি নিয়ে মামলা গড়িয়েছিল শীর্ষ আদালতে ৷ 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের সময়সীমা নির্ধারিত করা হয়েছে ৷ ওই মামলাতেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, এই কাজ করবেন বিচারকেরা! কারা এই কাজ করবেন, তা নির্ধারণের ভার দেওয়া হয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের উপর ।
শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশ মতো সোমবার বেলা দেড়টা থেকে জেলা বিচারকদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি । উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেজিস্ট্রার জেনারেল, বিভিন্ন জেলার জেলা বিচারক, জেলাশাসক এবং রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা । নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরাও অংশ নেন বৈঠকে । রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত খবর, বৈঠক এখনও চলছে ৷
এসআইআর ঘিরে প্রযুক্তিগত ধাক্কা কাটিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়লেও নির্ধারিত সময়সীমার আগে পুরো প্রক্রিয়া শেষ হবে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ।
