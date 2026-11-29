আলপনায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে ছাতনার পম্পা ! সৃজনশীলতায় গোল্ড মেডেল, গর্বিত বাঁকুড়া
Gold medal: বাংলার ঐতিহ্যবাহী আলপনা শিল্পের জন্য এই স্বীকৃতি যেমন বড় প্রাপ্তি, বাঁকুড়া জেলার কাছেও গর্বের মুহূর্ত । প্রতিবেদন শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : November 29, 2026 at 7:11 PM IST
বাঁকুড়া, 29 নভেম্বর: বাংলার মাটির সঙ্গে মিশে রয়েছে আলপনার ঐতিহ্য । পুজো-পার্বণ থেকে বিয়েবাড়ি, লক্ষ্মীপুজো থেকে যে কোনও শুভ অনুষ্ঠান- বাঙালির ঘরের উঠোন সাজাতে আলপনার জুড়ি মেলা ভার । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা সেই লোকশিল্পকেই নিজের সৃজনশীলতা ও নিষ্ঠার জোরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দিলেন বাঁকুড়ার ছাতনার মেয়ে পম্পা কুন্ডু ।
অল বেঙ্গল আর্ট সোসাইটি আয়োজিত 'অঙ্কন রত্ন অন্বেষণ' প্রতিযোগিতায় একের পর এক ধাপ পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি । পেয়েছেন বিশেষ স্বীকৃতির পাশাপাশি গোল্ড মেডেল । তাঁর এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার থেকে শুরু করে গোটা বাঁকুড়া জেলা ।
ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকা, নকশা তৈরি এবং হাতের কাজের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল পম্পার । বিশেষ করে আলপনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল চোখে পড়ার মতো । তবে এই শিল্পকলায় দক্ষতা অর্জনের জন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে গিয়ে প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেননি তিনি । নিজের আগ্রহ, একাগ্রতা এবং নিয়মিত অনুশীলনের মধ্য দিয়েই শিখেছেন আলপনার নানা ধরন । সেই শখই একসময় হয়ে ওঠে তাঁর পরিচয়। আর সেই পরিচয়ই তাঁকে পৌঁছে দেয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মঞ্চে ।
ব্লক থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে
পম্পার সাফল্যের যাত্রা শুরু হয় অল বেঙ্গল আর্ট সোসাইটি আয়োজিত 'অঙ্কন রত্ন অন্বেষণ' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে । প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের শিল্পকর্মের মাধ্যমে বিচারকদের নজর কাড়েন তিনি । ব্লক স্তর থেকে জেলা এবং জাতীয় স্তর, প্রতিটি ধাপেই সাফল্যের পরিচয় দেন ছাতনার এই শিল্পী ।
রাজ্য স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করার পর আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান পম্পা । সেখানেও নিজের সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখেন তিনি । শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ স্বীকৃতি এবং গোল্ড মেডেল অর্জন করেন । বাংলার ঐতিহ্যবাহী আলপনা শিল্পের জন্য এই স্বীকৃতি তাঁর কাছে যেমন বড় প্রাপ্তি, তেমনই বাঁকুড়া জেলার কাছেও গর্বের মুহূর্ত ।
প্রথাগত প্রশিক্ষণ ছাড়াই পেশাদার শিল্পী
পম্পার এই সাফল্যের অন্যতম বিশেষত্ব হল, কোনও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়াই নিজের চেষ্টায় এই জায়গায় পৌঁছেছেন তিনি । দীর্ঘদিন ধরে নিজের মতো করে অনুশীলন করেছেন । বিভিন্ন নকশা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন । ঐতিহ্যবাহী আলপনার সঙ্গে নিজের সৃজনশীলতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন ।
বর্তমানে পম্পা পেশাদারভাবে এই শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত । বিভিন্ন জায়গা থেকে আলপনা আঁকার কাজের জন্য ডাক পাচ্ছেন তিনি । ভবিষ্যতেও এই শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর । নতুন নতুন নকশা তৈরি এবং বাংলার লোকশিল্পকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ।
পম্পা বলেন, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি । তাঁর কথায়, এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত প্রাপ্তি নয়, গোটা বাঁকুড়া জেলার গর্বের বিষয় । আলপনা বিভাগে বাঁকুড়া জেলার কোনও শিল্পীর এই প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টিও তাঁর কাছে বিশেষ আনন্দের । কোথাও প্রথাগত প্রশিক্ষণ না নিয়েও নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টায় এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছেন, সেটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি । আগামী দিনেও এই শিল্পকলার কাজ চালিয়ে যেতে চান তিনি ।
মেয়ের সাফল্যে গর্বিত বাবা
মেয়ের এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত বাবা অসিত কুন্ডু । তিনি জানান, ছোটবেলা থেকেই মেয়ের আঁকা এবং বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের প্রতি আগ্রহ ছিল । কিন্তু আলপনার জন্য কোথাও আলাদা করে প্রশিক্ষণ নেয়নি পম্পা । নিজের ইচ্ছা এবং চেষ্টাতেই এই শিল্পকলা শিখেছে । আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে মেয়ের এই স্বীকৃতি তাঁকে গর্বিত করেছে । আগামী দিনেও মেয়ের স্বপ্নপূরণে সব সময় পাশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন তিনি ।
এলাকাতেও খুশির আবহ
পম্পার এই সাফল্যে খুশি ছাতনার বাসিন্দারাও । এলাকার বাসিন্দা অজয় মুখোপাধ্যায় জানান, ছোটবেলা থেকেই পম্পাকে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ করতে দেখেছেন তিনি । আলপনার প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল । সেই আগ্রহ ও নিষ্ঠার জোরেই আজ এত বড় জায়গায় পৌঁছেছে সে । এলাকার মেয়ের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ।
অন্য বাসিন্দা মায়া মুখোপাধ্যায়ও পম্পার সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন । তাঁর কথায়, ছোটবেলা থেকেই আঁকা এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা তৈরির প্রতি পম্পার আগ্রহ ছিল । নিজের সেই শখকে যে ভাবে পেশাদার শিল্পের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে সে, তা সত্যিই প্রশংসনীয় । আগামী দিনে পম্পা আরও বড় সাফল্য অর্জন করুক, সেটাই তাঁদের প্রত্যাশা ।
বাংলার আলপনা কেবল ঘর সাজানোর শিল্প নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বাঙালির জীবনযাত্রা । সময়ের সঙ্গে সেই শিল্পের ধরন বদলালেও তার আবেদন আজও অমলিন । ছাতনার পম্পা কুন্ডু সেই পরিচিত লোকশিল্পকেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জায়গায় পৌঁছে দিয়ে প্রমাণ করেছেন, প্রতিভার বিকাশের জন্য বড় শহর কিংবা নামী প্রতিষ্ঠানের পরিচয় সব সময় জরুরি নয় । প্রয়োজন নিজের কাজের প্রতি ভালোবাসা, নিষ্ঠা এবং নিরন্তর পরিশ্রম । তাঁর এই সাফল্য গ্রামবাংলার নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের কাছেও নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ।