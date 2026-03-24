ডাইনি রানির নেতৃত্বে যা খুশি তাই হচ্ছে! আসছে সিনেমা 'ভূত জি কর'
ব্যঙ্গের মাধ্যমে লুকানো সত্য উন্মোচিত হয়েছে ছবিতে ৷ এমনটাই দাবি করেছেন নির্মাতারা ৷
Published : March 24, 2026 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন ৷ তার আগে মুক্তি পেতে চলেছে রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মকমূলক ছবি 'ভূত জি কর' । এ বাংলায়, সাম্প্রতিক অতীতে ঘটে যাওয়া অকল্পনীয় মহিলা চিকিৎসক নির্যাতনের ঘটনা এবং সারাদেশে ঘটে চলা এমনই সব হৃদয় বিদারক অথচ প্রতিকারহীন ঘটনাক্রমের রূপক প্রতিচ্ছবি ।
নায্য বিচার কেন অলীক স্বপ্ন? প্রতিকারই বা কী? এসকল প্রশ্নের অন্বেষণে আর সমাধানের পথ হাতড়িয়ে ভূত তাড়াতে আসছে 'ভূত জি কর' । এই সিনেমার গল্পের সঙ্গে আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার মিল রয়েছে । কিন্তু সরাসরি সিনেমার নাম আরজি কর রাখতে চাননি নির্মাতারা ।
পরিচালক- চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী
শুধু তাই নয়, এই সিনেমার গল্পের সঙ্গে আরজি কর কাণ্ডের গল্পের মিল কাকতালীয় বলেই দাবি করছেন ছবির নির্দেশক তথা চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী । তিনি বলেন, "এটি একটি রূপকধর্মী চলচ্চিত্র । যা ব্যঙ্গের মাধ্যমে কিছু লুকানো সত্য উন্মোচন করার চেষ্টা করে । রাজনৈতিক প্রেতাত্মা ও ডাইনিদের চরম হস্তক্ষেপ এবং কারসাজির কারণে মানব সমাজে ব্যাপক দুর্নীতি, হুমকির সংস্কৃতি এবং নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে । তারা সর্বত্র বিরাজমান এবং তাদের অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও উচ্চতর ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট ডাইনি রানির নেতৃত্বে যা খুশি তাই হচ্ছে ।" ফলে এই গল্পের সঙ্গে আরজি কর কাণ্ডের মিল খুঁজবেন কি না, তা দর্শকদের হাতেই ছেড়েছেন নির্দেশক ।
মূল গল্পে কী আছে?
মূল গল্পের বিষয়ে নির্দেশক বলেন, "সাম্প্রতিক অতীতে একজন মহিলা মানব চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সংঘটিত এমনই এক ভয়াবহ অপরাধ সমগ্র মানব সমাজকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল । তার বাবা-মা দ্বারে দ্বারে ঘুরছিলেন । সেই প্রেতাত্মাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিতে এক অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনও সমগ্র বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল । কিন্তু সবকিছুই বৃথা গেল । অপরাধ চাপা পড়ে গেল । অপরাধী প্রেতাত্মারা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল । সর্বোচ্চ শাসক এবং ডাইনি রানির মধ্যেকার গোপন বোঝাপড়া সফলভাবে জনমতকে প্রভাবিত করে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই বিজয়ী হয় ।"
আইনের দুর্ব্যবস্থা
বাদ যায়নি আইন ব্যবস্থাও । পবিত্র গোস্বামী বলেন, "ভূত ও ডাইনিদের উপস্থিতির কারণে আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থা ও সংস্থাগুলো একেবারেই কাজ করতে পারে না । মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ব্যবস্থাটিকে উপহাস করে । এমনকি আদালতও উপহাসের জায়গায় পরিণত হয় । শিক্ষিত ও সচেতন মানুষেরা ভূতের বিরুদ্ধে অন্যদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু সবই বৃথা যায়, কারণ ভূতেরা টাকা ও পদক দিয়ে তাদের কিনে নেয় ।"
ছবির খুঁটিনাটি
হাস্যরস, সাসপেন্স, ভয় এবং মনোরম দৃশ্যে ভরপুর । তিনটি গান, যার মধ্যে একটি রবীন্দ্রসংগীতের অভাবনীয় ব্যবহার রয়েছে । 'ভূত জি কর' সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের একটি চলচ্চিত্র, যা প্রচলিত ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে পারে । এই সিনেমার গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় পবিত্র গোস্বামী ৷ গীতিকারও পবিত্র গোস্বামী ৷ প্রযোজনায় - CHABI FILMS ৷ ছবির প্রধান শিল্পীগণ প্রায় সকলেই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত এবং চলচ্চিত্র জগতে অপরিচিত মুখ ।