নাম নেই সাপ্লিমেন্টারি তালিকায়, নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে নিজেকে শেষ করল যুবক !

নাম নেই সাপ্লিমেন্টারি তালিকায়, নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে নিজেকে শেষ করল যুবক !
সম্প্রতি শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পরেও সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম ওঠেনি । পরিবারের দাবি, সেই থেকেই ক্রমশ মানসিক চাপে ভেঙে পড়ছিলেন তিনি ।
Published : March 30, 2026 at 3:53 PM IST
দুর্গাপুর, 30 মার্চ: শুনানিতে হাজিরা দিয়েও ভোটার তালিকায় নাম না ওঠার হতাশা ৷ আর সেই ভয় থেকেই চরম সিদ্ধান্ত ! কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের আকন্দরা গ্রামের 35 বছরের যুবক ক্ষ্যাপা হাজরার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । পরিবারের অভিযোগ, নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কেই মানসিক অবসাদে নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন তিনি ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না ক্ষ্যাপা হাজরার ৷ ফলে এবারে ভোটার তালিকার পরিবর্তে তার নাম ছিল বিচারাধিন তালিকায় । সম্প্রতি শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পরেও সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম ওঠেনি । সেই থেকেই ক্রমশ মানসিক চাপে ভেঙে পড়ছিলেন তিনি । পরিবারের দাবি, দিনমজুরের কাজ করা এই যুবক গত কয়েকদিন ধরে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছিলেন না, কারও সঙ্গে কথাও বলছিলেন না ।
শনিবার দীর্ঘক্ষণ তাঁর খোঁজ না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন । পরে গ্রামের মাঠের পাশ থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে । দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা জানান, বিষক্রিয়ার জেরে অসুস্থ হয়েছেন তিনি । টানা দু’দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর সোমবার শেষমেশ মৃত্যু হয় তাঁর ।
মৃতের স্ত্রী বৃন্দা হাজরার কথায়, "ভোটার তালিকায় নাম না ওঠার পর থেকেই ভয়ে দিন কাটছিল । ভালো করে খেত না, কথা বলত না। শেষ পর্যন্ত এই চরম পথ বেছে নিল। এখন আমরা কী করব বুঝতে পারছি না ।" মেয়ে দুর্গার অভিযোগ, "আমরা অনেক বুঝিয়েছিলাম । কিন্তু এসআইআর-এর আতঙ্ক ওকে গ্রাস করেছিল ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বলেন, "অনুপ্রবেশের নামে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে । বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ।"
অন্যদিকে বিজেপির জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডলের পালটা দাবি, "অন্যান্য রাজ্যেও এই প্রক্রিয়া হয়েছে, কোথাও এমন ঘটনা ঘটেনি । তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে । আমরা সকলকে বলব, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, নাম তালিকায় উঠবেই ।"
সব মিলিয়ে আবারও একটি মৃত্যুকে ঘিরে সামনে এল ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নাগরিকত্ব-আতঙ্কের সংবেদনশীল প্রশ্ন !
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।
