ETV Bharat / state

রাজ্যে প্রথম দফার প্রস্তুতি তুঙ্গে ! বুথের পথে ভোট কর্মীরা, অব্যবস্থার অভিযোগে বিক্ষোভ

প্রথম দফায় বৃহস্পতিবার ভোট হবে 16টা জেলার মোট 152টি কেন্দ্রে । রাতের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে যাবেন কর্মীরা ৷

Assembly elections 2026
রাজ্যের প্রথম দফার জন্য ভোটকর্মীদের প্রস্তুতি তুঙ্গে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 22, 2026 at 5:33 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 এপ্রিল: রাত পোহালেই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব রাজ্যে । বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 23 এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন । 152টি আসনে ভোট গ্রহণ হবে ৷ তার আগে বুধবার সকাল থেকেই উত্তরের জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণের বীরভূম, জেলায় জেলায় ডিসিআরসি কেন্দ্রে চরম ব্যস্ততা ৷

ভোট কর্মীরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে এভিএম-ভিভিপ্যাট থেকে শুরু করে নির্বাচনের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে রওনা দিচ্ছেন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দিকে । তবে এরই মাঝে জেলার বেশ কিছু জায়গায় ভোটকর্মীদের বিক্ষোভের ছবিও ধরা পড়েছে ৷ অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ৷

কোচবিহারে রাস্তা অবরোধ ভোটকর্মীদের

বুধবার সকালে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙাতে রাজ্য সড়কের কলেজ মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ভোট কর্মীরা । তাঁদের অভিযোগ, ভোট কর্মীরা দু-আড়াই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁদের জন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়নি প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৷ এর ফলে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । প্রায় 30 মিনিট ধরে এই অবরোধ চলে । এরপর অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাথাভাঙ্গা থানার আইসি শুভজিৎ ঝা-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী । আইসির আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন ভোট কর্মীরা । যদিও পরবর্তীতে ভোট কর্মীদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয় এবং ভোট কর্মীরা রওনা দেন তাঁদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে ।

Assembly elections 2026
কোচবিহারে রাস্তা অবরোধ ভোটকর্মীদের (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিম মেদিনীপুরে গরমে নাজেহাল ভোটকর্মীরা

সকাল থেকেই মেদিনীপুর কলেজে ডিসিআরসি কেন্দ্রে সাজো সাজো রব । ভিড় ভোট কর্মীদের । দলে দলে কর্মীরা আসছেন ভোট গ্রহণের খুঁটিনাটি জিনিসপত্র বুঝে নিতে । একে একে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশে দিচ্ছেন রওনা । এদিন ভোট কর্মীরা জানান, এখনও পর্যন্ত ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম তাঁরা হাতে পেয়েছেন । সব মিলিয়ে নিয়েছেন তালিকা অনুসারে । পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ফলে ভয়-ভীতি নেই তেমন । তবে যে বিষয়টা তাঁদের চিন্তায় ফেলেছে তা হল তীব্র দাবদাহ । প্রখর রোদে ভোট কর্মীরা এখনই রীতিমতো নাজেহাল ।

Assembly elections 2026
পশ্চিম মেদিনীপুরে গরমে নাজেহাল ভোটকর্মীরা (নিজস্ব ছবি)

মালদার ডিসিআরসি কেন্দ্রে চরম অব্যবস্থা

ভোটের ঠিক আগে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ডিসিআরসি কেন্দ্রে । অভিযোগ, নেই পাখা, ডিসিআরসি কেন্দ্রের ঘাসে ঢাকা স্বাস্থ্য শিবিরে মশার উৎপাত । ক্ষোভ উগড়ে দিলেন খোদ স্বাস্থ্যকর্মীরা । গরমের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা । ভোটকর্মীদের একাংশের দাবি, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের আগে অন্তত ন্যূনতম ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল ৷ স্বাস্থ্যকর্মী সঙ্গীতা ঘোষ বলেন, "আজ 39 ডিগ্রি তাপমাত্রা । আমরা গরমে নাজেহাল । আমাদের স্বাস্থ্য শিবিরে নেই কোনও পাখার ব্যবস্থা, জঙ্গলে ভর্তি । বহুবার জানিয়েছি কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হয়নি ।" যদিও এ বিষয়ে চাঁচল মহকুমা শাসক ঋত্বিক হাজরা ফোন করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি দেখছি ৷ দ্রুত পাখার ব্যবস্থা করা হবে ।

Assembly elections 2026
মালদার ডিসিআরসি কেন্দ্রে চরম অব্যবস্থা (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিম বর্ধমানে ডিসিআরসি কেন্দ্র পরিদর্শনে জেলাশাসক, বিএলওদের বিক্ষোভ

