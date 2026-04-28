কোটিপতি 321, নিরক্ষর 16; দ্বিতীয় দফা ভোটের 94 প্রার্থী নারী নির্যাতনে অভিযুক্ত

কোটিপতি 321, নিরক্ষর 16; দ্বিতীয় দফা ভোটের 94 প্রার্থী নারী নির্যাতনে অভিযুক্ত
142টি বিধানসভা কেন্দ্রের 3 কোটি 21 লক্ষ 73 হাজার 837 ভোটার ৷ ভাগ্য নির্ধারণ 1448 জন প্রার্থীর ৷
Published : April 28, 2026 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: প্রথমে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) নিয়ে তরজা, একাধিক আদালতে মামলা, ভোটের দিন ঘোষণা, নির্বাচনী প্রচারে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ পেরিয়ে প্রথম দফার ভোট মিটিয়ে বুধবার দ্বিতীয় দফায় শেষ হচ্ছে বঙ্গের ভোট-পর্ব ৷ 142টি বিধানসভা কেন্দ্রের 3 কোটি 21 লক্ষ 73 হাজার 837 ভোটার ঠিক করে দেবেন, আগামী পাঁচ বছর বাংলার মসনদে কারা ৷ সকাল 7টা থেকে শুরু হয়ে ভোটগ্রহণ চলবে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ৷ দ্বিতীয় দফায় প্রার্থীর সংখ্যা 1,448 ৷ তাঁদের মধ্যে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা 321 ৷ নিরক্ষরের সংখ্য়া 16 ৷ সবচেয়ে বেশি 91টি অপরাধমূলক মামলা আছে বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে ৷
এই 142টি কেন্দ্রের মধ্য়ে গতবার 123টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল ৷ মাত্র 18টি জিতেছিল বিজেপি ৷ 2021-র সেই ফল ধরে রাখতে পারলে আরও একবার নবান্নের দরজা খুলে যাবে তৃণমূলের কাছে ৷ আবার উত্তরবঙ্গ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপিকে প্রথমবারের মতো বাংলায় সরকার গড়তে হলে এই পর্বে ভালো ফল করতেই হবে ৷ এর আগের দফায় ভোট হয়েছে 152টি আসনে ৷ তার মধ্যে বিজেপি জিতেছিল 59টি আসনে ৷ তৃণমূলের দখলে গিয়েছিল 92টি আসন ৷ এবারের ভোটে নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যা 2,321 কোম্পানি ৷
অচেনা প্রথম দফা, দ্বিতীয় দফার আগেই ঘনঘটা
প্রথম দফায় বেশ খানিকটা অচেনা ভোট দেখেছে বাংলা ৷ হিংসার কয়েকটি ঘটনা ঘটলেও অতীতে সন্ত্রাসের থেকে তা অনেকটাই কম ৷ তবে গত বৃহস্পতিবারের পর আর এই দফা শুরুর আগে এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, যার প্রভাব নির্বাচনে পড়তে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷ সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি কুরুচিকর ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে বিভিন্ন মহলে ৷ তৃণমূলের দাবি, এভাবে শুধু মমতাকে নয় বাংলার সমস্ত মহিলাদের অপমান করেছে বিজেপি ৷ একইসঙ্গে সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ি গিয়ে হুমকির সুরে কথা বলে শিরোনামে এসেছেন পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা ৷ উত্তরপ্রদেশের এই আইপিএস অফিসার বিজেপির কথায় কাজ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
রবিবার রাতে এবং সোমবার সকালে হওয়া দু'টি সংঘর্ষের কথাও উল্লেখ করতেই হবে ৷ রবিবার রাতে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে উত্তর 24 পরগনার জগদ্দল । থানার সামনেই পরস্পরকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু করে । চলে গুলিও ৷ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন অর্জুন সিংয়ের পুত্র তথা বিজেপি প্রার্থী পবন সিংয়ের এক দেহরক্ষী । পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতেই নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী । এরপর সোমবার সকালে ফের তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে হুগলির গোঘাটে ৷ ঘটনায় আহত হন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালী বাগ ৷ এদিনই আরামবাগে সভা করতে গিয়ে অভিষেক হুশিয়ারি দেন, মিতালীকে যারা আক্রমণ করেছেন মে মাসের চার তারিখ ফল প্রকাশের পর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে ৷
কোন জেলার কত আসনে ভোট ?
