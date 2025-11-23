ETV Bharat / state

ভরছে পুকুর-নিচু জমি ! অথচ নির্মাণ বর্জ্যের অভাবে ধুঁকছে KMC-র প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট

শহরের বাতাসে নির্মাণ বর্জ্যের ধূলিকণা ৷ প্রশাসনের থেকেও আগে নাগরিকদের সচেতন হতে অনুরোধ কলকাতা পুরনিগমের মেয়রের ৷

C AND D WASTE PROCESSING
রাজারহাটের পাথরঘাটায় কলকাতা কর্পোরেশনের সি অ্যান্ড ডি প্ল্যান্ট ৷ (ছবি- কলকাতা পুরনিগম)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 6:16 PM IST

কলকাতা, 23 নভেম্বর: বিগত কয়েকবছরে দূষণের নিরিখে কলকাতার স্থান দেশের অন্যান্য শহরের থেকে বেশ উপরের দিকে রয়েছে ৷ বিশেষত, শীতকালে ৷ সেই দূষণে লাগাম পড়াতে শহরের নির্মাণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিপুল বিনিয়োগ করেছে কলকাতা পুরনিগম ৷ রাজারহাটে কোটি-কোটি টাকা খরচে তৈরি করা হয়েছে আধুনিক কংক্রিট অ্যান্ড ডেমোলিশন ওয়েস্ট প্ল্যান্ট ৷ কিন্তু, কাঁচামাল অর্থাৎ, নির্মাণ বর্জ্যের অভাবে ধুঁকছে নতুন তৈরি এই প্ল্যান্ট ৷

কিন্তু, কেন ? যা নিয়ে এক গুরুতর অভিযোগ করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ তিনি জানালেন, নির্মাণ বর্জ্য সি অ্যান্ড ডি প্ল্যান্টে না-ফেলে, তা দিয়ে কলকাতা ও তার আশপাশে দেদার ভরাট হচ্ছে পুকুর, জলাভূমি ও নিচু জমি ৷ ফলে শহরের বাতাসে দূষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ফিরহাদ ৷

ধুঁকছে রাজারহাটে কেএমসি’র সি অ্যান্ড ডি ওয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণের প্লান্ট ৷ (ইটিভি ভারত)

কলকাতার হাওয়ায় পিএম 10 এবং পিএম 2.5 মাত্রার ধূলিকণা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ এর অন্যতম উৎস হল নির্মাণ শিল্পের কংক্রিট বর্জ্য ৷ সেগুলি প্রক্রিয়াকরণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য রাজারহাটের পাথরঘাটায় কলকাতা কর্পোরেশন একটি প্ল্যান্ট তৈরি করেছে ৷ এখানে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে গোটা কাজ হয়ে থাকে ৷ দেশের 10টি বড় শহরে এই ধরনের প্ল্যান্টের মাধ্যমে নির্মাণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে ৷ তবে, এক্ষেত্রে মুখ থুবড়ে পড়ছে কলকাতা ৷

C and D Waste Processing
রাজারহাটে কলকাতা পুরনিগমের C&D প্রক্রিয়াকরণের প্লান্ট ৷ (ছবি- কলকাতা পুরনিগম)

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, হায়দরাবাদের একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে এই প্ল্যান্ট তৈরি করা হয়েছে ৷ প্রতি টন কংক্রিট বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করার বিনিময়ে 396 টাকা পাবে ওই সংস্থা ৷ এই প্ল্যান্টের কার্যক্ষমতা দিনে 500 টন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা ৷ 10 বছরের জন্য সংস্থাটি কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ৷

কেএমসি-র একাংশের মতে, এই পরিমাণ কংক্রিট ওয়েস্ট না-পাওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ কিন্তু, তার ধারেকাছেও কংক্রিট বর্জ্য পাওয়া যাচ্ছে না ৷ কিন্তু, কেন ? মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "নির্মাণ সাইটের কংক্রিটের বর্জ্য সি অ্যান্ড ডি-তে দেওয়ার বদলে লরিতে করে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে কিংবা লাগোয়া জেলাগুলিতে পুকুর, জলাশয় ও নিচু জমি ভরাট করা হচ্ছে ৷"

C and D Waste Processing
রাজারহাটের প্লান্টে নির্মাণ বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ ৷ (ছবি- কলকাতা পুরনিগম)

এ নিয়ে কলকাতা সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের সচেতন হতে বলেছেন মেয়র ৷ পাশাপাশি, শহরের বাড়ি ভাঙা ও তৈরির ক্ষেত্রে কংক্রিটের যে বর্জ্য বের হয়, তাতে নজরদারি চালাতে প্রতি বরো ও ওয়ার্ডে নির্দিষ্ট কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ তারপরেও এমন বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷

কর্পোরেশন নির্মাণ শিল্পের বর্জ্য তোলার জন্য একাধিক ডাম্পার রেখেছে ৷ সেগুলি নির্মাণ স্থল থেকে সরাসরি বর্জ্য তুলে পাথরঘাটায় ফেলে ৷ তারপরেও কাঁচামালের অভাবে ধুঁকছে সেই প্ল্যান্ট ৷ কর্মীদের গাফিলতি না ইচ্ছাকৃতভাবেই নজর এড়িয়ে যাওয়া ? উঠছে প্রশ্ন ৷ তবে, মেয়র এই পরিস্থিতির দায় ভারপ্রাপ্ত কর্মী বা আধিকারিক নয়, বরং নাগরিকদের উপর চাপাচ্ছেন ৷

মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "কলকাতা ও আশপাশে জলা বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের ৷ নির্মাণের বর্জ্য পুকুর, জলাশয় ও নিচু জমিতে না-ফেলে, আমাদের দিয়ে দিন ৷ প্রতি বরোতে গাড়ি আছে, সেগুলো তোলার জন্য ৷ এই প্রক্রিয়াকরণ শুধু কলকাতা কর্পোরেশন করে ৷ কাউন্সিলরদের দেখতে হবে যাতে জঞ্জাল সাফাই বিভাগের এডি-কে দিয়ে এইগুলোর নজরদারি করা যায় ৷ ভোর বেলা পুরনো গাড়িগুলি এসে চুপচাপ নিয়ে গিয়ে কোথাও না-কোথাও ফেলে দেয় ৷ সি অ্যান্ড ডি প্ল্যান্ট ফাঁকা থাকছে ৷ অথচ সেই সব বর্জ্য দিয়ে জলা ভরাট হচ্ছে ৷ পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে ৷ ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে পুলিশ বা কর্পোরেশনের কর্মী দেওয়া সম্ভব নয় ৷"

