শিল্পতালুকে আসা-যাওয়া ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের কীভাবে SIR ? প্রশ্ন রাজনীতিকদের

শিল্পতালুকে আসা-যাওয়া ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের কীভাবে SIR ? প্রশ্ন রাজনীতিকদের
নির্বাচন কমিশনের আশ্বাস, কোনওরকম আতঙ্ক বা বিভ্রান্তির প্রয়োজন নেই । যাঁরা বৈধ ভোটার তাঁদের নাম থাকবেই ।
Published : October 30, 2025 at 3:30 PM IST
আসানসোল, 30 অক্টোবর: রাজ্যে এসআইআরের বাদ্যি বেজে গিয়েছে । মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি পর্ব । আগামী 4 নভেম্বর থেকে বাড়িতে বাড়িতে যাওয়ার কথা বিএলওদের । বর্তমানে বিএলও'রা 2002 সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান তালিকা মিলিয়ে দেখছেন । তাতে এখনও পর্যন্ত পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মাত্র 41 শতাংশ ভোটারের নামের মিল পাওয়া গিয়েছে । তার মধ্যে ম্যাপিং হয়েছে মাত্র 35 শতাংশ ।
অন্যদিকে, আসানসোল শিল্পাঞ্চলে রয়েছে ইস্পাত, কয়লা-সহ রেল কারখানা । বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিনরাজ্যের মানুষ এখানে কাজ করতে এসেছেন, আবার অবসরের পর চলেও গিয়েছেন । তা নিয়েই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ মানুষের মনে । যদিও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনওরকম আতঙ্ক বা বিভ্রান্তির প্রয়োজন নেই । বৈধ ভোটারদের নাম থাকবেই ।
এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে রাজ্যে । পশ্চিম বর্ধমানে সর্বদলীয় বৈঠক সেরে ফেললেন নির্বাচন কমিশনের জেলার সর্বোচ্চ আধিকারিক বা পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক । আর সেই বৈঠকেই উঠে এল নানা বিষয় ।
আসানসোল শিল্প শহর । একদিকে যেমন ইস্কো কারখানা রয়েছে, তেমনই রয়েছে কয়লা শিল্প । পাশাপাশি রেল ও চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা রয়েছে । আছে প্রচুর বেসরকারি কারখানা । আর এই সমস্ত কলকারখানায় চাকরির সূত্রে বহু ভিনরাজ্যের মানুষ আসানসোলে এসেছেন । 2002 সালের পর অনেকে এসেছেন যাঁদের ভোটার কার্ড তৈরি হয়েছে এখানে । আবার 2002 সালের পর অনেকেই অবসর নিয়ে ফিরে গিয়েছেন নিজেদের রাজ্যে, নিজের বাড়িতে । ফলে ভোটার লিস্টে তাঁদের নামও রয়েছে । সে ক্ষেত্রে কীভাবে চূড়ান্ত এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা । জেলা প্রশাসন সেই উত্তর দিয়েছে । তবু সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি দূর হয়নি । বৈঠক শেষে সব রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে ।
বিজেপি নেতা তাপস রায় জানান, "সমস্ত আতঙ্ক বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে, যখন চার নভেম্বর থেকে কমিশনের প্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি যাবেন । কিছু রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপপ্রচার করছে । কিন্তু আমি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, কোনও বৈধ ভোটার বাদ পড়বেন না ।"
ভিনরাজ্যের যে শ্রমিকরা এই রাজ্যে এসেছেন, তাঁদের উদ্দেশে তাপস রায় জানিয়েছেন, "তাঁদের জন্য একটি অতিরিক্ত ফর্ম দেওয়া হবে (অ্যানেক্সচার 4)। সেটা ফিল আপ করলেই তাঁদের নাম ম্যাপিং হয়ে যাবে । কারণ একজন মানুষের নাম একটা জায়গাতেই থাকবে । এটা নিশ্চিত করা হবে ।"
যদিও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন রেখেছেন জেলার সভাপতি দেবেশ রায় । দেবেশ রায় জানিয়েছেন, "এই জেলায় সমস্যা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা শিল্পতালুক । বাইরে রাজ্য থেকে যেমন আসেন, তেমনই অনেকে আবাসন বদল করেন । কিংবা বদলি হয়ে যান এক শহর থেকে অন্য শহরে । পুরনো বুথ নম্বর তাঁর পক্ষে জানাটাও খুব কঠিন । সে ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে । আরও একটা সমস্যা হচ্ছে, এখানে প্রচুর অবাঙালি ভোটার রয়েছেন । যাঁরা বাংলা জানেন না । তাঁরা বাংলা ফর্ম ফিল আপ করবেন কী করে ? আমরা আবেদন করেছি ফর্মটি যাতে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি বা অন্য ভাষাতেও করা যায় ।"
অন্যদিকে, রাজ্যের শাসকদল যতই এসআইআর নিয়ে বিরোধিতা করুক পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বৈঠক শেষে তৃণমূল নেতা উৎপল সেন বললেন, "এসআইআর নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই । খুবই সাধারণ বিষয় । ভিনরাজ্য থেকে যাঁরা কর্মসূত্রে এসেছেন, তাঁদের জন্য আলাদা একটি ফর্ম ফিলাপ করতে হবে । যে সমস্ত নথির কথা বলা হয়েছে সেগুলিও খুবই সাধারণ, সবার কাছেই থাকে । এর আগেও এসআইআর হয়েছে । সেরকম হয়ে থাকলে এটা নিয়ে কোনও আতঙ্কের কারণ নেই ।"
পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক তথা জেলার সর্বোচ্চ নির্বাচনী আধিকারিক এস পোন্নাবলম জানান, "যাঁরা ভিনরাজ্য থেকে এসেছেন, এখানকার ভোটার হয়েছেন, তাঁদেরকে আমরা প্রথমেই ম্যাপিং করে নেব যে, 2002 সালে তিনি কোথাকার ভোটে ছিলেন । তিনি নিজেও ম্যাপিং করতে পারেন । সুতরাং এক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে না । শুধুমাত্র 2002 সালে যাঁদের নাম ছিল না, তাঁরা অন্য কোনও রক্তের সম্পর্কের কারও নাম দিয়ে ম্যাপিং করতে পারেন । সুতরাং ভিনরাজ্যের ভোটার যাঁরা এখানে এসেছেন, কিংবা এখান থেকে যাঁরা চলে গিয়েছেন অন্য রাজ্যে, সে ক্ষেত্রেও কোনও সমস্যা হবে না ।"