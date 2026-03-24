ডাইনি রানির নেতৃত্বে যা খুশি তাই হচ্ছে! আসছে সিনেমা 'ভূত জি কর'

ব্যঙ্গের মাধ্যমে লুকানো সত্য উন্মোচিত হয়েছে ছবিতে ৷ এমনটাই দাবি করেছেন নির্মাতারা ৷

আসছে সিনেমা 'ভূত জি কর'
Published : March 24, 2026 at 9:34 PM IST

কলকাতা, 24 মার্চ: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন ৷ তার আগে মুক্তি পেতে চলেছে রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মকমূলক ছবি 'ভূত জি কর' । এ বাংলায়, সাম্প্রতিক অতীতে ঘটে যাওয়া অকল্পনীয় মহিলা চিকিৎসক নির্যাতনের ঘটনা এবং সারাদেশে ঘটে চলা এমনই সব হৃদয় বিদারক অথচ প্রতিকারহীন ঘটনাক্রমের রূপক প্রতিচ্ছবি ।

নায্য বিচার কেন অলীক স্বপ্ন? প্রতিকারই বা কী? এসকল প্রশ্নের অন্বেষণে আর সমাধানের পথ হাতড়িয়ে ভূত তাড়াতে আসছে 'ভূত জি কর' । এই সিনেমার গল্পের সঙ্গে আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার মিল রয়েছে । কিন্তু সরাসরি সিনেমার নাম আরজি কর রাখতে চাননি নির্মাতারা ।

আরজি কর কাণ্ডের গল্পের মিল কাকতালীয় বলেই দাবি ছবির নির্দেশকের

পরিচালক- চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী

শুধু তাই নয়, এই সিনেমার গল্পের সঙ্গে আরজি কর কাণ্ডের গল্পের মিল কাকতালীয় বলেই দাবি করছেন ছবির নির্দেশক তথা চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী । তিনি বলেন, "এটি একটি রূপকধর্মী চলচ্চিত্র । যা ব্যঙ্গের মাধ্যমে কিছু লুকানো সত্য উন্মোচন করার চেষ্টা করে । রাজনৈতিক প্রেতাত্মা ও ডাইনিদের চরম হস্তক্ষেপ এবং কারসাজির কারণে মানব সমাজে ব্যাপক দুর্নীতি, হুমকির সংস্কৃতি এবং নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে । তারা সর্বত্র বিরাজমান এবং তাদের অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও উচ্চতর ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট ডাইনি রানির নেতৃত্বে যা খুশি তাই হচ্ছে ।" ফলে এই গল্পের সঙ্গে আরজি কর কাণ্ডের মিল খুঁজবেন কি না, তা দর্শকদের হাতেই ছেড়েছেন নির্দেশক ।

আরজি কর কাণ্ডের গল্পের মিল কাকতালীয় বলেই দাবি ছবির নির্দেশকের (নিজস্ব ছবি)

মূল গল্পে কী আছে?

মূল গল্পের বিষয়ে নির্দেশক বলেন, "সাম্প্রতিক অতীতে একজন মহিলা মানব চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সংঘটিত এমনই এক ভয়াবহ অপরাধ সমগ্র মানব সমাজকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল । তার বাবা-মা দ্বারে দ্বারে ঘুরছিলেন । সেই প্রেতাত্মাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিতে এক অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনও সমগ্র বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল । কিন্তু সবকিছুই বৃথা গেল । অপরাধ চাপা পড়ে গেল । অপরাধী প্রেতাত্মারা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল । সর্বোচ্চ শাসক এবং ডাইনি রানির মধ্যেকার গোপন বোঝাপড়া সফলভাবে জনমতকে প্রভাবিত করে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই বিজয়ী হয় ।"

'ভূত জি কর' ছবির পরচালক চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী (নিজস্ব ছবি)

আইনের দুর্ব্যবস্থা

বাদ যায়নি আইন ব্যবস্থাও । পবিত্র গোস্বামী বলেন, "ভূত ও ডাইনিদের উপস্থিতির কারণে আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থা ও সংস্থাগুলো একেবারেই কাজ করতে পারে না । মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ব্যবস্থাটিকে উপহাস করে । এমনকি আদালতও উপহাসের জায়গায় পরিণত হয় । শিক্ষিত ও সচেতন মানুষেরা ভূতের বিরুদ্ধে অন্যদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু সবই বৃথা যায়, কারণ ভূতেরা টাকা ও পদক দিয়ে তাদের কিনে নেয় ।"

ছবির গল্পের সঙ্গে আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার মিল (নিজস্ব ছবি)

ছবির খুঁটিনাটি

হাস্যরস, সাসপেন্স, ভয় এবং মনোরম দৃশ্যে ভরপুর । তিনটি গান, যার মধ্যে একটি রবীন্দ্রসংগীতের অভাবনীয় ব্যবহার রয়েছে । 'ভূত জি কর' সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের একটি চলচ্চিত্র, যা প্রচলিত ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে পারে । এই সিনেমার গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় পবিত্র গোস্বামী ৷ গীতিকারও পবিত্র গোস্বামী ৷ প্রযোজনায় - CHABI FILMS ৷ ছবির প্রধান শিল্পীগণ প্রায় সকলেই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত এবং চলচ্চিত্র জগতে অপরিচিত মুখ ।

রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মকমূলক ছবি 'ভূত জি কর' (নিজস্ব ছবি)

