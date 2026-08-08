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বেহাল দশা দেশের একমাত্র পাহাড়ি অ্যাকোয়ারিয়ামের, পর্যটকদের তীব্র অসন্তোষ দার্জিলিংয়ে

দেশের একমাত্র পাহাড়ি অ্যাকোয়ারিয়ামের দশা বেশ উদ্বেগজনক ৷ পর্যটকদের অসন্তোষ সামাল দিতে সামুদ্রিক মাছের জায়গায় আনা হচ্ছে স্থানীয় মিষ্টি জলের মাছ ৷

INDIA ONLY HILLI AQUARIUM
পর্যটকদের তীব্র অসন্তোষ দার্জিলিংয়ে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 4:03 PM IST

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দার্জিলিং, 8 অগস্ট: দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্কের 68তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ঘটা করে উদ্বোধন করা হয়েছিল দেশের প্রথম হাই-অল্টিটিউড অ্যাকোয়ারিয়ামের। কিন্তু নতুন এই পর্যটন-আকর্ষণকে ঘিরে পর্যটকদের মধ্যে এখন মোহভঙ্গের সুর স্পষ্ট।

এক বুক আশা নিয়ে গিয়ে খালি বা প্রায় ফাঁকা ট্যাঙ্ক দেখে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করছেন বহু পর্যটকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে, পর্যটকদের মধ্যে ক্ষোভ কমাতে ও জটিলতা কাটাতে এখন পুরো প্রকল্পের রূপরেখাই বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

পুরনো সরীসৃপ এনক্লোজারের জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল এই অত্যাধুনিক অ্যাকোয়ারিয়ামটি। 11টি ট্যাঙ্কে মোট পনেরোটি প্রজাতির আকর্ষণীয় বিদেশি সামুদ্রিক মাছ রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মাত্র 6টি ট্যাঙ্কে হাতে গোনা ক'য়েকটি মাছ সাঁতার কাটছে এবং বাকি সব ট্যাঙ্কই পুরোপুরি ফাঁকা পড়ে রয়েছে।

সব দেখে হতাশ বেলজিয়াম থেকে আসা পর্যটক রুবেন ক্লেস । তিনি বলেন, "অ্যাকোয়ারিয়ামগুলি প্রচণ্ড নোংরা এবং সেখানে মাছের দেখাও মিলছে না।" এমন একটি অ্যাকোয়ারিয়াম কথা শুনে প্রথমে অনেকের মতো তাঁর মধ্যেও প্রবল প্রত্যাশার জন্ম হয়েছিল । কিন্তু শেষমেশ যা দেখলেন তা তাঁর কাছে হতাশাজনক। তাঁর মতে আন্তর্জাতিকমানের ধারেকাছেও যেতে পারেনি এই অ্যাকোয়ারিয়ামটি । একইভাবে মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা সুতপা রায় ও সুশীল মোদকের মতো অনেকেও শিশুদের নিয়ে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরেছেন। তাঁরা জানান, দার্জিলিংয়ের এই নতুন আকর্ষণের কথা শুনে আগ্রহ নিয়ে দেখতে এলেও মাছের দেখা পাননি । শিশুদের মন খারাপ হয়ে গিয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলের তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়া এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে সামুদ্রিক প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রতিকূলতাই মূলত এই বিপর্যয়ের মূল কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এখানে সামুদ্রিক মাছের উপযোগী কৃত্রিম পরিবেশ ধরে রাখা যেমন অত্যন্ত ব্যয়বহুল, তেমনই প্রযুক্তিগত দিক থেকেও বেশ কঠিন।

জটিলতা কাটাতে পুরো অ্যাকোয়ারিয়ামটিকে সামুদ্রিক বা মেরিন ব্যবস্থা থেকে বদলে ফ্রেশওয়াটার অ্যাকোয়ারিয়ামে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। এক আধিকারিক জানান, স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র ও ভৌগোলিক আবহাওয়া বিবেচনা করে তাঁরা এবার থেকে শুধুমাত্র এই পাহাড়ি অঞ্চল এবং প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমের স্থানীয় মিষ্টি জলের মাছ নিয়ে আসবেন। তাতে মাছগুলোর প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাহত হবে না। মৃত্যুর সংখ্যা কমবে । সবমিলিয়ে শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে দার্জিলিংয়ের এই নতুন আকর্ষণ আবারও কত দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন পর্যটকরা ৷

TAGGED:

HIMALAYAN ZOOLOGICAL PARK
হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্ক
DETERIORATED CONDITION AQUARIUM
পাহাড়ি অ্যাকোয়ারিয়াম
INDIA ONLY HILLI AQUARIUM

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