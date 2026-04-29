বাংলার মসনদে বিজেপি ! অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষায় পিছিয়ে তৃণমূল

Published : April 29, 2026 at 7:39 PM IST

কলকাতা, 29 এপ্রিল: 2026 বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ। দ্বিতীয় ও শেষ দফার নির্বাচনের মাধ্যমে বুধবার বিধানসভার ভোটগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হয়েছে ৷ আর ভোটগ্রহণ পর্ব মিটতেই সামনে এসেছে 294 আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের পর একাধিক সংস্থার বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল ৷ আর সেই বুথ ফেরত সমীক্ষার অধিকাংশ ফলেই দেখা গিয়েছে, বাংলার মসনদে এবার গেরুয়ার দাপট দেখা মিলবে ৷ যে সমীক্ষা আপাতত সামনে এসেছে সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজেপিকে এগিয়ে রাখা হয়েছে ৷ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তৃণমূল ৷ এবারও খাতা খোলার সম্ভবনা কম কংগ্রেস ও বামেদের ৷

পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল, পুদুচেরিতে ভোটগ্রহণ হয়েছে 23 ও 29 এপ্রিল ৷ এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই একমাত্র দুই দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে। বাকি রাজ্যগুলিতে একদফায় ভোট গ্রহণ হয়েছে ৷ 4 মে অর্থাৎ আগামী সোমবার পাঁচ রাজ্যেই ভোটের ফলপ্রকাশ হবে। কিন্তু তার আগেই চলে এল বুথ ফেরৎ সমীক্ষার ফল ৷ পশ্চিমবঙ্গে কুর্সিতে কোন দল বসবে, তা নিয়ে রাজনীতিতে জল্পনা ছিলই ৷ শাসক তৃণমূল বা বিজেপি কোনও দলই এক ইঞ্চি জমি চাড়তে রাজি নয় ৷ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে কে হাসবে তা তো বোঝা যাবে 4 তারিখ ৷ তার আগে দেখে পূর্বাভাস দেখে নিন এগজিট পোলের রেজাল্টেই।

চাণক্য স্ট্র্যাটেজিস

তৃণমূল: 130-140

বিজেপি: 150-160

অন্যান্য: 4-6

কংগ্রেস: 2-4

প্রোজা পোল অ্যানালেটিক্স

বিজেপি: 178-208

তৃণমূল: 85-110

অন্যান্য: 0-5

ম্যাট্রিজ

বিজেপি: 146-161

43 শতাংশ ভোট পেতে পারে গেরুয়া শিবির

তৃণমূল: 125-140

ঘাসফুল শিবিরের ভোট হতে পারে 41 শতাংশ

অন্যান্য: 6-10

16 শতাংশ ভোট তাদের দিকে যেতে পারে

পোল ডায়েরি

বিজেপি: 142-171

তৃণমূল: 99-127

অন্যান্য: 0-1

কংগ্রেস: 3-5

