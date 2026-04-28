দ্বিতীয় দফার জন্য নদীপথে রওনা ভোটকর্মীদের, বাস না-পেয়ে বিক্ষোভ দুর্গাপুরে

দ্বিতীয় দফার জন্য নদীপথে রওনা ভোটকর্মীদের, বাস না-পেয়ে বিক্ষোভ দুর্গাপুরে
বিভিন্ন ডিসিআরসিতে চূড়ান্ত ব্যস্ততা । দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ভোটকর্মীদের সঙ্গেই যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীও ৷ কেউ পৌঁছে গিয়েছেন, কেউ আবার না-পৌঁছতে পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ৷
Published : April 28, 2026 at 12:19 PM IST
দুর্গাপুর ও পাথরপ্রতিমা, 28 এপ্রিল: রাত পোহালেই রাজ্যে ভোটগ্রহণ ৷ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের 142টি কেন্দ্রে শেষ দফার ভোটের আগে প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ মঙ্গলবার সকালে ভোটকর্মীদের গন্তব্য ডিসিআরসি ৷ সেখানে গিয়ে তাঁরা ভোটের সমস্ত জিনিস বুঝে নিচ্ছেন । কর্মীরা EVM, VVPAT-সহ যাবতীয় জিনিস নিয়ে কর্মীরা ভোটকেন্দ্রে রওনা দিয়েছেন ৷ এরইমাঝে দুর্গাপুরে উত্তেজনা ছড়াল ৷ DCRC কেন্দ্রে পৌঁছনোর জন্য পর্যাপ্ত বাস না-পাওয়ায় পেয়ে রাস্তায় বসে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভোটকর্মীরা ৷ অন্যদিকে, নৌকা ও লঞ্চে করে ভোটের যাবতীয় সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সুন্দরবনের দুর্গম বুথগুলিতে ।
ভোটকর্মীদের বিক্ষোভ- দুর্গাপুর থেকে প্রায় 5 হাজার ভোটকর্মীকে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে । দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার বাস টার্মিনালে বাস না-পেয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখান ভোটকর্মীরা । কীভাবে তাঁরা সময়মতো ডিসিআরসিতে পৌঁছবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ৷
বাসস্ট্যান্ডে উত্তেজনা- এদিন সকালে রাজ্যের অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড কালেকশন রিসিভিং সেন্টার বা ডিসিআরসি থেকে ইভিএম-সহ বিভিন্ন ভোট সামগ্রী নিয়ে জেলায় জেলায় বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের দিকে পৌঁছতে শুরু করেন ভোটের দায়িত্ব পাওয়া কর্মীরা । দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ভোটকর্মীদের সঙ্গেই যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও । ডিসিআরসিতে যাওয়ার জন্য এদিন বাসের অপেক্ষা করছিলেন ভোটকর্মীরা । তখনই দুর্গাপুরে সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ডে ছড়ায় উত্তেজনা ৷
ক্ষুব্ধ ভোটকর্মীরা- দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল থেকে মোট 4 হাজার 781 জন ভোটকর্মী বিভিন্ন জেলায় নেওয়া হয়েছে । পর্যাপ্ত বাসের অভাবে মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ডে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় । অভিযোগ, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও বহু ভোটকর্মী বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন, ফলে ডিসিআরসিতে সময়মতো পৌঁছনো নিয়ে উদ্বেগ ছড়ায় তাঁদের মধ্যে । দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ক্ষুব্ধ ভোটকর্মীদের একাংশ সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ।
ভোটকর্মীদের দুশ্চিন্তা- তাঁদের অভিযোগ, হাজার হাজার ভোটকর্মীকে পাঠানোর মতো পর্যাপ্ত পরিবহণের ব্যবস্থা আগে থেকে করা হয়নি ৷ যার ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সকলকে । এক ক্ষুব্ধ ভোটকর্মী বলেন, "সকাল 9টা পেরিয়ে গিয়েছে, এখনও বুঝতে পারছি না কীভাবে ডিসিআরসিতে পৌঁছব । সেখানে গিয়ে ডিউটি কীভাবে করব, সেটাও জানি না । নির্বাচন কমিশন কী বলবে, সেই নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছি ।" কিছুক্ষণ পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং বেশ ক'য়েকটি বাস রওনা দেয় ।
জলপথই যেখানে ভরসা- সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ঘেরা, নদী ও খাঁড়িতে বিচ্ছিন্ন এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড । এখানে পথ মানেই অনেক সময় জলপথ । আর সেই জলপথই আবার হয়ে উঠেছে গণতন্ত্রের প্রধান বাহন । ভোটের প্রাক্কালে এই অঞ্চলে শুরু হয়েছে এক ব্যতিক্রমী প্রশাসনিক উদ্যোগ ৷ নৌকা ও লঞ্চে করে ভোটের যাবতীয় সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দুর্গম বুথগুলিতে । এই বিধানসভা কেন্দ্রের আওতায় রয়েছে 15টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং প্রায় 281টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র । এর মধ্যে অন্তত 9টি গ্রাম পঞ্চায়েত এমন এলাকায় অবস্থিত, যেখানে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় নদীপথ । সড়ক যোগাযোগ সেখানে কার্যত অপ্রতুল বা নেই বললেই চলে । ফলে নির্বাচন কমিশন এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এই চ্যালেঞ্জ নতুন কিছু নয়, কিন্তু প্রতিবারই এর গুরুত্ব অপরিসীম ।
নদীর ঘাটে অনন্য দৃশ্য- মঙ্গলবার ভোর হতেই পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা বিডিও অফিসে শুরু হয় তৎপরতা । এই অফিসই এবারের নির্বাচনে সেক্টর অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে । সকাল থেকেই সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার, সেক্টর অফিসার এবং অন্যান্য কর্মীরা । একে একে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট, ভিভিপ্যাট মেশিন-সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী । সবকিছু যাচাই-বাছাইয়ের পর শুরু হয় যাত্রা । নদীর ঘাটে অপেক্ষা করছিল নৌকা ও লঞ্চ । নির্দিষ্ট বুথ অনুযায়ী দল ভাগ করে তোলা হয় সরঞ্জাম ও কর্মীদের ।
প্রশাসনের বক্তব্য- নদী পেরিয়ে, জোয়ার-ভাটা সামলে, প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করা, এ যেন গণতন্ত্রের প্রতি এক অদম্য প্রতিশ্রুতি । প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা চেষ্টা করছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমস্ত বুথে সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে । আবহাওয়া আপাতত অনুকূলে রয়েছে, তাই কাজ দ্রুত এগোচ্ছে ।"
গণতন্ত্র আধুনিক ব্যবস্থাতে সীমাবদ্ধ নয়- তবে সুন্দরবন এলাকায় আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়, তাই বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এই অঞ্চলে কর্মরত পোলিং অফিসারদের কাজও সহজ নয় । অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের থাকতে হয় স্কুল ভবন বা অস্থায়ী ক্যাম্পে, যেখানে ন্যূনতম পরিকাঠামো রয়েছে । সব মিলিয়ে পাথরপ্রতিমার এই নির্বাচন প্রস্তুতি আবারও মনে করিয়ে দেয়, গণতন্ত্র কেবল শহরের চকচকে রাস্তা বা আধুনিক ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । এটি পৌঁছে যায় প্রত্যন্ত গ্রামের শেষ প্রান্তেও, প্রয়োজনে নদীপথ পেরিয়ে, প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে ।