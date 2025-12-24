বড়দিনে অপরিহার্য সুস্বাদু কেক, তবে অন্ধকারেই প্রস্তুতকারী বেকারি কারিগরদের জীবন
স্বল্প মজুরিতে কঠোর পরিশ্রম ৷ বেকারি শিল্পে আসতে অনীহা নতুন প্রজন্মের ৷ বন্ধ হয়েছে কলকাতার বহু বেকারি কারখানা ৷
Published : December 24, 2025 at 9:18 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: সামনেই বড়দিন ৷ যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে শহর কলকাতা ৷ আর বড়দিনের উদযাপন কেক ছাড়া হতে পারে না ৷ তাই কলকাতা শহর ও তার আশেপাশের বেকারিগুলিতে এখন চরম ব্যস্ততা ৷ কিন্তু, সেই বেকারিতে কর্মরত কারিগরদের জীবনে বড়দিনের আনন্দ সেই অর্থে নেই ৷ রাতভর জেগে কেক তৈরি করলেও, সেই তুলনায় মজুরি নেই তাঁদের ৷ ফলে বেকারি শিল্পে ধীরে-ধীরে কমছে লোকবল ৷ আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে বেকারির সংখ্যাও ৷
কয়েক দশকের পুরনো কলকাতার ছোট-বড় মাঝারি বেকারি কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে ৷ কর্মীর সংকটের পাশাপাশি, মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ঠিকঠাক মজুরি না-পাওয়ার মতো নানা কারণ রয়েছে নেপথ্যে ৷ বেকারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের কাজ করতে হয় রাত জেগে ৷ বিকেল চারটে থেকে কেক, পাউরুটি-সহ বেকারির নানা খাবার তৈরি করেন তাঁরা ৷ কাজ চলে ভোর চারটে, কখনও-কখনও পাঁচটা পর্যন্ত ৷
আর বড়দিনের বাজারে কাজের চাপ অনেক বেশি ৷ তাই নাওয়া-খাওয়া ভুলে বিকেল থেকে রাত ও ভোর গড়িয়ে সকাল পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে তাঁদের ৷ আর দিনের বাকি যে সময়টুকু পান, তা পরিবারের জন্য তোলা থাকে ৷ ফলে প্রায়দিনই ঘুম হয় না পর্যাপ্ত ৷ কিন্তু, তা বলে কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না ৷ কিন্তু, সেই তুলনায় মজুরি একেবারে নেই বলেই অভিযোগ কারিগরদের ৷ অভিযোগ, তাঁরা ওভার টাইম করলেও সেই অর্থে উপার্জন হয় না ৷
বর্তমানে মাসে সাড়ে ছয় হাজার থেকে সাত হাজার টাকা বেতনে কাজ করছেন ভিনরাজ্য ও জেলা থেকে আসা বেকারির কারিগররা ৷ ওভার টাইম করলে 100 থেকে 200 টাকা অতিরিক্ত মজুরি পান ৷ কিন্তু, তাতেও সংসার খরচ, পরিবারের চাহিদা ও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ জোগানো দুঃসহ হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ করছেন তাঁরা ৷
উল্লেখ্য, পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের জন্য কলকাতায় তাদের রাজধানী স্থাপন করে ৷ সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ব্রিটিশ-সহ খ্রিস্টান ধর্মালম্বী মানুষজনের বসবাস শুরু হয় কলকাতা শহরে ৷ স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি নতুন বছর শুরুর আগে থেকে অর্থাৎ, বড়দিন থেকেই উৎসব শুরু হয় কলকাতায় ৷ সেই সময় থেকেই কেক তৈরির পাশাপাশি, রোজ সকালে ব্রিটিশ কলোনিগুলিতে প্রাতঃরাশের জন্য পাউরুটি পৌঁছে দিত পুরনো কলকাতার বেকারিগুলি ৷ ধীরে-ধীরে তা বাঙালির ঘরেও পৌঁছে যায় ৷ চটজলদি ও অল্প খরচে প্রাতঃরাশের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে পাউরুটি ৷
বেকারির এই কেক ও পাউরুটি শুরুর দিনে 15 পয়সা বা কুড়ি পয়সায় মিলত ৷ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর দাম বেড়েছে ৷ বর্তমানে 18 টাকা থেকে শুরু করে 60 টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হয় পাউরুটি ৷ যার নানা রকম ফেরও রয়েছে ৷ তেমনই বেকারির ফ্রুট কেকের দামও এখন আগের থেকে অনেক বেশি ৷ 50, 60 টাকা থেকে শুরু করে প্রায় দু’শো বা তারও বেশি দামের কেক পাওয়া যায় ৷
বিশেষত, বড়দিন উপলক্ষে ফ্রুট কেক ও পাম কেকের দাম তার গুণগত মানের উপর নির্ভর করে ৷ যার দামও অনেক বেশি হয় ৷ এখন আবার অনেক বেসরকারি সংস্থা তাদের ব্র্যান্ডের লেবেল লাগিয়ে বড়দিনে কেক বিক্রি করে ৷ সেই কেক যেমন সুস্বাদু, তেমনই দামীও ৷ বহু মানুষ সেই সব কেক কেনেন ৷ সেই বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে বাজারে পাল্লা দিতে গিয়ে কম খরচের মধ্যে ভালো কেক তৈরি করতে হচ্ছে শহরের বেকারিগুলিকে ৷ ফলে পরিশ্রম বেশি হলেও, মজুরি সেভাবে পাচ্ছেন না বেকারির কারিগররা ৷