বুধবার ভোট হবে হুগলির 18টি, হাওড়ার 16টি, কলকাতার 11টি, নদিয়ার 17টি, উত্তর 24 পরগনার 33টি, পূর্ব বর্ধমানের 16টি এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 31টি আসনে ৷ মোট প্রার্থীর সংখ্যা 1,448 ৷ তার মধ্যে মহিলা আছেন 218 জন ৷ শতাংশের বিচারে 15.06 শতাংশ ৷ মুসলমান প্রার্থীর সংখ্যা 266 জন ৷ এর মধ্য়ে মহিলা আছেন 25 জন ৷ 21টি কেন্দ্রে মুসলিম সম্প্রদাযের সদস্যদের প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷ বিজেপি দিয়েছে 1টি আসনে ৷
নজরকাড়া কেন্দ্র- হেভিওয়েট প্রার্থী
ভবানীপুরে তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী, যাদবপুরে সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, দমদমে তৃণমূলের ব্রাত্য় বসু, রাজারহাটে তৃণমূলের অদিতি মুন্সি, হাবড়ায় তৃণমূলের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কলকাতা বন্দরের ফিরহাদ হাকিম, বারসতে তৃণমূলের সব্যসাচী দত্ত, সোনারপুর দক্ষিণে বিজেপির রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, শিবপুরে বিজেপির রুদ্রনীল ঘোষ, কামারহাটিতে তৃণমূলের মদন মিত্র, বালিগঞ্জে তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দমদম উত্তরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বেলেঘাটায় তৃণমূলের কুণাল ঘোষ ৷ বরানগরে তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপির সজল ঘোষ ৷ মানিকতলায় বিজেপির প্রার্থী তাপস রায়, তৃণমূলের শ্রেয়া পাণ্ডে ৷ ভাঙড়ে আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকি, ক্যানিং পূর্বে আরাবুল ইসলাম ৷ উত্তরপাড়ায় লড়াই হচ্ছে তিন হেভিওয়েটের মধ্যে- তৃণমূলের শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লড়াইয়ে আছেন সিপিএমের মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবং বিজেপির দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ৷ পানিহাটিতে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আছেন সিপিএমের কলতান দাশগুপ্ত এবং তৃণমূলে তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ হিঙ্গলগঞ্জ থেকে বিজেপির টিকিটে লড়ছেন সন্দেশখালি আন্দোলনের নেত্রী রেখা পাত্র ৷
কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা এগিয়ে তৃণমূল, অপরাধে বিজেপি
এই 142টি কেন্দ্রের মধ্য়ে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা 321 ৷ তৃণমূলের 142 জনের মধ্যে 103 জন কোটিপতি ৷ বিজেপির কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা 73 জন ৷ কংগ্রেসের 36 জন প্রার্থী কোটিপতি ৷ এর মধ্য়ে রায়দিঘির বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানার সম্পত্তির পরিমাণ 104 কোটি ৷ এর পরেই আছেন পাণ্ডুয়ার তৃণমূল প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী ৷ তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ 76 কোটি ৷ তৃতীয় স্থানে কসার তৃণমূল প্রার্থী জাভেদ খান ৷ তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ 39 কোটি ৷
অন্যদিকে, এই 142 কেন্দ্রের প্রার্থীদের মধ্যে অপরাধমূলক মামলা আছে 338 জনের বিরুদ্ধে ৷ নারী ঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত 94 জন ৷ মামলা যে 10 জনের বিরুদ্ধে আছে তার মধ্যে 5 জন বিজেপির ৷ তৃণমূলের আছেন একজন ৷ সবার উপরে আছেন বিজেপির কলকাতা বন্দরে বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিং ৷ তাঁর বিরুদ্ধে 91টি অপরাধমূলক মামলা আছে ৷ তৃণমূলের পুরশুড়ার প্রার্থী পার্থ হাজারির বিরুদ্ধে আছে 44টি মামলা ৷ ক্যানিং পূর্বের আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলামের নামেও আছে 44টি অপরাধমূলক মামলা ৷ এই দফায় নিরক্ষর প্রার্থীর সংখ্যা 16 জন ৷ উচ্চশিক্ষিত প্রার্থীর সংখ্যা 39 জন ৷ পঞ্চম পাশ 56 জন ৷ অষ্টম পাশ 169 জন ৷ দশম পাশ প্রার্থীর সংখ্যা 175 জন ৷
কমিশনের হেল্পলাইন
বুধবার দ্বিতীয় দফায় ভোটের আগে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বরও প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ওয়েস্টবেঙ্গল সেক্টর ও রাজ্য ফোর্স কোঅর্ডিনেটর সিআরপিএফের আইজি হেল্পলাইন নম্বর প্রকাশ করেছেন। ভোটের দিন কোনও সমস্যা হলে বা অভিযোগ থাকলে হেল্পলাইন নম্বরে জানানো যাবে। দুটো মোবাইল ও একটি ল্যান্ড লাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে। মোবাইল নম্বর দুটি হল- 8420272101, 8420272343 ও ল্যান্ড লাইন নম্বরটি হল- 033-23671117।
কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা
142টি বিধানসভা কেন্দ্রে রয়েছে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। দ্বিতীয় দফায় থাকছে 2321 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। সাধরণ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা 142 জন ৷ পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা 95 জন। হিসেব পর্যবেক্ষক আছেন 100 জন।
কোথায় কত বাহিনী মোতায়ন করা হচ্ছে-
- বারাসাত পুলিশ জেলায় থাকছে 112 কোম্পানি
- বনগাঁ পুলিশ জেলা থেকে 62 কোম্পানি
- বসিরহাট পুলিশ জেলায় 123 কোম্পানি
- বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট 50 কোম্পানি
- বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট 160 কোম্পানি
- সুন্দরবন পুলিশ জেলায় 113 কোম্পানি
- বারুইপুর পুলিশ জেলায় 161 কোম্পানি
- ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় 135 কোম্পানি
- হাওড়া গ্রামীণে 147 কোম্পানি
- হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট 110 কোম্পানি
- কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলায় 158 কোম্পানি
- রানাঘাট পুলিশ জেলায় 127 কোম্পানি
- চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট 83 কোম্পানি
- হুগলি গ্রামীণে 234 কোম্পানি
- পূর্ব বর্ধমানে 260 কোম্পানি
- আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট 13 কোম্পানি
- কলকাতা পুলিশের অধীনে 273 কোম্পানি