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তিনটি ডিসিআরসি কেন্দ্র করা হয়েছে । দুর্গাপুরে,‌‌ একটি রানিগঞ্জে ও অন্যটি আসানসোলে । বুধবার সকালে দুর্গাপুরের সরকারি মহাবিদ্যালয় ডিসিআরসি কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পন্নামবলাম এস ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা । জেলাশাসক পন্নামবলাম এস বলেন, "অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য বদ্ধপরিকর প্রশাসন । আমাদের প্রত্যেক জায়গাতে বিশেষ নজরদারি চলছে । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে কাজ চলছে । বাইক চলাচলের ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছে । ভোট কেন্দ্রে পুরুষ অফিসারদের সঙ্গে মহিলা অফিসাররাও থাকবে । প্রত্যেক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরা থাকবে ।"

Assembly elections 2026
পশ্চিম বর্ধমানে ডিসিআরসি কেন্দ্রে বিএলওদের বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ডিসিআরসি কেন্দ্রে আসার জন্য । কিন্তু সেখানে এসে বলা হচ্ছে কোনও কাজ নেই । এই অভিযোগ তুলে দুর্গাপুর ডিসিআরসি কেন্দ্রে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিএলওরা । নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে মহকুমা শাসকের সামনেই তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন । পরে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে তাঁদের বাড়ি চলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় ।

জলপাইগুড়ি ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে বুথের পথে ভোটকর্মীরা

জলপাইগুড়ি জেলায় দুটো ডিসিআরসি কেন্দ্র করা হয়েছে । বুধবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসে থাকা ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে ও মালবাজার পরিমল মিত্র কলেজের ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে ভোটকর্মীরা রওনা দিয়েছেন । এদিন ভোটকর্মীরা জানান, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থায় আশ্বস্ত । তাঁরা আশা করছেন নিরাপত্তাও ভালো থাকবে । জলপাইগুড়ির জেলাশাসক সন্দীপকুমার ঘোষ বলেন, "জলপাইগুড়ি জেলায় সাতটি বিধানসভার মোট প্রায় 9 হাজার কর্মী ভোট নেবেন । অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে । জলপাইগুড়ি জেলায় 116 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে ।"

Assembly elections 2026
জলপাইগুড়ি ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে বুথের পথে ভোটকর্মীরা (নিজস্ব ছবি)

আলিপুরদুয়ারে ভোটের প্রস্তুতি তুঙ্গে

আলিপুরদুয়ার জেলায় ভোটের প্রস্তুতি তুঙ্গে । আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তৈরি করা হয়েছে জেলার পাঁচটি বিধানসভার জন্য ডিসিআরসি কেন্দ্র । সেখান থেকেই ধীরে ধীরে ভোটকর্মীরা প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহ করে নিজ নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে রওনা দিচ্ছেন । নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন । মোতায়েন করা হয়েছে 78 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী । পাশাপাশি প্রায় 5700 জন ভোটকর্মী এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকছেন, যার মধ্যে প্রায় 1500 জন মহিলা কর্মী রয়েছেন ।

Assembly elections 2026
আলিপুরদুয়ারে ভোটের প্রস্তুতি তুঙ্গে (নিজস্ব ছবি)

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোটকর্মীদের ভিড়

বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর তাকে কেন্দ্র করে এদিন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা ডিসিআরসি কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল ভোটকর্মীদের ৷ তাঁরা সকাল থেকে বিভিন্ন ইভিএম নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে রওনা দিচ্ছেন । নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।

Assembly elections 2026
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় ভোটকর্মীদের ভিড় (নিজস্ব ছবি)

বীরভূমে ইভিএম মিলিয়ে নিচ্ছেন ভোটকর্মীরা

বীরভূমের বিভিন্ন ডিসিআরসি সেন্টার থেকে নিজ নিজ ইভিএম মিলিয়ে নিচ্ছেন ভোট কর্মীরা ৷ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রাতের মধ্যেই পৌঁছে যেতে হবে তাঁদের ৷ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ তার মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় অব্যবস্থার ছবি ধরা পড়েছে ৷ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা-সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকার অভিযোগ ৷ ক্ষুব্ধ ভোট কর্মীরা ৷ যা নিয়ে বেশ কিছু জায়গায় উত্তেজনাও দেখা দিয়েছে ৷

Assembly elections 2026
বীরভূমে ইভিএম মিলিয়ে নিচ্ছেন ভোটকর্মীরা (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, দুই দফায় এবার বিধানসভা ভোট হবে পশ্চিমবঙ্গে । প্রথম দফা 23 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোট হবে 16টা জেলার মোট 152টি কেন্দ্রে । দ্বিতীয় দফায় 29 এপ্রিল অর্থাৎ বুধবার ভোট হবে কলকাতা-সহ মোট সাতটি জেলার 142টি কেন্দ্রে । আর এই ভোটকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছে সারা রাজ্যকে । ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে শুরু করে বড় রাস্তার মোড় কিংবা অলিগলি ছয়লাপ বাহিনীতে ।

TAGGED:

FIRST PHASE ASSEMBLY ELECTIONS
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
বিধানসভা নির্বাচন
প্রথম দফার ভোট
ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.