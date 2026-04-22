রাজ্যে প্রথম দফার প্রস্তুতি তুঙ্গে ! বুথের পথে ভোট কর্মীরা, অব্যবস্থার অভিযোগে বিক্ষোভ
প্রথম দফায় বৃহস্পতিবার ভোট হবে 16টা জেলার মোট 152টি কেন্দ্রে । রাতের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে যাবেন কর্মীরা ৷
Published : April 22, 2026 at 5:33 PM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: রাত পোহালেই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব রাজ্যে । বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 23 এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন । 152টি আসনে ভোট গ্রহণ হবে ৷ তার আগে বুধবার সকাল থেকেই উত্তরের জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণের বীরভূম, জেলায় জেলায় ডিসিআরসি কেন্দ্রে চরম ব্যস্ততা ৷
ভোট কর্মীরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে এভিএম-ভিভিপ্যাট থেকে শুরু করে নির্বাচনের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে রওনা দিচ্ছেন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দিকে । তবে এরই মাঝে জেলার বেশ কিছু জায়গায় ভোটকর্মীদের বিক্ষোভের ছবিও ধরা পড়েছে ৷ অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ৷
কোচবিহারে রাস্তা অবরোধ ভোটকর্মীদের
বুধবার সকালে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙাতে রাজ্য সড়কের কলেজ মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ভোট কর্মীরা । তাঁদের অভিযোগ, ভোট কর্মীরা দু-আড়াই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁদের জন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়নি প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৷ এর ফলে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । প্রায় 30 মিনিট ধরে এই অবরোধ চলে । এরপর অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাথাভাঙ্গা থানার আইসি শুভজিৎ ঝা-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী । আইসির আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন ভোট কর্মীরা । যদিও পরবর্তীতে ভোট কর্মীদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয় এবং ভোট কর্মীরা রওনা দেন তাঁদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে ।
পশ্চিম মেদিনীপুরে গরমে নাজেহাল ভোটকর্মীরা
সকাল থেকেই মেদিনীপুর কলেজে ডিসিআরসি কেন্দ্রে সাজো সাজো রব । ভিড় ভোট কর্মীদের । দলে দলে কর্মীরা আসছেন ভোট গ্রহণের খুঁটিনাটি জিনিসপত্র বুঝে নিতে । একে একে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশে দিচ্ছেন রওনা । এদিন ভোট কর্মীরা জানান, এখনও পর্যন্ত ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম তাঁরা হাতে পেয়েছেন । সব মিলিয়ে নিয়েছেন তালিকা অনুসারে । পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ফলে ভয়-ভীতি নেই তেমন । তবে যে বিষয়টা তাঁদের চিন্তায় ফেলেছে তা হল তীব্র দাবদাহ । প্রখর রোদে ভোট কর্মীরা এখনই রীতিমতো নাজেহাল ।
মালদার ডিসিআরসি কেন্দ্রে চরম অব্যবস্থা
ভোটের ঠিক আগে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ডিসিআরসি কেন্দ্রে । অভিযোগ, নেই পাখা, ডিসিআরসি কেন্দ্রের ঘাসে ঢাকা স্বাস্থ্য শিবিরে মশার উৎপাত । ক্ষোভ উগড়ে দিলেন খোদ স্বাস্থ্যকর্মীরা । গরমের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা । ভোটকর্মীদের একাংশের দাবি, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের আগে অন্তত ন্যূনতম ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল ৷ স্বাস্থ্যকর্মী সঙ্গীতা ঘোষ বলেন, "আজ 39 ডিগ্রি তাপমাত্রা । আমরা গরমে নাজেহাল । আমাদের স্বাস্থ্য শিবিরে নেই কোনও পাখার ব্যবস্থা, জঙ্গলে ভর্তি । বহুবার জানিয়েছি কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হয়নি ।" যদিও এ বিষয়ে চাঁচল মহকুমা শাসক ঋত্বিক হাজরা ফোন করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি দেখছি ৷ দ্রুত পাখার ব্যবস্থা করা হবে ।
পশ্চিম বর্ধমানে ডিসিআরসি কেন্দ্র পরিদর্শনে জেলাশাসক, বিএলওদের বিক্ষোভ
পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তিনটি ডিসিআরসি কেন্দ্র করা হয়েছে । দুর্গাপুরে, একটি রানিগঞ্জে ও অন্যটি আসানসোলে । বুধবার সকালে দুর্গাপুরের সরকারি মহাবিদ্যালয় ডিসিআরসি কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পন্নামবলাম এস ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা । জেলাশাসক পন্নামবলাম এস বলেন, "অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য বদ্ধপরিকর প্রশাসন । আমাদের প্রত্যেক জায়গাতে বিশেষ নজরদারি চলছে । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে কাজ চলছে । বাইক চলাচলের ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছে । ভোট কেন্দ্রে পুরুষ অফিসারদের সঙ্গে মহিলা অফিসাররাও থাকবে । প্রত্যেক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরা থাকবে ।"
অন্যদিকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ডিসিআরসি কেন্দ্রে আসার জন্য । কিন্তু সেখানে এসে বলা হচ্ছে কোনও কাজ নেই । এই অভিযোগ তুলে দুর্গাপুর ডিসিআরসি কেন্দ্রে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিএলওরা । নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে মহকুমা শাসকের সামনেই তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন । পরে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে তাঁদের বাড়ি চলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় ।
জলপাইগুড়ি ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে বুথের পথে ভোটকর্মীরা
জলপাইগুড়ি জেলায় দুটো ডিসিআরসি কেন্দ্র করা হয়েছে । বুধবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসে থাকা ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে ও মালবাজার পরিমল মিত্র কলেজের ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে ভোটকর্মীরা রওনা দিয়েছেন । এদিন ভোটকর্মীরা জানান, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থায় আশ্বস্ত । তাঁরা আশা করছেন নিরাপত্তাও ভালো থাকবে । জলপাইগুড়ির জেলাশাসক সন্দীপকুমার ঘোষ বলেন, "জলপাইগুড়ি জেলায় সাতটি বিধানসভার মোট প্রায় 9 হাজার কর্মী ভোট নেবেন । অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে । জলপাইগুড়ি জেলায় 116 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে ।"
আলিপুরদুয়ারে ভোটের প্রস্তুতি তুঙ্গে
আলিপুরদুয়ার জেলায় ভোটের প্রস্তুতি তুঙ্গে । আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তৈরি করা হয়েছে জেলার পাঁচটি বিধানসভার জন্য ডিসিআরসি কেন্দ্র । সেখান থেকেই ধীরে ধীরে ভোটকর্মীরা প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহ করে নিজ নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে রওনা দিচ্ছেন । নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন । মোতায়েন করা হয়েছে 78 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী । পাশাপাশি প্রায় 5700 জন ভোটকর্মী এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকছেন, যার মধ্যে প্রায় 1500 জন মহিলা কর্মী রয়েছেন ।
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোটকর্মীদের ভিড়
বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর তাকে কেন্দ্র করে এদিন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা ডিসিআরসি কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল ভোটকর্মীদের ৷ তাঁরা সকাল থেকে বিভিন্ন ইভিএম নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে রওনা দিচ্ছেন । নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
বীরভূমে ইভিএম মিলিয়ে নিচ্ছেন ভোটকর্মীরা
বীরভূমের বিভিন্ন ডিসিআরসি সেন্টার থেকে নিজ নিজ ইভিএম মিলিয়ে নিচ্ছেন ভোট কর্মীরা ৷ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রাতের মধ্যেই পৌঁছে যেতে হবে তাঁদের ৷ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ তার মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় অব্যবস্থার ছবি ধরা পড়েছে ৷ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা-সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকার অভিযোগ ৷ ক্ষুব্ধ ভোট কর্মীরা ৷ যা নিয়ে বেশ কিছু জায়গায় উত্তেজনাও দেখা দিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, দুই দফায় এবার বিধানসভা ভোট হবে পশ্চিমবঙ্গে । প্রথম দফা 23 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোট হবে 16টা জেলার মোট 152টি কেন্দ্রে । দ্বিতীয় দফায় 29 এপ্রিল অর্থাৎ বুধবার ভোট হবে কলকাতা-সহ মোট সাতটি জেলার 142টি কেন্দ্রে । আর এই ভোটকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছে সারা রাজ্যকে । ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে শুরু করে বড় রাস্তার মোড় কিংবা অলিগলি ছয়লাপ বাহিনীতে ।