আর ঠিক এই কারণেই বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ 24 পরগনা, মুর্শিদাবাদ কিংবা, পড়শি রাজ্য বিহার থেকে আগত বেকারির কারিগরদের ভাগ্য খোলেনি বলে অভিযোগ ৷ কিন্তু, বিকল্প রোজগারের সন্ধান না-থাকায় দশকের পর দশক পরিবারের কথা ভেবে দাঁতে-দাঁত চেপে কাজ করে চলেছেন মহম্মদ শামসুর আলম, মহম্মদ হাসিব, মোল্লা হাসিবুল, বিকাশ দাসরা ৷ কারণ, তাঁরা যেমন বিকল্প কাজের সন্ধান পাননি, তেমন প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের রপ্ত করতে পারেননি ৷ তাই কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে একই কাজ করে চলেছেন তাঁরা ৷
হুগলি জেলার আরামবাগের পুরশুড়া এলাকার বাসিন্দা বিকাশ দাস গত কয়েক বছর ধরে কলকাতার তালতলায় এক বেকারিতে কাজ করছেন ৷ তিনি বলেন, "রুটি, কেক তৈরি করতে যে সমস্ত কাঁচামালগুলি লাগে, তার প্রত্যেকটির দাম বেড়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই রুটি ও কেকের দাম বেড়েছে ৷ কিন্তু, সেই দামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের মজুরি বাড়েনি ৷ গ্রামেগঞ্জে কাজ নেই, 100 দিনের কাজ বন্ধ, চাষবাসের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয় ৷ মানুষ করবেটা কী ৷ পেট তো মানবে না ! পেটের জ্বালা সকলের আছে ৷ কিছু না-পেয়েই এই কাজ করছে ৷ কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারের দরকার আমাদের দিকটা দেখার ৷"
একটা সময় তালতলা এলাকায় শতাধিক ছোট-বড় মাঝারি বেকারি কারখানা ছিল ৷ সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না-পেরে ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে অধিকাংশ বেকারির ৷ একের পর এক বেকারি কারখানা বন্ধের সাক্ষী থেকেছেন বাঁকুড়ার বাসিন্দা আসাদ ভাঙি ৷ তিনি গত 25-30 বছর ধরে বেকারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৷ একটার পর একটা কারখানা বদলে বর্তমানে তালতলা এলাকার একটি ছোট বেকারিতে সঙ্গে তিনি যুক্ত রয়েছেন ৷
তিনি বলেন, "বিকাল চারটে থেকে কাজ শুরু হয় ৷ ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটা পর্যন্ত কাজ চলে ৷ রোদ-ঝড়-বৃষ্টি-শীত বছরে 365 দিনই এই রুটিন ৷ টাটকা রুটি কেক প্রত্যেকে খেতে চায় ৷ কারণ, এই ধরনের খাবার বেশিক্ষণ রাখা যায় না, নষ্ট হয়ে যায় ৷ স্বাভাবিকভাবেই রোজকার চাহিদা অনুযায়ী আমাদের রুটি, কেক তৈরি করতে হয় ৷"
বেকারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, নতুন প্রজন্মের কেউ বেকারি শিল্পে আসছে না ৷ ফলে দক্ষ কারিগর পাওয়া যাচ্ছে না এই শিল্পে ৷ বিশেষত, যাঁরা এই পেশার সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত আছেন, তাঁরা কেউ চান-না এত কষ্ট করে ন্যূনতম পারিশ্রমিকে জীবন যাপন করুক তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ৷
আসাদ ভাঙ্গি বলেন, "বছরে 365 দিন রাত জেগে কাজ করি ৷ কোন দিন 400 টাকা, কোনদিন 300 টাকা ইনকাম করি ৷ অথচ সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হুহু করে বেড়েছে ৷ আমি চাইব না আমার ছেলে এভাবেই সারাটা জীবন কষ্টে কাটাক ৷ শুধু আমি নই, আমার মতো এই শিল্পের সঙ্গে বা কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন, তাঁরা কেউই চাইবেন না, কোম্পানির শ্রমিক হয়ে এত কষ্ট করে জীবন যাপন করুক তাঁদের সন্তানরা ৷ তাই নতুন প্রজন্মে কোনও কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না ৷"
তালতলা থানা এলাকার আরও একটি বেকারির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বিহার থেকে আগত 4-5 জন ৷ গত কয়েক দশক ধরেই তাঁরা এই এলাকার একাধিক কারখানায় কাজ করেছেন ৷ এই মুহূর্তে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সংলগ্ন একটি কারখানায় তাঁরা কাজ করছেন ৷ বিহারের হাজিপুরের বাসিন্দা মহম্মদ হাসিব 1983 সাল থেকে তালতলা এলাকার বেকারিতে কাজ করছেন ৷
তিনি বলেন, "কলকাতা শহর খুব ভালো শহর ৷ এখানে অল্প টাকায় জীবনযাপন করা যায় ৷ আমি যখন কাজ করতে এসেছিলাম এখানে, তখন 15 পয়সায় রুটি পাওয়া যেত ৷ কুড়ি পয়সাতে কেক পাওয়া যেত ৷ এখন প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেড়েছে ৷ সেই তুলনায় বাড়েনি আমাদের মজুরি ৷ রুটি, কেক তৈরির পাশাপাশি দোকানে-দোকানে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করি ৷ যাতে আরও কিছু উপার্জন হয় ৷ এভাবেই চলে যাচ্ছে ৷ কিন্তু, পরিবারের কেউ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হোক, আমি সেটা চাই না ৷"